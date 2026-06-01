La Policía desmantela 22 narcopisos en Madrid y detiene a 50 personas en abril y mayo

Madrid, 1 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado 22 puntos de venta de droga en la Comunidad de Madrid en los meses de abril y mayo, por los que han resultado detenidas 50 personas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en lo que va de año se han desmantelado más de 90 pisos dedicados a la venta de droga en toda la región madrileña.

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Los 22 pisos desmantelados estaban localizados en los distritos de Tetuán, Moratalaz, Villaverde, Centro, Arganzuela, Latina, Carabanchel y Fuencarral, en el poblado de la Cañada Real y en los municipios de Alcalá de Henares y Fuenlabrada.

En una de estas operaciones, la Policía logró devolver a sus legítimos propietarios una vivienda ocupada y que estaba destinada al cultivo de marihuana en los pilares del bloque, tras desmantelar este habitáculo y un trastero transformado en laboratorio.

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En el distrito de Tetuán, la Policía ha desmantelado dos locales ocupados desde los que se traficaba con cocaína base (crack) y con heroína, que se vendían a compradores que la consumían en el mismo inmueble.

En el registro de estos dos locales, el pasado 25 de abril, se incautaron varias armas prohibidas, un arma larga con mira telescópica, armas blancas y casi 9.000 euros en billetes y monedas, además de 13 gramos de crack.

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El pasado 22 de abril, la Policía Nacional realizó una inspección en los bajos de un conocido edificio del distrito de Moratalaz, donde se localizaron tres plantaciones diferentes de marihuana con un total de 1.627 plantas.

Además, en Villaverde se desmantelaron en abril dos puntos de venta de droga en los que se incautaron 46 gramos de cocaína y 23 de heroína, así como 3.600 euros en efectivo.

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Como parte de estas operaciones, en el distrito de Centro se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas localizado en un domicilio, operado por una pareja que hacían de esto su modo de vida.

En la operación se llegó a intervenir alrededor de un kilo y medio de seis sustancias diferentes, entre ellas tusi, MDMA, ketamina y LSD.

En la Cañada Real Galiana, la Policía intervino el 22 de mayo sobre una vivienda bunkerizada que funcionaba como punto de venta de droga, en una operación en la que se detuvo a siete personas. Además, en la operación se intervino una escopeta con munición y sustancias estupefacientes. EFE

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