Espana agencias

Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles, 25 de febrero (1)

Reuniones clave en el Congreso, actos oficiales con la presencia del rey Felipe VI, comparecencias ministeriales sobre normativa de tráfico y sostenibilidad, así como informes económicos, marcarán el panorama político, social y financiero de la jornada en España

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar en Infiesto (Asturias) en la clausura del acto de presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. Según detalló Europa Press, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, será la encargada de inaugurar este evento, que se desarrollará en La Benéfica de Piloña. Esta estrategia forma parte de las acciones gubernamentales centradas en afrontar las diferencias estructurales entre territorios y buscar soluciones al desafío del envejecimiento poblacional y la despoblación en zonas rurales.

Durante la jornada de este miércoles 25 de febrero, numerosas actividades marcan la agenda política, social y económica de España. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el Congreso de los Diputados encabeza la lista con una sesión plenaria desde las 9.00 horas, acompañada de diversas comisiones parlamentarias, entre ellas Asuntos Exteriores, Agricultura, Derechos Sociales y Consumo, Cultura, Unión Europea e Interior. En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, comparecen representantes de entidades especializadas como la Plataforma de Infancia, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y la Fundación FOESSA, quienes aportan datos y perspectivas sobre la situación de la infancia y la exclusión social en el país.

A las 17.00 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acude a la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre la aplicación de la baliza V16, un dispositivo obligatorio de señalización que afecta a 28 millones de conductores en España. Según informó el medio, el ministro ofrecerá detalles sobre el proceso de implantación y las acciones realizadas por la DGT en la difusión de esta nueva normativa de tráfico. Previamente, a las 14.00 horas, Grande-Marlaska mantiene una reunión interna con jefes de Zonas, Comandancia y Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Asociación Pro Huérfanos, en la capital.

En la Cámara Alta, el Senado, Europa Press reportó que se celebran diversos actos institucionales, entre ellos la presentación del libro 'El Rey' a las 10.30 horas en el antiguo Salón de Sesiones, acto al que asiste el rey Felipe VI junto a autoridades del ámbito judicial y político como la presidenta del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional, varios ministros, el presidente del Partido Popular y expresidentes del Gobierno. Además, las comisiones del Senado abordan investigaciones sobre contrataciones públicas, sanidad, agricultura, pesca y la interrupción del suministro eléctrico y comunicaciones, centrándose en la sesión de videoconferencia sobre la incidencia registrada el 28 de abril de 2025.

En el apartado de autonomías, la agenda política incluye la visita del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a Ceuta. Europa Press consignó que Torres mantiene una reunión con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y asiste a la toma de posesión de Miguel Ángel Pérez Triano como nuevo delegado del Gobierno. Posteriormente preside una reunión de coordinación con representantes gubernamentales de Ceuta, Melilla y Canarias, en la que se abordan fórmulas para la reubicación de menores no acompañados entre los distintos territorios. Ángel Víctor Torres también atiende a los medios para informar sobre los acuerdos alcanzados en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Barcelona concentra la actividad del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien inaugura el I Congreso Multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad, centrado en el debate sobre los modelos de atención social. Posteriormente, según reportó Europa Press, Bustinduy sostiene un encuentro con representantes de la Gason Foundation para tratar asuntos vinculados a la acción social y el cuidado comunitario.

En el ámbito autonómico, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es entrevistado por la cadena Antena 3 para exponer la situación regional y los retos para el nuevo periodo. Mientras tanto, en Castilla y León, el presidente de Vox, Santiago Abascal, desarrolla actos de precampaña electoral, atendiendo primero a los medios en El Espinar (Segovia) y posteriormente participando en Zamora en otro evento político.

El sector judicial y estatal también cuenta con varias actividades relevantes. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se reúne en Segovia con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, para abordar aspectos de coordinación institucional. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Comandancia General de Ceuta.

En Málaga, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cierra una mesa de debate sobre transferencia de conocimiento en el contexto del Plan Complementario, dentro del Palacio de Ferias y Congresos.

El panorama económico y laboral arranca temprano, con la presentación de resultados anuales de Iberdrola antes de la apertura de los mercados. El presidente Ignacio Sánchez Galán dirige posteriormente una conferencia dirigida a analistas del sector a partir de las 9.30 horas, de acuerdo con la agenda de Europa Press. A la misma hora, en Madrid, la patronal de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) difunde un informe que examina los hábitos de consumo de productos del mar en España, con especial foco en la sostenibilidad, la transparencia y las condiciones laborales en el sector pesquero.

La presentación del informe de la Asociación Española de Factoring y Confirming expone los datos del sector en el ejercicio 2025, mientras que el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y Fedea divulgan un análisis que desglosa ingresos y gastos de los hogares españoles por franjas de edad y sexo. Europa Press recogió que ambos eventos tienen lugar en Madrid durante la franja matinal.

El sector de la defensa participa en la presentación online del informe 'La Industria de Defensa en España: 10 claves para aprovechar una oportunidad histórica', elaborado por EY Insights e Infodefensa. Entre los ponentes se encuentran la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y el presidente de EY España, Federico Linares.

A mediodía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encabezada por Carlos San Basilio, detalla el plan de actividades para 2026. Paralelamente, Santander celebra su Investor Day en Londres, convocando a analistas e inversores, con la participación de su presidenta Ana Botín, el consejero delegado Héctor Grisi, y el director financiero José García Cantera.

Ya en la tarde, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, interviene en la reunión de Industry All en Bruselas y, posteriormente, asiste a una cena oficial de la organización Friends of Industry, conforme reflejó Europa Press.

La agenda mediática incluye entrevistas a figuras políticas destacadas. Patxi López, portavoz del Grupo Socialista, interviene en el programa 'Mañaneros 360' de La 1 a las 12.30 horas. Este conjunto de actividades refleja la dinámica política y económica en España, marcada por comparecencias, debates parlamentarios, foros de análisis económico y actos institucionales que involucran a representantes de los principales poderes del Estado y a entidades del ámbito social, empresarial y judicial.

Temas Relacionados

Agenda informativaEuropa PressPedro SánchezPatxi LópezFernando Grande-MarlaskaAna BotínMadridCeutaPolíticaEconomíaCongreso de los DiputadosSenadoInclusión socialOpinión públicaEspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F al no suponer ya riesgo para la seguridad y defensa del Estado

Por decisión del Consejo de Ministros, expedientes sobre el intento de golpe de Estado liderado por Antonio Tejero podrán consultarse desde hoy, tras determinarse la inexistencia de amenazas para la protección institucional, según fuentes oficiales

El BOE publica la desclasificación

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescatan a 54 personas de dos pateras cerca de Mallorca e Ibiza

Un grupo de 54 migrantes de origen subsahariano, incluidos menores, fueron auxiliados tras arribar en dos embarcaciones a las costas baleares durante la noche y madrugada, según comunicó la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares

Salvamento Marítimo y la Guardia

El Supremo ratifica la prisión permanente revisable a un hombre por asesinar a una pareja de ancianos

El máximo órgano judicial rechazó el recurso del condenado, quien cometió el crimen en Barcelona en 2019 tras defraudar y despojar de bienes a las víctimas, y deberá indemnizar a los familiares por decisión de la Audiencia Provincial

El Supremo ratifica la prisión

Borrell asegura que la guerra de Ucrania "no va a acabar con un acuerdo de paz"

El antiguo jefe de la diplomacia europea afirma que la contienda se ha convertido en un conflicto de desgaste sin perspectivas claras de resolución, marcado por divisiones internas en la Unión Europea y dudas sobre la continuidad del respaldo internacional a Kiev

Borrell asegura que la guerra

El Congreso acepta otra vez la ley del PNV para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad que el PSOE defiende

El Pleno debatió una propuesta impulsada por el PNV y respaldada por aliados de investidura que busca modificar la Ley del Tribunal Constitucional, iniciativa que avanza gracias a un ajustado respaldo mientras el Partido Socialista limita su apoyo

El Congreso acepta otra vez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad a una estadounidense descendiente de sefardíes: un antepasado de su padre fue procesado por la Inquisición

Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021, días después de los hechos descritos por Elisa Mouiláa

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado con comprar neumáticos de segunda mano, te ahorras dinero pero pierdes seguridad”

Última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F, en directo: claves, reacciones y el papel de Juan Carlos I

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080