Espana agencias

Bildu cree que la desclasificación del 23F ha causado "bastante decepción" y espera que otros investigadores arrojen luz

La representante abertzale Mertxe Aizpurua expresó su insatisfacción ante la reciente apertura de archivos oficiales relacionados con el intento golpista de 1981 y reclamó que se permita acceder a más expedientes históricos aún sin difundir

Guardar

La difusión reciente de los documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 provocó diversas respuestas en el ámbito político, incluyendo el planteamiento de que la desclasificación lleve a la apertura de nuevos expedientes históricos aún no dados a conocer. Según publicó Europa Press, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, expresó que la publicación de estos archivos ha generado una "bastante decepción" y manifestó el deseo de que otros investigadores proporcionen información más detallada sobre los hechos acontecidos hace 45 años.

De acuerdo con Europa Press, Aizpurua explicó ante los medios en los pasillos de la Cámara Baja que los documentos desclasificados por el Gobierno este miércoles no incluyen datos novedosos respecto a lo que ya se sabía previamente. Para la portavoz de Bildu, en los papeles difundidos no se han encontrado revelaciones o aportaciones sustanciales respecto a la versión oficial ya conocida del intento golpista por sectores militares que tuvo lugar en 1981. Aizpurua remarcó que "no ha habido sorpresas" tras el acceso a dichos archivos, lo que, en su opinión, mantiene sin resolver algunas de las cuestiones históricas sobre los sucesos del 23-F.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, la representante de la izquierda abertzale valoró el trabajo de los investigadores que durante años han analizado el intento de golpe de Estado. Señaló que las investigaciones independientes seguirán desempeñando un papel fundamental para esclarecer detalles sobre lo ocurrido en el Congreso de los Diputados y en otras sedes institucionales durante esa jornada. La portavoz subrayó que las conclusiones de estos estudios previos y futuros pueden ayudar a comprender mejor los alcances y las implicaciones del 23-F.

Aizpurua consideró que la publicación de estos archivos oficiales, relacionados con uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente de la democracia española, no debe ser la única medida. Según comentó al medio Europa Press, calificó de prioritario que, al igual que se han hecho públicos estos documentos, se proceda a desclasificar "muchos más" expedientes históricos que hasta ahora permanecen sin acceso para la ciudadanía y la comunidad investigadora. El objetivo de facilitar nuevos archivos sería visibilizar otras etapas y episodios de la historia reciente que podrían arrojar luz sobre zonas de sombra aún existentes.

Europa Press detalló que, para Bildu, la labor investigativa sobre cuestiones históricas requiere de mayor transparencia institucional, lo que implica ampliar el acceso a documentos de carácter confidencial o reservados hasta la fecha. Según la portavoz, la apertura de más materiales oficiales permitiría a expertos, periodistas y sociedad civil contrastar las versiones existentes sobre sucesos controvertidos y avanzar en el conocimiento de etapas clave para la memoria democrática.

Aizpurua indicó también que, pese a la falta de novedades en la reciente desclasificación, resulta relevante el ejercicio de publicar documentos oficiales, ya que representa un paso inicial hacia la apertura de archivos de importancia histórica. El medio Europa Press destacó que la portavoz mostró su esperanza en que los próximos pasos del Ejecutivo incluyan la publicación de más expedientes relacionados con otros períodos relevantes o cuestiones pendientes de estudio detallado.

La actitud crítica expresada por la portavoz de EH Bildu recoge la sensación existente entre distintos sectores políticos y expertos, que consideran insuficiente la información actualmente accesible sobre el intento golpista del 23 de febrero de 1981. Según consignó Europa Press, la dirigente de la izquierda abertzale reiteró la importancia de continuar exigiendo al Gobierno y a las instituciones la ampliación progresiva de la documentación pública, con el fin de favorecer la investigación histórica y la transparencia democrática en España.

Temas Relacionados

23FBilduMertxe AizpuruaGobierno de EspañaCongreso de los DiputadosMadridEspañaDesclasificación de documentosGolpe de EstadoInvestigadoresIzquierda abertzaleEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Un acusado acepta 6 años de prisión por intentar disparar a un policía en el Metro de Gran Vía, en Madrid

Un acusado acepta 6 años

Álvarez de Toledo justifica preguntar por la salud de Sánchez y alega que Moncloa no lo ha desmentido

La diputada del PP sostiene que el estado físico del presidente compete al interés general y cuestiona la falta de pruebas que refuten informaciones sobre supuestas dolencias, aludiendo a la transparencia en otros líderes internacionales

Álvarez de Toledo justifica preguntar

El PSOE dice haber hecho autocrítica por los resultados en Aragón y Extremadura y se dejará "la piel" en Castilla y León

El PSOE dice haber hecho

El TSJA no ve "correcta" la retirada de materiales de las vías sin autorización judicial

Crecen las dudas sobre las labores realizadas tras la tragedia de Adamuz, tras señalar el presidente del TSJA que la cadena de custodia fue vulnerada y que la investigación requerirá control riguroso y máxima coordinación entre instituciones

El TSJA no ve "correcta"

Albares remite el acuerdo de Gibraltar a la Junta y los alcaldes del Campo y pide comparecer en el Congreso

Albares remite el acuerdo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil incauta 15

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica