Espana agencias

TSXG obliga a la Xunta a mantener la "protección" de su estrategia verde a zona afectada por el proyecto de Altri

El tribunal gallego determina que el gobierno autonómico debe salvaguardar áreas incluidas en su plan ecológico, tras una demanda que expone la supresión de zonas clave ante el posible desarrollo industrial, enfrentando cuestionamientos medioambientales y políticos

Guardar

La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) establece que la consellería responsable debe justificar con una motivación específica cualquier intento de suprimir la protección ambiental en áreas que se incluyeron inicialmente en la estrategia verde autonómica y que resultaron clave en la controversia por la instalación de la fábrica de Altri en Palas de Rei, en la provincia de Lugo. Según informó 'Nós Diario' y recogió Europa Press, el fallo, fechado el 13 de febrero de 2026, responde al recurso presentado por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que denunció la eliminación de una zona de amortiguamiento en la Serra do Careón, parte de la Red Natura 2000.

Tal como consignó Europa Press, la sentencia considera que se retiró esa zona de amortiguamiento del plan sin exponer una justificación basada en interés público o general. El TSXG recalca en su resolución que “para promover la desprotección de esos terrenos” la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático estaba obligada a aportar una “especial motivación”, que no quedó plasmada en el expediente. Los jueces examinaron la modificación que la administración gallega incluyó en su Estratexia galega de infraestrutura verde e conectividade e restauración ecolóxicas, entre la fase de exposición pública y la publicación definitiva en el Diario Oficial de Galicia el 10 de febrero de 2025.

De acuerdo con lo expuesto por el TSXG, las zonas de amortiguamiento se definen como espacios que funcionan de barrera entre el entorno principal del paisaje y los corredores ecológicos o áreas naturales protegidas. Estas áreas cumplen un papel reconocido en la preservación de hábitats de importancia prioritaria y en la conservación de especies representadas tanto en el catálogo gallego como en el español de especies amenazadas, informó el tribunal.

El fallo también subraya un elemento considerado contradictorio: primero la administración reconoce la importancia ambiental de la zona, y posteriormente, tras el procedimiento de información pública, se modifica ese reconocimiento, sin argumentos que lo expliquen. Pese a que los magistrados aclaran que no corresponde valorar si la eliminación de la protección se conecta directamente con que la zona coincida con la ubicación propuesta para el proyecto de Altri, puntualizan que tal coincidencia no altera la obligación legal de motivar la supresión de la protección.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático afirmó a Europa Press que el recurso interpuesto por Adega se dirigió contra un documento estratégico previo, y no contra la implantación definitiva de la infraestructura verde, lo que según la Xunta no afecta a las consideraciones que puedan tomar carácter definitivo en el futuro. Desde el departamento autonómico insistieron en que la sentencia del TSXG no revisó la infraestructura consolidada de zonas naturales y seminaturales de protección, sino la fase de planificación estratégica, que funciona como cartografía preliminar de los espacios que en el futuro podrán integrarse en la infraestructura verde gallega.

Añadieron que la resolución judicial no elimina delimitaciones o decisiones formales —dado que el proceso se encuentra aún en una fase inicial, centrada en la selección de áreas candidatas para su inclusión— y subrayaron que la manera correcta de salvaguardar los territorios naturales depende de realizar evaluaciones ambientales en los proyectos que deseen impulsarse en cada zona. De acuerdo con Europa Press, esta postura incluye referencias a la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que obtuvo el proyecto industrial de Altri y que ha sido objeto de controversia pública y política.

En el ámbito parlamentario, la portavoz de Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, trasladó su petición formal a la Xunta para que se pronuncie sobre el futuro del proyecto tras la sentencia conocida. A través de un comunicado difundido tras la resolución, Iglesias aseguró que el fallo judicial demuestra que el Gobierno gallego “allanó el camino” a la instalación industrial al reducir las garantías de protección ambiental en la zona afectada. Iglesias acusó al ejecutivo autonómico de facilitar la tramitación a la empresa de la fábrica de celulosa en todo aquello que dependía de sus competencias.

La representante socialista solicitó a la Xunta que rechace el proyecto industrial de Altri y cualquier otro trámite administrativo relacionado que esté pendiente. Expresó que la administración debe aclarar si la iniciativa resulta admisible bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económica y técnica, y reclamó una decisión definitiva sobre el expediente, sin más demoras.

Tras la presentación del recurso de Adega y el fallo favorable por parte del TSXG, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático todavía estudia la posibilidad de recurrir frente a la decisión judicial, según informaron fuentes oficiales a Europa Press. El proceso judicial abierto afecta, por tanto, a la corrección de los mapas del plan estratégico dentro de la Estratexia galega de infraestrutura verde, así como a la manera de conservar y restaurar espacios ecológicos en Galicia, incluidos aquellos de relevancia comunitaria bajo la Red Natura 2000.

Temas Relacionados

TSXGXunta de GaliciaAltriAsociación para a Defensa Ecolóxica de GalizaPalas de ReiSerra do CareónProtección ambientalInfraestructura verdeRed Natura 2000Patricia IglesiasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

A prisión el presunto secuestrador y violador de una mujer que fue abandonada en Albox (Almería)

Tras meses prófugo, el hombre arrestado afronta prisión provisional por su presunta implicación en la brutal agresión a una vecina de Macael, investigada también otra persona por organizar y ordenar el ataque, según el tribunal

A prisión el presunto secuestrador

Medio siglo después de la proclamación de la RASD, los saharauis siguen sin haber visto materializado su Estado

Cincuenta años han transcurrido desde el anuncio fundacional apoyado por el Frente Polisario, mientras continúan sin resolverse el control territorial, el reconocimiento global y la celebración del referéndum pendiente avalado por Naciones Unidas para definir la soberanía definitiva

Medio siglo después de la

Juana Rivas y su hijo mayor narran en Cagliari (Italia) un "infierno" de los niños junto a Arcuri

El juicio contra Francesco Arcuri en Cagliari reúne los testimonios de una madre y su hijo, quienes señalan episodios de violencia y un ambiente de amenaza, mientras la Fiscalía aporta detalles sobre presuntas agresiones y nuevos testigos clave

Juana Rivas y su hijo

Un juez archiva la causa del supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Municipal de Madrid en 2021

Un juez archiva la causa

El manifestante de Montserrat contra el rey presenta demanda de conciliación contra la consejera catalana de Interior

El manifestante de Montserrat contra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de la CIAF

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

El Ministerio de Ciencia solicita destituir al gerente del CNIO por un presunto caso de acoso del gerente a la entonces secretaria general

Ayuso liquida el poder de ‘Los Pocholos’ y abre paso a ‘Los Pancetas’ en la mayor reordenación interna del PP madrileño de la legislatura

La UCO implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en los presuntos amaños del ‘caso Koldo’

Las derechas tumban por segunda vez el escudo social: “Suban a esa tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza”

ECONOMÍA

Muere su padre y nadie

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

La Justicia anula la adjudicación de la legítima a una nieta de 13 años desheredada y ordena repetir el juicio para incluir a todos los herederos

La peste porcina se ha “erradicado” de España sin que ninguna explotación se haya visto afectada, asegura Planas

La CNMC abre un expediente a Ibai Llanos con una multa que podría llegar hasta los 750.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica