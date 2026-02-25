Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

El comandante José Luis Cortina, quien estaba al frente de la unidad de élite del CESID en 1981 y fue absuelto posteriormente en el juicio del 23F, aparece mencionado en documentación oficial desclasificada, con la información de que, aunque “no está comprobado” que conociera de antemano el intento de asonada, “hay indicios de que así fuera”. Con base en estos detalles, la noticia principal radica en que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del antiguo CESID “participaron activamente” en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y tomaron medidas para encubrir su implicación, conforme a documentos recientemente desclasificados por el Ministerio de Defensa, según publicó el medio original.

De acuerdo con los informes desclasificados a los que tuvo acceso el medio, los seis agentes de la AOME, estructura que precede al actual CNI, se vieron implicados tanto en la fase previa de planificación como en la ejecución activa de la operación golpista. El documento oficial especifica que estos miembros “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto”. Además, señala que “posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” durante el desarrollo de los sucesos de ese día. Esta revelación, consignada por la misma fuente, ofrece por primera vez nombres concretos y detalles desconocidos hasta la fecha acerca de la actuación de parte de los integrantes de este órgano de inteligencia.

El Ministerio de Defensa, responsable de la desclasificación, incluyó en sus informes los nombres del capitán García Almenta, el capitán Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, el cabo Monge Segura y el cabo Moya Gómez, quienes figuran entre los implicados. Según lo consignado por el medio citado, estos agentes “conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran”, lo que sugiere una integración directa en el núcleo de la organización del intento golpista.

El informe añade que, más allá de su conocimiento previo, los seis miembros realizaron un apoyo operativo durante la jornada del 23 de febrero de 1981, lo que los vincula también a la ejecución material del plan. Tras la acción, establecieron mecanismos para encubrir sus responsabilidades, poniendo en marcha una operación destinada a justificar sus desplazamientos y actividades a lo largo de la jornada. Estas acciones de ocultamiento, según la fuente, habrían tenido la finalidad de desviar posibles investigaciones internas o futuras responsabilidades penales.

Respecto al comandante Cortina, líder de la citada unidad de élite, los documentos desclasificados reconocen que “no está comprobado” que tuviera conocimiento del golpe de Estado, pero apuntan a posibles indicios en ese sentido. Tal como reflejó el medio original, Cortina fue finalmente absuelto en el juicio posterior a los acontecimientos del 23F, aunque su nombre sigue presente en los nuevos documentos surgidos de los archivos oficiales.

El intento golpista del 23 de febrero de 1981, conocido popularmente como 23F, marcó un punto crítico en la historia contemporánea española. El CESID, como antecedente directo del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tuvo un papel central en el engranaje de inteligencia y operaciones especiales. Según detalló el medio, la implicación de estos miembros de la AOME confirma la existencia de contactos entre el aparato de inteligencia de la época y los responsables de la asonada militar.

El acceso a estos documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa proporciona nuevos datos para el análisis del golpe del 23F. Hasta el momento, la información pública sobre la actuación concreta de unidades de inteligencia en los hechos permanecía limitada. De acuerdo con la fuente citada, la documentación revelada añade nombres y actuaciones específicas, con la mención explícita de oficiales y agentes en labores de planificación, apoyo operativo y el posterior intento de encubrimiento.

El medio original detalló que sigue pendiente una ampliación de la información contenida en esos documentos, que podrían arrojar más luz sobre otros posibles implicados y aclarar las circunstancias exactas de la colaboración desde el interior del CESID. Esta documentación, mantenida en reserva durante más de cuatro décadas, abre nuevas líneas de análisis sobre la profundidad de la implicación de servicios de inteligencia en el intento de derrocamiento del gobierno constitucional hace más de cuarenta años.