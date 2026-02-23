Espana agencias

Abascal tilda de "invención" que el Papa esté preocupado por la "ideología de ultraderecha en España"

Santiago Abascal rechaza la versión de que el pontífice muestre inquietud por posiciones políticas señaladas en algunos medios, denunció que dichas afirmaciones desvían la atención de preocupaciones cotidianas según expresó durante un evento en Salamanca

Guardar

Durante un evento realizado en el Palacio de Congresos de Salamanca, Santiago Abascal, presidente de Vox, se refirió a recientes publicaciones sobre posibles advertencias del Papa León XIV respecto a la denominada “ideología de ultraderecha” en España y las acusaciones de intento de captar el voto católico utilizando la Iglesia. Según detalló el medio El País, estas afirmaciones habrían partido de comentarios de un obispo colaborador en materia de inmigración, quien habría asegurado que el máximo representante de la Iglesia católica mostraba inquietud por el auge de posturas políticas señaladas como ultraderechistas en el territorio español. Frente a esto, Abascal calificó tales versiones de “invención” durante su intervención pública.

El líder de Vox expresó que, a su juicio, estas informaciones desvían la atención de las prioridades cotidianas de los ciudadanos y concentran indebidamente la agenda mediática y política. Según consignó El País, Abascal rechazó que estos hechos ocupen espacios destacados en debates políticos, programas de opinión y portadas de periódicos, ya que, en su opinión, no corresponden a las inquietudes diarias de la población española. “Una invención que un obispo de esos que colabora con la inmigración le ha dicho a 'El País' de que el Papa está preocupado con la ultraderecha en España", afirmó Abascal, de acuerdo con lo reportado por El País.

Abascal manifestó que los temas señalados en dichas informaciones no forman parte de las preocupaciones habituales de los ciudadanos. Aseguró que, durante su recorrido por diferentes puntos de España, ha tenido la oportunidad de escuchar personalmente los problemas reales de la gente, los cuales, según sostuvo, difieren de los asuntos destacados en la cobertura diaria de los medios nacionales. “No son los que están ocupando el tiempo principal de los debates políticos, ni de las tertulias, ni de las portadas de los periódicos de hoy”, expresó el dirigente de Vox.

Durante su intervención en Salamanca, Abascal también hizo referencia a encuestas electorales publicadas recientemente, como la difundida este lunes, que señala un descenso en la intención de voto hacia Vox en Castilla y León. De acuerdo con información difundida por El País, el presidente de Vox calificó dichas encuestas como “falsas” y vinculó su aparición a movimientos interesados en influir en la percepción ciudadana sobre su formación política.

La declaración de Abascal se produce en un contexto de debate sobre el papel de la Iglesia católica en la vida política española y las posiciones de los partidos en torno a cuestiones como la inmigración o el uso de símbolos religiosos para captar el voto de sectores de la población. Según reportó El País, en los días previos se difundieron informaciones sobre supuestas advertencias del Vaticano a sus representantes en España para evitar que la Iglesia se vea instrumentalizada en el debate político, especialmente en un escenario marcado por la cercanía de citas electorales.

Por su parte, el presidente de Vox insistió en que los asuntos que realmente afectan a los ciudadanos quedan relegados ante la atención que reciben temas que, según sus palabras, responden a intereses ajenos a la realidad cotidiana de la sociedad española. También cuestionó la veracidad de las fuentes utilizadas por El País en las informaciones referentes a las supuestas preocupaciones del Papa, reiterando que, a su entender, no existe tal inquietud desde la cúpula vaticana hacia la situación política española ni hacia Vox en particular.

La aparición de estas informaciones ha generado debate en medios de comunicación y círculos políticos sobre el papel de la Iglesia en la política española y la relación de las formaciones políticas con el electorado católico. Según rem arcó El País, ciertas voces dentro del propio entorno eclesiástico español han advertido sobre la conveniencia de que la institución evite ser utilizada como instrumento de campaña política, especialmente en un contexto de polarización ideológica.

Abascal, en su intervención en Salamanca, volvió a enfatizar su voluntad de recoger directamente las inquietudes y demandas de los ciudadanos a través de encuentros en distintas regiones. Defendió que las prioridades de la sociedad española se centran en cuestiones distintas de las que ocupan el espacio principal en los medios, señalando discrepancias entre la agenda mediática y las preocupaciones del electorado.

Estas declaraciones cobran relevancia ante el panorama preelectoral en Castilla y León, donde, según datos publicados por El País, las encuestas pronostican una caída en el respaldo a Vox. Abascal atribuyó la difusión de estos sondeos a intereses políticos y mediáticos que, según su visión, buscan perjudicar la imagen y expectativas de su partido en la región.

De acuerdo con lo publicado por El País, el debate sobre la supuesta preocupación del Papa por el avance de la ultraderecha en España y la instrumentalización de la Iglesia sigue abierto, con repercusiones tanto en el ámbito político como en el eclesiástico. Las posiciones expresadas por Abascal en Salamanca forman parte de la respuesta de Vox ante informaciones que considera alejadas de los problemas reales que enfrenta la población.

Temas Relacionados

Santiago AbascalVoxPapa León XIVEl PaísSalamancaCastilla y LeónUltraderechaIglesia católicaDebates políticosEncuestas electoralesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez felicita a la primera ministra de Barbados tras ganar las elecciones logrando todos los escaños por tercera vez

Pedro Sánchez transmitió por X su reconocimiento a Mia Mottley tras alcanzar un resultado que calificó como “histórico”, destacando el liderazgo y la apuesta por un desarrollo igualitario cuando Barbados celebra 76 años de sufragio universal

Sánchez felicita a la primera

El PP fija líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

El principal partido de la oposición establece criterios para alcanzar consensos con formaciones políticas, subrayando la necesidad de unidad nacional, respeto al marco legal existente, diálogo en igualdad y compromiso para asegurar gestión previsible en comunidades autónomas clave

El PP fija líneas para

Esperanza Aguirre ensalza la actuación "ejemplar" de Juan Carlos I en el 23F: "Le debemos la libertad y la democracia"

Durante un acto en Madrid, la exdirigente defendió el papel del monarca en la crisis del 23 de febrero de 1981 y criticó al Ejecutivo de Sánchez por anunciar la próxima apertura de archivos oficiales sobre aquel acontecimiento histórico

Esperanza Aguirre ensalza la actuación

El PP fija sus líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

Tras la presentación de un marco de negociación vinculante en todo el país, el partido plantea un sistema basado en consenso y supervisión para lograr ejecutivos sólidos, evitar nuevas elecciones y consolidar la estabilidad autonómica frente a posibles bloqueos

El PP fija sus líneas

Podemos desdeña el aviso de IU de quedarse "arrinconado" si va por libre: "Las alianzas caerán por su peso"

La formación morada rechaza las presiones de Izquierda Unida para integrarse en una nueva alianza y defiende que solo un programa compartido y metas concretas pueden garantizar una coalición sólida dentro del espacio progresista

Podemos desdeña el aviso de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP redacta una guía

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Tribunal de Cuentas contra Adif en el Congreso: le acusa de falta de rigor en la investigación de dos denuncias por amaño de contratos

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

“Hola, yo también soy una víctima del DAO”: una segunda mujer contacta con el abogado de la agente que denunció a José Ángel González por presuntas agresiones sexuales

La Xunta de Galicia asegura que si Altri consigue suministro eléctrico el proyecto de la macrocelulosa en Lugo se reiniciaría desde el principio

ECONOMÍA

A los autónomos se les

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

DEPORTES

Una mujer apuñala a su

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha