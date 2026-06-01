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Yolanda Díaz pide recuperar las rebajas del IVA a luz y el gas y el tope a los alquileres

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Madrid, 1 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes un nuevo decreto "de manera urgente" para recuperar las medidas que han decaído desde hoy, como la rebaja del IVA a la luz y el gas, y volver a topar la subida de los alquileres.

"Me interesa más que nadie que estas medidas permanezcan para tener empresas sólidas y trabajos sólidos", ha subrayado Díaz en unas jornadas organizadas por la confederación estatal de servicios alianzAS en el Congreso de los Diputados.

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"Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy", ha añadido la vicepresidenta, que también ha pedido volver a topar al 2 % la subida de alquileres.

"Aunque no ocupe tantos titulares, la guerra en Oriente Próximo sigue teniendo efectos en los bolsillos de las familias de nuestro país", ha subrayado.

El IVA de la luz y el gas han vuelto este lunes al tipo general del 21 %, tras varias semanas al tipo reducido del 10 %, al desactivarse la rebaja implementada como parte del paquete de medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

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El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Junto a este tema, Díaz ha vuelto a insistir en estas jornadas en la necesidad de hacer cambios en la ley de desindexación de contratos públicos.

La ley actual impide la revisión de precios en los contratos públicos de larga duración ante situaciones como incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI), la inflación o cambios normativos relevantes. 

"Van a contar conmigo hasta el último minuto para intentar esta modificación de la indexación en los contratos públicos.Si se vuelve a subir el salario mínimo, volveré a estar de este lado", ha subrayado Díaz.

En la apertura de estas jornadas, el presidente de alianzAS, Javier Sigüenza, ha subrayado el impacto que tiene en las empresas de servicios las subidas del SMI o la normativa que se prepara sobre la absorción y compensación de pluses.

 "Los primeros borradores a los que tuvimos acceso supondrían una situación insoportable para muchos de nosotros", ha apuntado Sigüenza, que ha reclamado que se tenga en cuenta su visión a la hora de legislar.

La confederación alianzAS es la patronal de las empresas de servicios esenciales en España como limpieza y mantenimiento de edificios, dependencia, atención domiciliaria, servicios auxiliares o catering. EFE

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