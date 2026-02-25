Espana agencias

Feijóo pide desclasificar también los viajes en Falcon y Sánchez pregunta al PP por qué les molesta conocer papeles 23F

Mientras crecen las tensiones en el Congreso, el jefe de la oposición insta al presidente a revelar información sobre traslados oficiales, contratos y proyectos pendientes, mientras el líder del Ejecutivo responde interrogando sobre el acceso a documentos históricos del 23F

Las peticiones para que el Gobierno aumente la transparencia abarcan desde la divulgación de los viajes oficiales hasta la publicación de contratos y documentos relacionados con episodios recientes y pasados de relevancia política. En ese contexto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, urgió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que haga públicos los detalles de sus desplazamientos en el avión Falcon, las causas del apagón eléctrico del 28 de abril, los contratos presuntamente vinculados a comisiones, así como documentos sobre el denominado "Delcygate". Estas peticiones se produjeron justo antes de que se anuncie oficialmente la desclasificación de los archivos referentes al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, según consignó el medio Europa Press.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso, Feijóo señaló que, dado que el Ejecutivo ha decidido apostar por una mayor apertura, sugiere que esta política de transparencia alcance otros asuntos de interés público. El dirigente del PP enumeró una serie de cuestiones sobre las que, a su juicio, la sociedad reclama información: “los contratos que acaban en mordidas, los papeles del Delcygate, los viajes en Falcon a República Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién financió las primarias” del Partido Socialista. De acuerdo con el reporte de Europa Press, Feijóo insistió también en que se publiquen los detalles de los 184.000 inmuebles que el Gobierno afirma haber construido, los documentos policiales que advertirían sobre la entrega de papeles a personas en situación irregular, el expediente sobre los materiales de las vías de Adamuz y los datos de los trabajadores fijos discontinuos.

En su respuesta, Pedro Sánchez desvió el foco hacia la bancada popular y manifestó su incomprensión ante el rechazo a la desclasificación de los archivos históricos del 23F. "¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23? ¿Qué problema hay?", preguntó Sánchez a los diputados del PP, de acuerdo con la cobertura de Europa Press. El presidente también calificó de "desafortunado" el discurso del jefe de la oposición durante la sesión.

Sánchez aprovechó su intervención para acusar al Partido Popular de difundir información falsa sobre la situación del país y de omitir aclaraciones sobre cuestiones políticas de actualidad. El jefe del Ejecutivo sugirió a Feijóo que ofrezca explicaciones sobre el caso de acoso denunciado por una exconcejal en Móstoles, las actuaciones de allegados en la Comunidad de Madrid, y la presunta negligencia del expresidente valenciano Mazón en la gestión de daños tras la DANA, según el relato ofrecido por Europa Press.

Feijóo advirtió que, en caso de asumir su partido la jefatura del Gobierno, no permitiría que transcurran más de 45 días para informar públicamente sobre las gestiones del Ejecutivo actual. De acuerdo con la misma fuente, el líder del PP insistió en la necesidad de que se faciliten a los ciudadanos todos los datos relevantes sobre la administración de recursos, la toma de decisiones y la aprobación de proyectos pendientes.

Según Europa Press, el tono del enfrentamiento verbal estuvo marcado por la proximidad del anuncio de publicación de los documentos hasta ahora reservados del golpe del 23 de febrero de 1981, lo que añade un componente histórico al debate sobre la transparencia institucional y el acceso a los archivos oficiales.

La pugna entre Gobierno y oposición sobre la apertura de información se hizo particularmente visible en esta sesión del Congreso, poniendo de relieve la tensión existente en torno a la gestión de la información pública, la rendición de cuentas y la interpretación de los principios de transparencia en el ámbito político español.

