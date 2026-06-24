Una gran base de datos de polen ayudará a reconstruir clima y vegetación en el Holoceno

Burgos, 24 jun (EFE).- El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) participa en la creación de la mayor base de datos de registros de polen fósil y moderno que, junto con rasgos funcionales de plantas, permitirá reconstruir con mayor precisión la vegetación y el clima del norte de África durante el Holoceno.

NAMPHORA, como se ha denominado a la base de datos, se ha presentado en la revista Scientific Data con un estudio liderado por Irene Solano, de la Universidad de Liverpool (Reino Unido), en el que colaboran el investigador del CENIEH Ignacio A. Lazagabaster y Saul Manzano, profesor titular de la Universidad de León, ha informado el CENIEH en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

El trabajo responde a una de las principales limitaciones en paleoecología: la dispersión de los datos y la falta de estandarización, de modo que NAMPHORA reúne 836 registros de polen, 853 tipos polínicos armonizados y 13 rasgos funcionales clave, lo que la convierte en un recurso sin precedentes para el análisis de los cambios ambientales en el norte de África, la península arábiga y la región mediterránea.

Durante el Holoceno, especialmente tras el final del Periodo Húmedo Africano hace unos 5.500 años, esta región experimentó profundas transformaciones climáticas y de vegetación.

Sin embargo, la reconstrucción de estos procesos ha estado limitada por la falta de bases de datos integradas que combinen registros fósiles y modernos.

Esta nueva base de datos supera el desafío al unificar información procedente de múltiples fuentes, como literatura científica, datos no publicados y grandes repositorios internacionales.

PUBLICIDAD

Uno de los avances más destacados es la incorporación de rasgos funcionales de plantas, que permiten interpretar cómo respondieron las comunidades vegetales a los cambios ambientales del pasado. Esta aproximación facilita reconstrucciones más sólidas y contribuye a comprender los procesos ecológicos y evolutivos que han configurado los ecosistemas actuales.

Además, la base de datos ha sido diseñada en un formato accesible, interoperable y reproducible, compatible con herramientas de programación como R, lo que permite realizar análisis a gran escala de forma eficiente.

PUBLICIDAD

Todos los datos y códigos están disponibles en abierto, para fomentar la colaboración científica y la mejora continua del recurso.

"NAMPHORA será clave para validar modelos climáticos y mejorar la capacidad de anticipar la respuesta de los ecosistemas ante futuros escenarios de cambio global, especialmente en regiones vulnerables como el norte de África", ha señalado Ignacio A. Lazagabaster. EFE

PUBLICIDAD