Temas del día de EFE España del lunes 1 de junio (13:30 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Feijóo ve "movimiento" entre los socios y les anima a buscar "una solución en poco tiempo": hay 184 diputados que han dicho que quieren elecciones

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DAVID SÁNCHEZ

Mérida - David Sánchez no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito

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BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La defensa de Begoña Gómez cuestiona que Peinado actúe como "si tuviera excesiva prisa

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CASO LEIRE

Pamplona - Cerdán, sobre el uso de fondos del PSOE, niega que hubiera "chantaje ni nada por estilo"

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PP VOX

Madrid - Feijóo asegura que el pacto de gobierno con Vox en Castilla y León se está "ultimando"

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JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - El exDAO enmarca Kitchen en un operativo de inteligencia para hallar el dinero de Bárcenas

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JUSTICIA PODEMOS

Madrid - Imputado un ex alto cargo de la UDEF por presuntas maniobras policiales contra Podemos

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PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - Miles de estudiantes se enfrentan desde este lunes a una PAU más práctica

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- Nervios y repasos al arrancar en Madrid la primera PAU con controles de radiofrecuencia

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HUELGA PROFESORADO

València - Cuarta semana de huelga del profesorado valenciano coincidiendo con la selectividad, sin acuerdos y con división sindical

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- Pérez Llorca avisa que la PAU debe desarrollarse con normalidad pese a la huelga docente

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- La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en València

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PAPA ESPAÑA (Serie Previa)

Madrid - Desde jóvenes a jubilados: los rostros de los voluntarios de la visita del papa a España. Esperanza Ronda

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Valverde (El Hierro) - León XIV en Canarias: Su mensaje sobre migraciones decodificado por los curas . José María Rodríguez

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¿Cómo se prevé el tiempo en la visita del papa? El calor intenso podría llegar de nuevo

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- Clases suspendidas por la visita del papa el día 11 en Gran Canaria y el 12 en Tenerife

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- La visita del papa eleva un 30 % el precio de los alojamientos turísticos en Barcelona

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- La no religiosidad juvenil se estanca en España tras años de fuerte avance

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- Podemos no irá a recibir al papa y rechaza el acto del Congreso en un Estado aconfesional

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SANIDAD MIGRANTES

Madrid - Los españoles van más al médico, consumen más fármacos y enferman más que los migrantes

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CONGRESO PRENSA

Madrid - El Congreso prohíbe la entrada de Vito Quiles a un acto al que había sido invitado por Vox

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JARDINES HISTÓRICOS (Crónica)

Aranjuez (Madrid) - El Jardín del Parterre del Palacio de Aranjuez recupera su esplendor barroco. Cristina Lladó

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MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - El estilo de Marilyn permanece cien años después. Inmaculada Tapia

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TIEMPO SEMANA

Madrid - El ensayo general del verano acaba este lunes, pero el calor seguirá siendo alto en el sur

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PENDIENTES

PAPA ENCÍCLICA

Madrid - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, participan en la presentación de la primera encíclica de León XIV, 'Magnifica Humanitas', dedicada al impacto de la tecnología en la sociedad, coincidiendo con la visita del papa a España.

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CERCLE ECONOMÍA

Barcelona - La reunión anual del Cercle d'Economia reúne desde este lunes en Barcelona a líderes económicos y políticos para debatir en torno a la necesidad de avanzar hacia una autonomía estratégica europea, con especial foco en el papel que deben jugar las empresas en ese reto compartido.

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ARTES ESCÉNICAS

Mérida - El teatro clásico, la danza y las voces corales protagonizan la gala de entrega de los XIX Premios Max a las artes escénicas, en un acto en el que la bailaora Sara Baras recibirá el Premio 'Aplauso del público' 2026 por su espectáculo 'Vuela'.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

14:30h.- Barcelona.- ESPAÑA POLONIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Polonia, Radosław Sikorski.

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16:00h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMÍA.- El presidente de Cataluña, Salvador Illa, interviene al inicio de la 41 reunión del Cercle d’Economia. A las 17:00 horas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en una mesa redonda sobre el modelo de gobernanza de la UE. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:15h.- Madrid.- ESPAÑA MÓNACO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el príncipe Alberto de Mónaco. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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18:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÓNACO.- Los reyes y los príncipes de Mónaco visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco. Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2. (Texto) (Vídeo)

ECONOMÍA

16:00h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMÍA.- La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, inaugura la 41 reunión de la entidad, que reunirá durante tres jornadas a líderes empresariales y políticos. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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16:00h.- Vitoria.- TURISMO ENCUENTRO.- Celebración del VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en el que 150 gestores de destinos abordan durante tres días los nuevos retos del turismo inteligente y sostenible. Palacio Europa.

16:30h.- Madrid.- INDUSTRIA COMPETITIVIDAD.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asisten a la reunión de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Plaza de San Juan de la Cruz.

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17:30h.- Vigo (Pontevedra).- GOBIERNO ACUICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en la inauguración del XX Congreso Nacional de Acuicultura. Sede Afundación.

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- MIGRACIÓN ASILO.- Jornada sobre las novedades del nuevo marco europeo de migración y asilo organizada por la Fundación Derechos Humanos de la Abogacía Española y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Consejo General de la Abogacía. Paseo de Recoletos, 13.

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO COOPERACIÓN.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al Foro Sociedad Civil Iberoamericana. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- HERNÁN CORTÉS.- El historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, autor del libro 'Hernán Cortés. Encuentro y conquista', pronuncia una conferencia sobre el papel histórico de Canarias como puente entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Gabinete Literario.

22:00h.- Mérida.- ARTES ESCÉNICAS.- Gala de entrega de los XIX Premios Max a las artes escénicas. Teatro Romano. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

slp

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