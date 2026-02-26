Bildu cree que la desclasificación del 23F ha causado "bastante decepción" y espera que otros investigadores arrojen luz

La difusión reciente de los documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 provocó diversas respuestas en el ámbito político, incluyendo el planteamiento de que la desclasificación lleve a la apertura de nuevos expedientes históricos aún no dados a conocer. Según publicó Europa Press, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, expresó que la publicación de estos archivos ha generado una "bastante decepción" y manifestó el deseo de que otros investigadores proporcionen información más detallada sobre los hechos acontecidos hace 45 años.

De acuerdo con Europa Press, Aizpurua explicó ante los medios en los pasillos de la Cámara Baja que los documentos desclasificados por el Gobierno este miércoles no incluyen datos novedosos respecto a lo que ya se sabía previamente. Para la portavoz de Bildu, en los papeles difundidos no se han encontrado revelaciones o aportaciones sustanciales respecto a la versión oficial ya conocida del intento golpista por sectores militares que tuvo lugar en 1981. Aizpurua remarcó que "no ha habido sorpresas" tras el acceso a dichos archivos, lo que, en su opinión, mantiene sin resolver algunas de las cuestiones históricas sobre los sucesos del 23-F.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, la representante de la izquierda abertzale valoró el trabajo de los investigadores que durante años han analizado el intento de golpe de Estado. Señaló que las investigaciones independientes seguirán desempeñando un papel fundamental para esclarecer detalles sobre lo ocurrido en el Congreso de los Diputados y en otras sedes institucionales durante esa jornada. La portavoz subrayó que las conclusiones de estos estudios previos y futuros pueden ayudar a comprender mejor los alcances y las implicaciones del 23-F.

Aizpurua consideró que la publicación de estos archivos oficiales, relacionados con uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente de la democracia española, no debe ser la única medida. Según comentó al medio Europa Press, calificó de prioritario que, al igual que se han hecho públicos estos documentos, se proceda a desclasificar "muchos más" expedientes históricos que hasta ahora permanecen sin acceso para la ciudadanía y la comunidad investigadora. El objetivo de facilitar nuevos archivos sería visibilizar otras etapas y episodios de la historia reciente que podrían arrojar luz sobre zonas de sombra aún existentes.

Europa Press detalló que, para Bildu, la labor investigativa sobre cuestiones históricas requiere de mayor transparencia institucional, lo que implica ampliar el acceso a documentos de carácter confidencial o reservados hasta la fecha. Según la portavoz, la apertura de más materiales oficiales permitiría a expertos, periodistas y sociedad civil contrastar las versiones existentes sobre sucesos controvertidos y avanzar en el conocimiento de etapas clave para la memoria democrática.

Aizpurua indicó también que, pese a la falta de novedades en la reciente desclasificación, resulta relevante el ejercicio de publicar documentos oficiales, ya que representa un paso inicial hacia la apertura de archivos de importancia histórica. El medio Europa Press destacó que la portavoz mostró su esperanza en que los próximos pasos del Ejecutivo incluyan la publicación de más expedientes relacionados con otros períodos relevantes o cuestiones pendientes de estudio detallado.

La actitud crítica expresada por la portavoz de EH Bildu recoge la sensación existente entre distintos sectores políticos y expertos, que consideran insuficiente la información actualmente accesible sobre el intento golpista del 23 de febrero de 1981. Según consignó Europa Press, la dirigente de la izquierda abertzale reiteró la importancia de continuar exigiendo al Gobierno y a las instituciones la ampliación progresiva de la documentación pública, con el fin de favorecer la investigación histórica y la transparencia democrática en España.