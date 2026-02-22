Minsait (Indra Goup) apuesta por reforzar el sistema judicial con una IA ética y supervisada

Durante la intervención de Grisel Giunta, responsable de la Cátedra LegalTech & IA Minsait-UV, se puso de relieve la importancia de una formación que integre tanto la práctica institucional como la reflexión académica para abordar los desafíos que presenta la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Según informó Europa Press, la digitalización del sistema de justicia atraviesa una fase marcada por la incorporación de tecnologías avanzadas, un proceso que especialistas de Minsait, la filial de transformación digital del Grupo Indra, consideran que debe guiarse por un enfoque estratégico y responsable ante los riesgos y oportunidades que conlleva.

La manager de Estrategia de IA en Minsait, Leticia Gómez, expuso que la aplicación de inteligencia artificial en la justicia ofrece ventajas notables, sobre todo por su capacidad para organizar, clasificar y extraer evidencias preliminares de grandes cantidades de datos, en cuestión de segundos. Gómez detalló, de acuerdo con Europa Press, que la administración de justicia se caracteriza por gestionar información desestructurada en diversos formatos, como conversaciones, correos electrónicos, grabaciones y documentos escaneados, lo que convierte a la IA generativa en una herramienta diferencial para este campo. No obstante, advirtió que la integración de estas tecnologías debe fundamentarse en criterios éticos, garantizar trazabilidad y contar con supervisión humana, a fin de evitar riesgos para los derechos fundamentales.

La compañía destacó, según consignó Europa Press, que esta apuesta tecnológica se produce en un contexto donde los juzgados experimentan una alta carga de trabajo y plazos de resolución largos en determinadas áreas. La automatización de tareas repetitivas, como la indexación documental, la búsqueda avanzada de jurisprudencia o la detección de incoherencias procesales, permitiría reasignar recursos, lo que posibilitaría a jueces y profesionales jurídicos enfocarse en las labores interpretativas y de mayor valor añadido.

De acuerdo con Europa Press, Minsait advirtió sobre los límites que deben observarse en el uso de sistemas autónomos dentro de la justicia. Gómez alertó sobre el riesgo de un sistema que tome decisiones automáticas sobre la libertad o la vida de personas, ya que esto atentaría contra derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. “Un sistema completamente autónomo que decidiera sobre la libertad o la vida de una persona vulneraría derechos humanos fundamentales”, afirmó Gómez, y añadió que no solo sería cuestionable desde el punto de vista ético, sino que se encuentra expresamente prohibido por el marco regulatorio europeo.

Este marco normativo de la Unión Europea, informó Europa Press, clasifica como de "alto riesgo" aquellos sistemas de inteligencia artificial capaces de impactar derechos fundamentales y exige la presencia de garantías explícitas de trazabilidad, auditoría y control humano sustantivo en todo el proceso.

En lugar de promover una justicia totalmente automatizada, la empresa subraya la idea de una justicia asistida por tecnología, donde la IA actúa como apoyo —o “copiloto”— para los profesionales del sector. Fernando Echávarri, manager del sector legal en Minsait, explicó, según recogió Europa Press, que “la IA no busca sustituir al jurista, sino redefinir su rol y amplificar su impacto”. En este marco, surge la figura del “abogado técnico”, caracterizado por combinar conocimientos legales con competencias en gobernanza de datos, ética algorítmica y cumplimiento tecnológico.

Europa Press detalló que la inteligencia artificial desempeñaría un papel esencial al procesar grandes volúmenes de información, organizar evidencias, identificar riesgos contractuales y detectar posibles incumplimientos legales; sin embargo, la interpretación contextual, la valoración de derechos y la toma de decisiones seguirán recayendo en el ámbito humano, preservando así el control y la responsabilidad de las resoluciones judiciales.

Minsait resaltó, en sus declaraciones a Europa Press, que la transformación en el sector jurídico va más allá de lo tecnológico y representa también un cambio cultural. Para incorporar la inteligencia artificial en la justicia, se necesita una sólida formación especializada, diálogo entre distintas disciplinas y claridad respecto a los límites éticos de la innovación tecnológica. Según la compañía, esa es la única manera en que la tecnología puede fortalecer las garantías procesales y mantener la confianza de la sociedad.

La iniciativa pedagógica de la Cátedra LegalTech & IA Minsait-UV, según describió Europa Press, tiene como objetivo formar profesionales capaces de integrar conocimiento jurídico y habilidades digitales, uniendo el ejercicio práctico con el análisis reflexivo. Giunta calificó esta metodología como una "doble mirada", que contribuye tanto a anticipar desafíos futuros en el sector como a comprender el modo en que las nuevas generaciones redefinen el vínculo entre derecho y tecnología.

Especialistas consultados por Europa Press coinciden en que la administración de justicia puede beneficiarse considerablemente con el uso responsable de tecnologías avanzadas, siempre que estas se implementen bajo estrictos parámetros éticos y supervisión humana. Las innovaciones impulsadas por compañías como Minsait podrían marcar la pauta para una justicia asistida por inteligencia artificial, que respete en todo momento los derechos fundamentales y el marco normativo vigente en Europa.