Moncloa hará públicos a partir de las 13.00 horas los documentos desclasificados del 23-F

El acuerdo del Consejo de Ministros que permite la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 argumenta que el tiempo transcurrido desde esos hechos elimina cualquier peligro actual para la seguridad y defensa del Estado. En este contexto, el Gobierno comunicó que la totalidad de los papeles disponibles hasta la fecha, relacionados con el fallido levantamiento liderado entonces por el teniente coronel Antonio Tejero, se harán accesibles para su consulta pública en la web de Moncloa desde las 13:00 horas de este miércoles.

Según informó el Gobierno, el Boletín Oficial del Estado difundió en la mañana de este miércoles el acuerdo ministerial que habilita la publicación digital de estos documentos. El pacto, de tres páginas, abarca la desclasificación de todo tipo de asuntos, actos, información, datos y objetos relacionados con el intento de golpe del 23-F. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, especificó que “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento” comprende un total de 153 archivos sobre el golpe que pretendió derrocar el sistema democrático español.

Tal como publicó el medio Moncloa, la decisión de abrir estos expedientes al escrutinio público responde a la interpretación de que ya no existe una amenaza vinculada a la revelación de estos materiales. El documento del Ejecutivo recuerda que los principales autores del intento de golpe, entre los que destaca Antonio Tejero, fueron condenados de manera firme por el Tribunal Supremo el 22 de abril de 1983, bajo cargos de rebelión militar.

De acuerdo con la portavoz Elma Saiz, la iniciativa se enmarca en el esfuerzo por la transparencia y la memoria democrática. Los 153 documentos desclasificados han sido puestos a disposición luego de intensas gestiones entre varios departamentos ministeriales. El acuerdo para proceder a su publicación en internet parte de la propuesta conjunta de los titulares de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa, e Interior, según consignó el medio oficial.

El Boletín Oficial del Estado incluyó de manera expresa que la desclasificación comprende cualquier elemento vinculado al golpe del 23 de febrero de 1981. Esta declaración permite el acceso a comunicaciones, informes, materiales y todo tipo de registro hasta ahora limitado bajo criterios de reserva y seguridad nacional. El Ejecutivo indicó que se trata de información que fue revisada minuciosamente para determinar que su difusión no afecta de ninguna manera las capacidades estratégicas o defensivas del Estado español.

Según detalló Moncloa, los archivos podrán consultarse digitalmente desde este miércoles por cualquier persona interesada, marcando un hito en la política de acceso a la información y apertura institucional sobre uno de los eventos más relevantes de la historia reciente de España. Entre los documentos figuran partes militares, órdenes de operaciones, comunicaciones oficiales y otros textos elaborados durante el desarrollo de los hechos y en las investigaciones posteriores.

La publicación de estos materiales responde también a demandas históricas de diversos sectores sociales interesados en esclarecer todos los aspectos del intento de golpe de Estado y en consolidar la memoria histórica. El acceso a los archivos desclasificados permitirá conocer en detalle el entramado de decisiones, participantes y circunstancias que rodearon el 23-F, una fecha que tuvo un impacto determinante en la consolidación del sistema democrático tras la dictadura.

Según reportó Moncloa, la decisión fue adoptada de manera coordinada por los ministerios implicados, considerando no solo la ausencia de riesgo sino también el derecho a la información de la ciudadanía sobre los acontecimientos del pasado reciente. Así, el Gobierno cumple un paso más hacia la apertura y puesta a disposición de documentos históricos asociados con períodos críticos de la transición española.

El proceso de revisión y desclasificación se realizó en cumplimiento de los marcos legales vigentes, tomando como referencia el contexto judicial que concluyó hace más de cuatro décadas, y que reafirmó en sentencia firme la responsabilidad penal de los promotores del golpe. De este modo, la documentación ahora accesible busca aportar luz sobre los procesos internos y decisiones institucionales adoptadas en torno al asalto al Congreso de los Diputados y sus consecuencias políticas y sociales.

La decisión llega tras sucesivas peticiones de acceso a los registros y archivos conservados en dependencias ministeriales y organismos oficiales. El Gobierno subrayó, según indicó Moncloa, que hasta este momento han sido localizadas y desclasificadas todas las unidades documentales identificadas, sin descartar la localización de nuevos documentos en el futuro. La puesta en línea de estos archivos permitirá su consulta a investigadores, analistas y público en general, facilitando nuevas aproximaciones a los hechos.

La portavoz gubernamental, Elma Saiz, remarcó que la publicación de estos documentos obedece al compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas, en línea con las políticas de memoria democrática aprobadas en los últimos años. Los materiales incluirán tanto documentación generada en tiempo real durante el desarrollo del golpe como análisis e informes posteriores elaborados por instituciones estatales.

El medio Moncloa detalló además que la consulta se realizará a través de la web oficial, ofreciendo acceso libre a los 153 archivos que abarcan diversos aspectos operativos, estratégicos y legales relacionados con el intento de golpe protagonizado por Antonio Tejero y otros militares. La iniciativa busca así asegurar la máxima accesibilidad y transparencia sobre uno de los episodios más relevantes para comprender la evolución institucional de la España contemporánea.