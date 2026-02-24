Albares viaja a Kiev para escenificar el apoyo de España en el cuarto aniversario de la invasión rusa

En su última visita a Ucrania, realizada en enero de 2025, José Manuel Albares estuvo en Leopolis, donde anunció la entrega de un paquete de ayuda humanitaria valorado en 10 millones de euros, lo que incrementó la asistencia total proporcionada por España a más de 100 millones desde el inicio del conflicto. El martes, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, volvió a desplazarse a Kiev en coincidencia con el cuarto aniversario de la invasión rusa. Según detalló el medio que cubrió el viaje, la presencia de Albares en la capital ucraniana tuvo el objetivo de escenificar el respaldo continuado del Gobierno español a Ucrania y de reunirse con el presidente Volodimir Zelenski.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Albares aprovechó su estancia en la capital ucraniana para reafirmar la posición oficial de España, que sigue comprometida con el apoyo al gobierno y al pueblo ucranianos en su resistencia frente a la ofensiva rusa. En declaraciones previas, realizadas en Bruselas durante el lunes, tras participar en el Consejo de Asuntos Exteriores, Albares subrayó la continuidad de este compromiso: “España va a seguir junto al pueblo de Ucrania y el Gobierno del presidente Zelenski tanto tiempo como sea necesario”.

El titular de Exteriores señaló que “no hay ninguna voluntad por parte rusa, no ya de alcanzar una paz, sino de un mero alto el fuego”, en referencia a la continuidad de los bombardeos diarios contra territorio ucraniano por parte de Moscú. Según reportó el medio, Albares concluyó que “lo que Vladimir Putin no perdona a Ucrania es que quiera ser uno de nosotros” y que aspira a integrarse en la Unión Europea, afirmando: “Eso es de verdad a lo que tiene miedo, a la democracia, al pluralismo”.

Tal como publicó el medio, la presencia de Albares en Kiev se enmarca en una serie de visitas realizadas desde el inicio del conflicto en 2021. Esta se cuenta como la cuarta ocasión en que el ministro viaja a Ucrania en los últimos cuatro años, consolidando una línea continua de diplomacia activa entre ambos países. En sus desplazamientos previos, la agenda ha incluido tanto encuentros diplomáticos con autoridades ucranianas como el anuncio de paquetes de cooperación, especialmente en materia de ayuda humanitaria.

El medio subrayó que la ayuda total ofrecida por España en respuesta a la invasión rusa supera los 100 millones de euros, siendo el último paquete anunciado en enero de 2025 en Leopolis. El objetivo de estos fondos ha sido cubrir necesidades humanitarias críticas en el país, que enfrenta constantes ataques y desplazamientos internos de población a raíz de la guerra.

Según informó el medio que cubrió la visita, las declaraciones de Albares en Kiev buscan poner de relieve la persistencia de los ataques rusos y la falta de avances hacia una solución pacífica. Fuentes diplomáticas citadas por el medio recordaron que España, desde el inicio de la invasión, ha mantenido un discurso alineado con el resto de la Unión Europea en cuanto a la exigencia del cese de hostilidades y el respeto a la soberanía ucraniana.

De acuerdo con la cobertura periodística, el ministro español ha insistido en que el gobierno de Vladimir Putin no ha mostrado señales de disposición para negociar una tregua, lo que, a juicio de Albares, impide cualquier avance hacia la resolución del conflicto. El medio también recordó que las palabras del ministro se producen en un contexto marcado por la intensificación de las hostilidades en regiones clave de Ucrania.

Por otra parte, el mismo medio reportó que Albares ha reiterado la importancia de la integración europea para Ucrania, interpretando el rechazo del Kremlin a estas aspiraciones como uno de los detonantes centrales de la agresión militar rusa. En sus declaraciones recientes, el ministro puso en primer plano los valores de democracia y pluralismo como elementos que, según él, incomodan al liderazgo ruso.

El medio también contextualizó la visita de Albares en Kiev en el marco de la política exterior de España, remarcando que el país ibérico ha resultado uno de los apoyos constantes para el gobierno de Volodimir Zelenski tanto en términos políticos como humanitarios dentro de la esfera europea. Durante sus visitas, las autoridades españolas han mantenido encuentros estratégicos con funcionarios ucranianos para coordinar la llegada de ayuda y reforzar los lazos bilaterales.

Este desplazamiento de Albares coincide con el aniversario de uno de los hitos más significativos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que, según detalló el medio, otorga a su visita un valor simbólico adicional frente al escenario diplomático internacional. El ministro, de acuerdo con esta información, ha dejado claro el compromiso a largo plazo de España en la defensa del orden internacional y en apoyo a las víctimas del conflicto en territorio ucraniano.