La jueza de la dana suspende una testifical por falta de seguridad tras una concentración

València, 1 jun (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 ha suspendido la declaración testifical prevista para este lunes "al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional" después de una concentración que hubo el pasado viernes.

La jueza, que había citado a declarar como testigo a un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), expone en una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano que durante la testifical del viernes de la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Solá, hubo una concentración a la puerta del juzgado.

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En ella, expone la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, los concentrados usaron un micrófono y dos altavoces mientras declaraba la testigo, "con constantes referencias" al objeto de la causa y con la colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción y con descalificaciones a la jueza tanto en los carteles como en lo que decían.

La jueza señala asimismo que el personal de seguridad ha recomendado no salir al exterior y acuerda la suspensión de la declaración testifical señalada para este lunes, "al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana en la sede del Tribunal de Instancia de Catarroja". EFE

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