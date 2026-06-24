El PP pide apoyo para que el Congreso reclame mañana a Sánchez la cuestión de confianza o la dimisión

El Partido Popular ha pedido apoyo para que el Pleno del Congreso reclame este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza o que dimita como asunción de responsabilidades por los casos de corrupción, incluyendo la condena de 24 años de cárcel a su exministro José Luis Abalos.

Así se recoge en la moción que se ha debatido este miércoles y que el representante del PP, Jaime de Olano, ha justificado en la necesidad de acabar con un Gobierno que "no gobierna" sino que "resiste", lo que, a su juicio, es "inadmisible" en democracia.

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"Es un fraude electoral en toda regla", ha abundado De Olano, quien ha reclamado la necesidad de que los tribunales determinen la responsabilidades penas de los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez y su entorno pero que el Congreso haga lo propio con las responsabilidades políticas.

Parecidos argumentos han esgrimido desde Vox y UPN, quienes coinciden en que esta "agonía" no puede alargarse más y que es necesario que se convoquen elecciones, y lo han hecho en un debate en el que no han querido intervenir ni Junts, ni PNV, ni Bildu.

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EL PP NO PUEDE DAR LECCIONES DE HONESTIDAD

Sí lo han hecho ERC y Sumar para denunciar que precisamente sea el PP, que no puede dar "lecciones de honestidad" el que promueva esta moción, y el PSOE, quien ha ido más allá retando una vez más a los de Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura contra Sánchez.

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Después de la negativa de PSOE y Sumar a permitir una votación en el Pleno del Congreso sobre la exigencia de adelantar las elecciones generales, el texto que finalmente se someterá a consideración de sus señorías, que el PP prevé votar separadamente por puntos, sí menciona al menos la cuestión de confianza y la dimisión del presidente.

Así, incluye un punto en el que se insta a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

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En otro punto se señala que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".

Y el PP ha aprovechado para tratar de que, además, el Congreso censure la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación en el Pleno de las dos enmiendas presentadas el pasado martes por el PP y Junts a una moción de los 'populares' a la que ambos pretendían añadir una exigencia de convocatoria de elecciones.

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REPROBAR A LA MESA DE ARMENGOL

En concreto, se proclama que el Congreso debe tener "su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional" y, en consecuencia, repruebe "la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos del debate de determinadas iniciativas o enmiendas".

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Lo que vetó la Mesa del Congreso, por lo que no se votará este jueves, fue la pretensión del PP de que el Congreso manifestase "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales", y reclamase la "inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones. PSOE y Sumar alegan que convocar elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo que no puede ser objeto de votación en el Legislativo.