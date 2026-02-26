Feijóo pide que el Rey emérito vuelva a España tras desclasificación del 23F: "Contribuyó a sostener la democracia"

Durante una entrevista en Abu Dabi, Juan Carlos I manifestó que se encuentra “excelentemente bien” de salud y expresó su previsión de volver a España próximamente, según consigna Europa Press. En esa conversación, el exmonarca mencionó los “achaques normales” propios de su edad y afirmó con humor: “Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo”. Esta declaración se enmarca en un contexto de renovado debate público luego de la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

De acuerdo con Europa Press, la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros para la desclasificación de los archivos oficiales sobre el 23F ha abierto la discusión política sobre la figura de Juan Carlos I y su posible regreso a territorio español. Estos documentos resaltan el compromiso del entonces rey con el orden constitucional y detallan su papel central en detener el golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero. Entre los registros desclasificados se destaca la promesa de Juan Carlos I: “Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España”. Tras el mensaje transmitido a las 1:12 horas del 24 de febrero de 1981 en Televisión Española, el monarca trasladó al general Milans del Bosch su decisión firme de mantener el orden constitucional: “Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”.

Tras la divulgación de estos archivos y la reaparición pública del debate, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, solicitó que el rey emérito regrese al país. Según publicó Europa Press, Feijóo expresó en su cuenta de la red social X que la desclasificación de los papeles vinculados al 23F “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”. El líder de la oposición consideró que sería “deseable” el regreso de Juan Carlos I, quien reside en Abu Dabi desde agosto de 2020.

Feijóo recordó que el propio rey emérito ha asumido la existencia de errores en su trayectoria, pero defendió que “quien contribuyó a sostener” la democracia y las libertades en un momento definitivo debería culminar su vida en España, con dignidad y en su país. El dirigente del PP ya ha manifestado en otras ocasiones esta postura, y agrega que, si el exjefe del Estado no tiene asuntos pendientes con la justicia española, no ve razón para que se le limiten derechos en comparación con otros ciudadanos.

El medio Europa Press detalló que, en la esfera política, la petición de Feijóo ha suscitado reacciones diversas. Desde el lado contrario, Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, se mostró contrario al regreso de Juan Carlos I, respondiendo que “los delincuentes, mejor fuera que dentro” cuando se le preguntó por esta posibilidad. En la misma línea, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), denunció lo que consideró una “clarísima operación de blanqueo” de la figura del antiguo monarca a raíz de la publicación de los archivos desclasificados sobre el 23F.

Europa Press informó además que Feijóo refirió el pasado noviembre a su deseo de que el Partido Popular mantenga una “actitud respetuosa” con la Corona y los jefes de Estado, independientemente de las luces y sombras de cada uno. Ese posicionamiento se expresó durante un debate parlamentario vinculado a la discusión acerca del libro de memorias de Juan Carlos I, donde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, criticó la supuesta benevolencia del exmonarca hacia el franquismo. En ese contexto, Feijóo reprochó a Sánchez un intento de “censura” contra Juan Carlos I en la tribuna del Congreso y subrayó que, si llega a La Moncloa, la Corona recibirá un trato institucional respetuoso.

La controversia sobre el retorno de Juan Carlos I y el valor histórico de su intervención durante el 23F surge en medio de una revisión pública de su legado, marcada tanto por el reconocimiento de su papel al frente del Estado en momentos de crisis institucional como por la admisión de errores en su vida pública y privada. La fuente Europa Press señala también que la discusión alcanza aspectos relacionados con la reconciliación nacional y la consideración legal y simbólica del monarca emérito.

En cuanto al procedimiento de desclasificación, Europa Press indicó que los documentos publicados arrojan luz sobre las comunicaciones y decisiones adoptadas por la Casa Real y altos mandos militares en las horas decisivas del intento golpista de 1981. El mensaje del rey Juan Carlos I, emitido en televisión, marcó un punto de inflexión en la crisis y recibió especial atención en los archivos institucionales dados a conocer por el Boletín Oficial del Estado.

Juan Carlos I, quien permanece en Abu Dabi desde 2020, trasladó en sus más recientes manifestaciones públicas el objetivo de regresar al país lo antes posible, enlazando sus palabras con una evaluación positiva de su estado de salud, según recoge Europa Press en sus reportes sobre declaraciones ofrecidas a medios de comunicación españoles.

La publicación de los documentos y el debate político sobre el papel de la monarquía española se inscriben en un contexto de reflexión histórica e institucional en el que diferentes actores políticos y sociales exponen posiciones encontradas sobre la vigencia del legado de Juan Carlos I, su responsabilidad en la defensa del sistema democrático y las condiciones de un eventual retorno a España.