Picardo presentará ante el Parlamento de Gibraltar el acuerdo esta misma semana para ratificarlo una vez sea publicado

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha felicitado de que el acuerdo alcanzado por Londres y Bruselas que regirá la relación del Peñón con la UE tras el Brexit vaya a ver la luz esta semana, adelantando que tras ello lo presentará en el Parlamento gibraltareño, continuando así con el proceso de ratificación.

"Estoy deseando que se publique, por fin, el texto del Tratado entre Reino Unido y la UE", ha expresado en un comunicado, asegurando que espera "con impaciencia" su publicación por parte de Bruselas y Londres y precisando que cuando esto ocurra lo presentará "esta misma semana" ante el Parlamento gibraltareño.

El Gobierno de Gibraltar había aprobado el pasado 19 de enero el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre entre Londres y Bruselas, aunque el texto definitivo aún no se conocía sobre la base de que no se preveían cambios de calado. Ahora, debe ser debatido en el Parlamento del Peñón, que deberá remitirlo al Parlamento británico para su ratificación definitiva por ambas cámaras.

"Este tratado es el resultado de un Brexit que no elegimos, pero que puede convertirse en un punto de inflexión real y positivo para Gibraltar", ha defendido Picardo, recordando el hecho de que los 'llanitos' votaron mayoritariamente a favor de permanecer en la UE en el referéndum de 2016.

El ministro principal ha defendido que "ahora es el momento de mantener un debate sensato, pero entendiendo que se trata de una cuestión compleja y que debemos estudiarla detenida y desapasionadamente como comunidad y como nación".

Para facilitar el debate y la aprobación, el Gobierno gibraltareño entregó hace dos semanas una copia del acuerdo al líder de la oposición, Keith Azopardi, además de haber informado sobre el contenido del mismo tanto a empresarios como a otras instituciones que se verán afectadas por la entrada en vigor, que tendrá como resultado más visible la supresión de la Verja.

Por otra parte, en su comunicado, el Gobierno gibraltareño ha señalado que es consciente de las "preocupaciones" a corto plazo de las empresas del Peñón, sobre todo teniendo en cuenta el breve periodo de aplicación disponible, "mucho menor" de lo que el Ejecutivo quería ofrecer.

Tan breve periodo de aplicación se debe, ha explicado, no a una elección propia, sino a la necesidad de contar con una aplicación provisional del mismo a partir del 10 de abril con el objetivo de evitar la implementación del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que entra en vigor ese día.

