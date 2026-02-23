Abascal tilda de "invención" que el Papa esté preocupado por la "ideología de ultraderecha en España"

Durante un evento realizado en el Palacio de Congresos de Salamanca, Santiago Abascal, presidente de Vox, se refirió a recientes publicaciones sobre posibles advertencias del Papa León XIV respecto a la denominada “ideología de ultraderecha” en España y las acusaciones de intento de captar el voto católico utilizando la Iglesia. Según detalló el medio El País, estas afirmaciones habrían partido de comentarios de un obispo colaborador en materia de inmigración, quien habría asegurado que el máximo representante de la Iglesia católica mostraba inquietud por el auge de posturas políticas señaladas como ultraderechistas en el territorio español. Frente a esto, Abascal calificó tales versiones de “invención” durante su intervención pública.

El líder de Vox expresó que, a su juicio, estas informaciones desvían la atención de las prioridades cotidianas de los ciudadanos y concentran indebidamente la agenda mediática y política. Según consignó El País, Abascal rechazó que estos hechos ocupen espacios destacados en debates políticos, programas de opinión y portadas de periódicos, ya que, en su opinión, no corresponden a las inquietudes diarias de la población española. “Una invención que un obispo de esos que colabora con la inmigración le ha dicho a 'El País' de que el Papa está preocupado con la ultraderecha en España", afirmó Abascal, de acuerdo con lo reportado por El País.

Abascal manifestó que los temas señalados en dichas informaciones no forman parte de las preocupaciones habituales de los ciudadanos. Aseguró que, durante su recorrido por diferentes puntos de España, ha tenido la oportunidad de escuchar personalmente los problemas reales de la gente, los cuales, según sostuvo, difieren de los asuntos destacados en la cobertura diaria de los medios nacionales. “No son los que están ocupando el tiempo principal de los debates políticos, ni de las tertulias, ni de las portadas de los periódicos de hoy”, expresó el dirigente de Vox.

Durante su intervención en Salamanca, Abascal también hizo referencia a encuestas electorales publicadas recientemente, como la difundida este lunes, que señala un descenso en la intención de voto hacia Vox en Castilla y León. De acuerdo con información difundida por El País, el presidente de Vox calificó dichas encuestas como “falsas” y vinculó su aparición a movimientos interesados en influir en la percepción ciudadana sobre su formación política.

La declaración de Abascal se produce en un contexto de debate sobre el papel de la Iglesia católica en la vida política española y las posiciones de los partidos en torno a cuestiones como la inmigración o el uso de símbolos religiosos para captar el voto de sectores de la población. Según reportó El País, en los días previos se difundieron informaciones sobre supuestas advertencias del Vaticano a sus representantes en España para evitar que la Iglesia se vea instrumentalizada en el debate político, especialmente en un escenario marcado por la cercanía de citas electorales.

Por su parte, el presidente de Vox insistió en que los asuntos que realmente afectan a los ciudadanos quedan relegados ante la atención que reciben temas que, según sus palabras, responden a intereses ajenos a la realidad cotidiana de la sociedad española. También cuestionó la veracidad de las fuentes utilizadas por El País en las informaciones referentes a las supuestas preocupaciones del Papa, reiterando que, a su entender, no existe tal inquietud desde la cúpula vaticana hacia la situación política española ni hacia Vox en particular.

La aparición de estas informaciones ha generado debate en medios de comunicación y círculos políticos sobre el papel de la Iglesia en la política española y la relación de las formaciones políticas con el electorado católico. Según rem arcó El País, ciertas voces dentro del propio entorno eclesiástico español han advertido sobre la conveniencia de que la institución evite ser utilizada como instrumento de campaña política, especialmente en un contexto de polarización ideológica.

Abascal, en su intervención en Salamanca, volvió a enfatizar su voluntad de recoger directamente las inquietudes y demandas de los ciudadanos a través de encuentros en distintas regiones. Defendió que las prioridades de la sociedad española se centran en cuestiones distintas de las que ocupan el espacio principal en los medios, señalando discrepancias entre la agenda mediática y las preocupaciones del electorado.

Estas declaraciones cobran relevancia ante el panorama preelectoral en Castilla y León, donde, según datos publicados por El País, las encuestas pronostican una caída en el respaldo a Vox. Abascal atribuyó la difusión de estos sondeos a intereses políticos y mediáticos que, según su visión, buscan perjudicar la imagen y expectativas de su partido en la región.

De acuerdo con lo publicado por El País, el debate sobre la supuesta preocupación del Papa por el avance de la ultraderecha en España y la instrumentalización de la Iglesia sigue abierto, con repercusiones tanto en el ámbito político como en el eclesiástico. Las posiciones expresadas por Abascal en Salamanca forman parte de la respuesta de Vox ante informaciones que considera alejadas de los problemas reales que enfrenta la población.