PSdeG cree que los datos "no avalan" el balance de legislatura de Rueda y ve Altri ejemplo de una "Galicia sin rumbo"

El reciente archivo del proyecto de Altri ha servido al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para ilustrar lo que considera una ausencia de dirección clara en la política gallega. Según declaró en un audio dirigido a los medios, este caso refleja, a su juicio, la "improvisación", la "falta de planificación" y un enfoque en la política industrial "más centrado en los anuncios que en la ejecución". Gómez Besteiro apuntó que situaciones como esta impiden hablar de reindustrialización efectiva mientras se mantienen proyectos no concretados y falta un plan definido para el desarrollo económico de la comunidad.

De acuerdo con información publicada por varios medios, Besteiro centró sus críticas en el balance presentado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el contexto del segundo aniversario de su victoria en las elecciones autonómicas. El dirigente socialista considera que los "datos oficiales" divulgados sobre la gestión en vivienda, sanidad y dependencia no respaldan el discurso triunfalista de Rueda. En palabras de Gómez Besteiro, "¿De verdad Rueda puede mirarle a la cara y hablar de triunfo a las 30.000 personas que esperan por una vivienda pública, a las más de 350.000 que esperan por una cita sanitaria o a las 16.000 que se encuentran en las listas de la dependencia?", citó el medio.

El análisis del PSdeG se produjo de manera simultánea al acto organizado por el PPdeG para celebrar el segundo aniversario del gobierno de Alfonso Rueda. En esta coyuntura, el líder socialista exigió a la Xunta mayor eficacia y acciones concretas que respondan a las demandas latentes de la sociedad gallega. Besteiro instó explícitamente al presidente gallego y su equipo a "ponerse a trabajar ya", como recogió la prensa.

En relación con el sector industrial, Gómez Besteiro hizo referencia al reciente archivo del proyecto de Altri como ejemplo emblemático de lo que describe como "una Galicia sin rumbo ni proyecto". Según publicó la fuente, el socialista sostiene que la gestión de la Xunta está marcada por iniciativas industriales que no llegan a materializarse, lo que, en su visión, debilita el avance económico de Galicia y reduce la credibilidad de las promesas institucionales acerca de la reindustrialización.

El líder del PSdeG remarcó que las cifras de personas en listas de espera para acceder a una vivienda pública, a una cita sanitaria o a atención en dependencia demuestran que la política social desarrollada por el actual gobierno autonómico resulta insuficiente para paliar las carencias existentes. Según consignaron distintos medios, la existencia de 30.000 personas esperando una vivienda pública, 350.000 aguardando una cita sanitaria y 16.000 pendientes de atención en dependencia representa un desafío que, en opinión de Gómez Besteiro, desmiente el relato ofrecido por la Xunta sobre los logros de la legislatura.

Gómez Besteiro manifestó que, sin una hoja de ruta precisa y con la acumulación de proyectos industriales fallidos, la Xunta cae en el riesgo de mantenerse en un ciclo de anuncios sin concreciones efectivas. El medio informó que el dirigente socialista consideró urgente que el gobierno gallego defina y ejecute políticas públicas que tengan un verdadero impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo productivo de la región.

El acto del PPdeG por el segundo aniversario de la victoria autonómica de Rueda coincidió con la difusión de las críticas socialistas, aumentando el debate político sobre los resultados obtenidos en sectores clave durante el mandato actual de la Xunta. Según remarcó Gómez Besteiro en sus intervenciones recogidas por los medios, la legitimidad de cualquier balance gubernamental debe sustentarse en hechos comprobables y en la mejora efectiva de la vida de las personas, más allá de la propaganda y la celebración interna de los logros oficiales.

En ese sentido, el líder socialista insistió en que tanto las cifras como la gestión de proyectos industriales reflejan la necesidad de un cambio de rumbo en la política gallega, reclamando una administración que priorice la ejecución y los resultados frente a los anuncios y las celebraciones institucionales. Según reportó la prensa, Besteiro calificó el reciente archivo del proyecto de Altri como un claro indicador de los problemas estructurales que atraviesan algunas políticas públicas adoptadas por la Xunta, situando este caso como símbolo de la falta de un proyecto sólido para Galicia.

La comparación entre los discursos del gobierno autonómico y los indicadores oficiales en materia de vivienda, salud y dependencia marcó la jornada de valoración política en Galicia, con especial atención al contraste entre las visiones del PPdeG y el PSdeG sobre el estado actual y el futuro de la comunidad autónoma, tal como reflejaron diversas publicaciones.