Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles, 25 de febrero (1)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar en Infiesto (Asturias) en la clausura del acto de presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. Según detalló Europa Press, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, será la encargada de inaugurar este evento, que se desarrollará en La Benéfica de Piloña. Esta estrategia forma parte de las acciones gubernamentales centradas en afrontar las diferencias estructurales entre territorios y buscar soluciones al desafío del envejecimiento poblacional y la despoblación en zonas rurales.

Durante la jornada de este miércoles 25 de febrero, numerosas actividades marcan la agenda política, social y económica de España. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el Congreso de los Diputados encabeza la lista con una sesión plenaria desde las 9.00 horas, acompañada de diversas comisiones parlamentarias, entre ellas Asuntos Exteriores, Agricultura, Derechos Sociales y Consumo, Cultura, Unión Europea e Interior. En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, comparecen representantes de entidades especializadas como la Plataforma de Infancia, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y la Fundación FOESSA, quienes aportan datos y perspectivas sobre la situación de la infancia y la exclusión social en el país.

A las 17.00 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acude a la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre la aplicación de la baliza V16, un dispositivo obligatorio de señalización que afecta a 28 millones de conductores en España. Según informó el medio, el ministro ofrecerá detalles sobre el proceso de implantación y las acciones realizadas por la DGT en la difusión de esta nueva normativa de tráfico. Previamente, a las 14.00 horas, Grande-Marlaska mantiene una reunión interna con jefes de Zonas, Comandancia y Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Asociación Pro Huérfanos, en la capital.

En la Cámara Alta, el Senado, Europa Press reportó que se celebran diversos actos institucionales, entre ellos la presentación del libro 'El Rey' a las 10.30 horas en el antiguo Salón de Sesiones, acto al que asiste el rey Felipe VI junto a autoridades del ámbito judicial y político como la presidenta del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional, varios ministros, el presidente del Partido Popular y expresidentes del Gobierno. Además, las comisiones del Senado abordan investigaciones sobre contrataciones públicas, sanidad, agricultura, pesca y la interrupción del suministro eléctrico y comunicaciones, centrándose en la sesión de videoconferencia sobre la incidencia registrada el 28 de abril de 2025.

En el apartado de autonomías, la agenda política incluye la visita del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a Ceuta. Europa Press consignó que Torres mantiene una reunión con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y asiste a la toma de posesión de Miguel Ángel Pérez Triano como nuevo delegado del Gobierno. Posteriormente preside una reunión de coordinación con representantes gubernamentales de Ceuta, Melilla y Canarias, en la que se abordan fórmulas para la reubicación de menores no acompañados entre los distintos territorios. Ángel Víctor Torres también atiende a los medios para informar sobre los acuerdos alcanzados en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Barcelona concentra la actividad del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien inaugura el I Congreso Multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad, centrado en el debate sobre los modelos de atención social. Posteriormente, según reportó Europa Press, Bustinduy sostiene un encuentro con representantes de la Gason Foundation para tratar asuntos vinculados a la acción social y el cuidado comunitario.

En el ámbito autonómico, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es entrevistado por la cadena Antena 3 para exponer la situación regional y los retos para el nuevo periodo. Mientras tanto, en Castilla y León, el presidente de Vox, Santiago Abascal, desarrolla actos de precampaña electoral, atendiendo primero a los medios en El Espinar (Segovia) y posteriormente participando en Zamora en otro evento político.

El sector judicial y estatal también cuenta con varias actividades relevantes. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se reúne en Segovia con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, para abordar aspectos de coordinación institucional. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Comandancia General de Ceuta.

En Málaga, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cierra una mesa de debate sobre transferencia de conocimiento en el contexto del Plan Complementario, dentro del Palacio de Ferias y Congresos.

El panorama económico y laboral arranca temprano, con la presentación de resultados anuales de Iberdrola antes de la apertura de los mercados. El presidente Ignacio Sánchez Galán dirige posteriormente una conferencia dirigida a analistas del sector a partir de las 9.30 horas, de acuerdo con la agenda de Europa Press. A la misma hora, en Madrid, la patronal de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) difunde un informe que examina los hábitos de consumo de productos del mar en España, con especial foco en la sostenibilidad, la transparencia y las condiciones laborales en el sector pesquero.

La presentación del informe de la Asociación Española de Factoring y Confirming expone los datos del sector en el ejercicio 2025, mientras que el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y Fedea divulgan un análisis que desglosa ingresos y gastos de los hogares españoles por franjas de edad y sexo. Europa Press recogió que ambos eventos tienen lugar en Madrid durante la franja matinal.

El sector de la defensa participa en la presentación online del informe 'La Industria de Defensa en España: 10 claves para aprovechar una oportunidad histórica', elaborado por EY Insights e Infodefensa. Entre los ponentes se encuentran la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y el presidente de EY España, Federico Linares.

A mediodía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encabezada por Carlos San Basilio, detalla el plan de actividades para 2026. Paralelamente, Santander celebra su Investor Day en Londres, convocando a analistas e inversores, con la participación de su presidenta Ana Botín, el consejero delegado Héctor Grisi, y el director financiero José García Cantera.

Ya en la tarde, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, interviene en la reunión de Industry All en Bruselas y, posteriormente, asiste a una cena oficial de la organización Friends of Industry, conforme reflejó Europa Press.

La agenda mediática incluye entrevistas a figuras políticas destacadas. Patxi López, portavoz del Grupo Socialista, interviene en el programa 'Mañaneros 360' de La 1 a las 12.30 horas. Este conjunto de actividades refleja la dinámica política y económica en España, marcada por comparecencias, debates parlamentarios, foros de análisis económico y actos institucionales que involucran a representantes de los principales poderes del Estado y a entidades del ámbito social, empresarial y judicial.