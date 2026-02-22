Sánchez recuerda que CyL fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox y pide que se convierta en "el punto y final"

Durante el mitin de precampaña celebrado en Ponferrada, Pedro Sánchez preguntó de manera retórica si los ciudadanos de Castilla y León querrían que Fernández Mañueco continuara al frente de la Junta, especialmente en caso de repetirse una tragedia como los incendios forestales vividos el pasado verano en provincias como León. A partir de este planteamiento, el presidente del Gobierno defendió que las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo marcan una disyuntiva sobre el rumbo de la comunidad y apeló a la movilización para impulsar un cambio político que, a su entender, encarna el PSOE bajo la candidatura de Carlos Martínez.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Pedro Sánchez recordó que Castilla y León fue el escenario inicial donde se formalizó el primer gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox tras los comicios celebrados en febrero de 2022, cuando Alfonso Fernández Mañueco y la agrupación liderada por Santiago Abascal firmaron su acuerdo de gobierno. Sánchez instó a convertir a Castilla y León en “el punto y final” a este tipo de alianzas, solicitando el respaldo a la alternativa socialista para la presidencia autonómica. “En 2022 Castilla y León se convirtió en la 'zona cero' de los gobiernos del Partido Popular con Vox, hagamos que el próximo 15 de marzo de 2026 sea el punto y final a esos gobiernos del Partido Popular con Vox. Vamos a ello compañeros”, exhortó el mandatario al término de su intervención.

Tal como consignó el medio, Sánchez subrayó que la candidatura de Carlos Martínez representa el cambio que, a su juicio, necesita la región. “El cambio tiene un nombre y apellidos, Carlos Martínez, y unas siglas y estas son las siglas del Partido Socialista Obrero Español”, afirmó Sánchez durante su discurso, donde el lema visible en el atril era ‘cambiemos el futuro’. El presidente respaldó la trayectoria de Martínez al frente del Ayuntamiento de Soria, atribuyéndole la capacidad de unir a la ciudadanía y de impulsar el desarrollo de zonas tradicionalmente invisibilizadas.

Durante el acto, que reunió a distintos líderes socialistas, se reiteraron mensajes a favor del cambio político. La presidenta del PSOE en Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, participaron en el mitin, coincidiendo en el respaldo al candidato socialista. Por su parte, el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, tomó la palabra para agradecer la presencia de Sánchez en la provincia, señalando que es la sexta visita del presidente en seis meses. Cendón puso en valor la presencia continuada de Sánchez, argumentando que acudió en momentos difíciles y en ocasiones importantes para la región leonesa.

El dirigente provincial del PSOE criticó el “balance cero” de gestión que, según sus palabras, ha tenido el Partido Popular en León, y vinculó esa crítica con la respuesta del PP durante los incendios forestales sufridos en la zona el verano anterior. Javier Alfonso Cendón instó a aprender de los resultados electorales en Extremadura y Aragón, territorios donde, según él, la movilización fue clave para achicar distancias electorales, y pidió el esfuerzo del electorado para “ganar las elecciones y para gobernar”.

Según detalló el medio, la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León y candidata por la provincia de León, Nuria Rubio, también intervino en el acto, reprochando al Partido Popular evitar el debate sobre los problemas locales, citando el estado del Hospital Comarcal del Bierzo entre los asuntos pendientes. Rubio ironizó sobre la actitud del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en la precampaña, refiriéndose a la costumbre de aparecer en fotografías con una bolsa de nueces. Recalcó que el cambio político resultaba urgente y afirmó que el equipo, el proyecto y el liderazgo del PSOE debían propiciar esa transformación. “Tenemos mucha confianza depositada en ti, Martínez. Este ejército es el que te va a llevar a partir del 15 de marzo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León”, expresó la candidata en su discurso.

El mitin en Ponferrada se enmarca dentro de un calendario de movilización y visitas organizados por el PSOE en la región durante los últimos meses. Sánchez aprovechó el encuentro para poner en cuestión la política del PP-Vox y para presentar a Carlos Martínez como referente de una “propuesta progresista”, sosteniendo que su gestión municipal ha ofrecido ejemplos de avances sociales y de superación del aislamiento que afecta a determinados territorios de Castilla y León, según publicó la fuente.

El acto tuvo como objetivo alentar a la participación y cohesión interna en el partido de cara a las próximas elecciones autonómicas, que se presentan como una oportunidad para revertir la etapa política iniciada en 2022 bajo la alianza entre el PP y Vox. Según publicó el medio, la estrategia socialista se apoya en mensajes de unidad, en la crítica a la gestión actual y en la reivindicación del avance social y político en la región frente a la alternativa popular, que el PSOE asocia con un retroceso en derechos y calidad de la gestión pública.

El desarrollo de la campaña en Castilla y León mantiene en el centro del debate la gobernabilidad de la comunidad, el impacto de la alianza PP-Vox en la agenda política y las perspectivas de cambio que impulsa el Partido Socialista. A medida que se aproxima la cita electoral, los mensajes reiteran la división entre dos modelos, según argumentan los representantes socialistas: uno orientado hacia el avance con políticas progresistas y otro que, en su visión, conduce a la región hacia el estancamiento.