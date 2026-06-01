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50 años del secuestro de Eufemiano Fuentes: el suceso que marcó la Transición en Canarias

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Christian Afonso

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Era de madrugada el 2 de junio de 1976. Un encapuchado entró en la mansión del industrial tabaquero Eufemiano Fuentes en Las Meleguinas, Santa Brígida (Gran Canaria), y lo secuestró pistola en mano. Este martes se cumplen 50 años del suceso que marcó la Transición a la democracia en Canarias, unos hechos que todavía regustan a leyenda.

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Eufemiano Fuentes dormía en su mansión junto a su mujer, Antonia Naranjo, cuando fue sobresaltado por un asaltante que, más tarde, sería identificado como el conocido delincuente Ángel Cabrera, alias 'El Rubio', quien lo sacó de la cama y le hizo conducir su vehículo de alta gama, un Cadillac negro, por las carreteras del norte de la isla hasta el barrio de Tinoca, en Arucas.

Medio siglo después, sigue habiendo cierto halo de misterio sobre lo que realmente pasó en los angustiosos meses de búsqueda transcurridos desde ese 2 de junio hasta que el 5 de octubre fueron localizados los restos de un cuerpo en el pozo de La Dehesa, en Cardones, que los forenses atribuyeron al empresario grancanario.

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Nadie supo nunca lo ocurrido, ya que 'El Rubio' murió de cáncer en 2005 sin haber hablado de qué sucedió esas semanas. Ni siquiera dijo nada durante el juicio en su contra, celebrado en la Audiencia de Las Palmas 14 años después de los hechos por su huida por distintos países europeos y africanos, ya a finales de 1990.

'El Rubio' fue condenado a doce años y un día de prisión únicamente por el delito de homicidio, porque los magistrados entendieron que el delito de detención ilegal (el secuestro) estaba prescrito. Sin embargo, el Supremo acabó enmendando su criterio.

Tras los recursos de las acusaciones particular y pública, el Alto Tribunal aumentó la pena hasta los 34 años y un día por los delitos de homicidio y detención ilegal de Eufemiano Fuentes, y por un segundo homicidio: la muerte a disparos del 'Rubio' de un subispector de la Policía Nacional en una operación en la que intentaban capturarlo.

'El Rubio' cumplió su condena hasta que, tres semanas antes de morir y ante el empeoramiento de su salud, le dejaron salir de la prisión de Salto del Negro para pasar sus últimos días en familia.

¿Quién era Eufemiano Fuentes? Dueño de la fábrica de La Favorita, en la capital grancanaria, sus máquinas eran las encargadas de suministrar las marcas de cigarrillos Condal o Vencedor, entre otras, a todo el archipiélago. Eso le hizo un hombre muy rico y poderoso en la sociedad de la época.

Se alió con el bando sublevado tras el alzamiento militar de 1936 que dio paso a la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, cuestión que le granjeó gran parte de su estatus en las décadas siguientes. De hecho, llegó a militar en Falange Española y formó parte de las llamadas Brigadas del Amanecer, con las que se le ha atribuye el haber participado en detenciones y ejecuciones en la ciudad en los primeros años tras el conflicto.

Pero en 1976, el dictador ya había muerto y nuevos aires soplaban en España.

Fuentes Díaz también fue uno de los impulsores de la actual Unión Deportiva Las Palmas, que dirigió tras su fundación, entre 1950 y 1955. Igualmente, fue el principal promotor del antiguo Estadio Insular, que él mismo mandó construir y gran parte del cual sufragó con sus propios fondos tras heredar la tabacalera de su padre.

Un hombre hecho a sí mismo, y uno de los caciques más conocidos de la Canarias del franquismo, con una vida en la que fue todo y que terminó de manera abrupta aquel 2 de junio de hace 50 años. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8000755618, 8000755616)

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EFE

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