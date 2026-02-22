Espana agencias

Illa afirma que cumplirá los acuerdos de investidura con ERC "desde posiciones de realismo"

El dirigente catalán aseguró que mantiene su compromiso con lo pactado con Esquerra, mencionando que ningún acuerdo firmado compromete la cohesión territorial y que solo contempla la aprobación de nuevos presupuestos para garantizar la estabilidad institucional en Cataluña

Salvador Illa ha resaltado que destinará sus esfuerzos a dotar a Cataluña de unos servicios públicos alineados con los estándares europeos, y así lo explicó al referirse a su proyecto político para la próxima década, descartando la posibilidad de aspirar a liderar el Gobierno central en el futuro. Esta declaración se acompaña de su énfasis en priorizar la estabilidad institucional y la necesidad de unos nuevos presupuestos como condición clave para ello.

Según publicó El País en una entrevista divulgada por Europa Press, el presidente de la Generalitat expresó su compromiso con los acuerdos de investidura alcanzados con Esquerra Republicana de Catalunya, refiriéndose de forma específica a las competencias en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Illa aseguró que llevará adelante estos pactos “desde posiciones de realismo”, subrayando que ningún acuerdo, ni firmado ni futuro, pondrá en cuestión la solidaridad entre territorios en España. En palabras de Illa: “Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni ninguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios en España”.

El mandatario catalán focalizó su intervención en la urgencia de lograr la aprobación de los presupuestos autonómicos, a pesar de la actual pausa en la negociación por parte de los republicanos. “Cataluña necesita presupuestos”, insistió, señalando que no considera un escenario alternativo a este objetivo y defendiendo la relevancia de la estabilidad tras etapas políticas consideradas intensas, elementos fundamentales, según reportó El País, para garantizar el buen funcionamiento institucional y la prestación adecuada de servicios a la ciudadanía.

En la entrevista reproducida por Europa Press, Illa también abordó directamente el alcance de sus acuerdos políticos y defendió que el proceso de negociación presupuestaria debe mantenerse en un plano pragmático. Según detalló El País, el responsable autonómico insistió en que sus relaciones con ERC continúan firmes, en línea con el realismo que caracteriza su gestión y con la finalidad de no comprometer la cohesión territorial dentro del Estado.

Respecto a la propuesta de regularización de inmigrantes, Illa explicó que la reciente regulación afecta a 500.000 personas en todo el territorio nacional, de las cuales unas 100.000 podrían hallarse en Cataluña. Según consignó Europa Press, destacó que los servicios públicos catalanes ya atienden a este grupo poblacional, defendiendo que la regularización facilitará la plena integración laboral de los afectados. En sus palabras, recogidas por el medio: “Nosotros no dejamos a nadie desatendido. La regularización, precisamente, lo que hace es permitir que estas personas puedan aportar a la sociedad incorporándose de forma clara y transparente al mercado de trabajo”.

A lo largo de la entrevista, el presidente de la Generalitat puso en primer plano el objetivo de minimizar el ruido político y centrar los esfuerzos institucionales en búsqueda de soluciones concretas que respondan a las necesidades ciudadanas, informó El País. Insistió en que la construcción de consensos presupuestarios representa un factor decisivo para avanzar en el objetivo de elevar la calidad de los servicios públicos y alcanzar estándares equiparables a los mejores sistemas europeos.

Al preguntarle sobre una posible candidatura a la presidencia del Gobierno de España, Illa fue categórico al afirmar, según publicó El País, que su horizonte político está estrictamente vinculado a Cataluña, donde proyecta su labor durante los próximos 10 años. Ratificó que su objetivo es transformar los servicios públicos para situarlos “al máximo nivel europeo” y que su proyecto político trasciende el corto plazo.

Tal como detalló Europa Press, el dirigente catalán reiteró en diversos momentos de la entrevista que no contempla la posibilidad de que los acuerdos firmados con otras formaciones puedan menoscabar el principio de solidaridad entre los diferentes territorios del país, poniendo así el foco en la cohesión institucional y en el mantenimiento de la equidad en el modelo autonómico. Estas manifestaciones surgen en el contexto del replanteamiento de negociaciones con ERC respecto a las cuentas públicas catalanas, un proceso central para garantizar la estabilidad política y la operatividad administrativa de la Generalitat.

