Condenan a una mujer por estafar casi 900 euros al líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma

Un juzgado ha condenado a una mujer por estafar casi 900 euros al líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, a través de un mensaje que recibió en su teléfono móvil.

Los hechos, según ha explicado el propio Coll en declaraciones a Europa Press, sucedieron en enero de 2024. Primero le llegó una llamada desconocida, que no cogió porque se encontraba en una reunión, y después recibió un mensaje.

En este, alguien que trataba de aparentar ser una entidad bancaria le informaba de una serie de operaciones que él no reconoció y accedió al enlace que le proporcionaban para consultarlas. Allí, ante la petición de la estafadora, facilitó algunos datos personales. "Fueron muy hábiles", ha indicado.

Después le hicieron tres cargos a su cuenta bancaria cuyo montante total ascendía a 895 euros. Al darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, alertó a su entidad bancaria e interpuso una denuncia ante la Policía Nacional.

El caso llegó entonces hasta un juzgado de Palma, que este lunes ha celebrado el juicio. La Fiscalía y la defensa de la acusada han llegado a un acuerdo de conformidad por el cual ha admitido los hechos y ha aceptado una condena que no comporta su ingreso en prisión.

Coll se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial y ha animado a todas las personas que sean víctimas de estas ciberestafas a denunciar. "La Justicia hace su trabajo", ha aplaudido.

EuropaPress

