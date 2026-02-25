Espana agencias

La defensa de Argüeso pide suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronuncie sobre Mazón

El representante legal de Emilio Argüeso solicitó aplazar la comparecencia de un funcionario clave mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decide si investiga a Carlos Mazón, aunque la jueza rechazó la petición y siguió con la declaración

Un punto clave en el proceso es la solicitud que elevó la jueza instructora al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que plantea la conveniencia de investigar a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat. Según informó Europa Press, esta propuesta se produce en medio del desarrollo de diligencias vinculadas a la gestión de la depresión aislada en niveles altos (DANA) acontecida el 29 de octubre de 2024, donde la magistrada ha considerado trasladar formalmente la iniciativa al tribunal superior. No obstante, la noticia principal gira en torno al intento del representante legal de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, de lograr la suspensión de la declaración de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronunciara sobre Mazón, maniobra que la jueza rechazó permitiendo que la testifical siguiera adelante.

Según detalló Europa Press, la comparecencia pospuesta por Argüeso implicaba al director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat, citado como testigo en el procedimiento que examina los hechos ocurridos durante la DANA. El abogado defensor argumentó que no consideraba oportuno continuar con la declaración mientras exista la posibilidad de que el Tribunal Superior asuma la causa contra Mazón. Además, el letrado manifestó su desacuerdo por la mención a personas que aún no forman parte de la investigación formal en el marco del caso, considerando que la instrucción está incorporando referencias ajenas a los hechos objeto de indagación actual.

Pese a la petición de la defensa, la jueza del Juzgado de Catarroja determinó que la testifical debía celebrarse como estaba prevista, rechazando la propuesta de suspensión. Europa Press señaló que este desarrollo se conoció momentos antes del inicio de la declaración.

En declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones del juzgado, representantes legales presentes en el proceso ofrecieron valoraciones sobre la solicitud cursada por la jueza al Tribunal Superior. Manolo Mata, uno de los abogados involucrados, calificó de "paso inevitable" la exposición razonada de la jueza para trasladar la investigación sobre Mazón al TSJCV. Mata precisó que todavía restan numerosas actuaciones dentro del caso, incluyendo más de cien declaraciones de alcaldes y víctimas.

El letrado también comentó, según publicó Europa Press, que el tribunal superior "no tiene por costumbre hacer instrucciones muy minuciosas y muy largas" y valoró que trasladar la exposición razonada en este momento puede evitar problemas en etapas futuras. A juicio de Mata, existe una probabilidad de que el TSJCV se posicione a favor de la continuidad de la investigación, lo que permitiría reunir más indicios acerca del expresidente Mazón con vistas a una posible instrucción directa por parte del propio tribunal.

Durante esta jornada procesal, otro abogado personado en la causa, Gabriel Rodríguez, sostuvo que la jueza, mediante la exposición razonada, "ha actuado de acuerdo a una necesidad existente derivada de las declaraciones de otras personas llamadas a desvelar la realidad del asunto que se investiga". Consultado sobre si considera que el TSJCV imputará a Mazón, Rodríguez expresó: "Nada basta con tener la razón. La razón luego te la tienen que dar. Al TSJCV le corresponde hacer justicia según la Ley Orgánica del Poder Judicial", en referencia al marco legal que determina la competencia del tribunal superior y los procedimientos a seguir según las normas vigentes.

La investigación principal gira en torno a la gestión institucional de la DANA registrada el 29 de octubre de 2024. El número significativo de declaraciones pendientes, que según los abogados suman más de un centenar, pone de relieve el alcance del caso. Europa Press reconstruyó que las averiguaciones incluyen a diversos responsables municipales y a personas que alegan haber sido afectadas por la emergencia, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades y actuaciones desarrolladas por las autoridades autonómicas y los organismos públicos durante el episodio meteorológico.

En el trasfondo del proceso judicial se encuentra la posibilidad de que el TSJCV, en caso de considerar procedente la exposición razonada enviada por la jueza instructora, asuma la investigación respecto de Mazón y establezca nuevos cauces procesales para identificar indicios sobre su papel en la gestión de la crisis. Las manifestaciones de los abogados evidencian la expectativa sobre los próximos pasos del órgano jurisdiccional superior, responsable de decidir si la causa continuará su curso dentro del TSJCV o regresará al juzgado de instrucción de Catarroja.

El procedimiento judicial, según consignó Europa Press, sigue concentrando la atención de múltiples partes interesadas y de la opinión pública, debido al impacto institucional y político de los hechos investigados, así como a la repercusión que tendría una eventual imputación de ex altos cargos de la Generalitat en el contexto de la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana.

