Espana agencias

El Congreso retoma sus interrogatorios sobre los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña, tras ocho meses de parón

Las pesquisas parlamentarias sobre los ataques violentos en Cataluña de 2017 avanzan este martes con la citación clave de un agente desplazado a Marruecos y la posible convocatoria futura de ex altos cargos políticos y policiales relevantes

Guardar

La citación a ex altos responsables de los cuerpos policiales y a figuras políticas como Carles Puigdemont, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría se encuentra ahora en estudio dentro de la comisión parlamentaria que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña el 17 de agosto de 2017. Según informó Europa Press, la comisión del Congreso retoma sus actividades esta semana, después de un periodo inactivo que se ha prolongado ocho meses, sin la comparecencia de ningún testigo desde junio de 2025.

La sesión de este martes está centrada en el testimonio de un agente de la Policía Nacional, identificado con el número de carné 77619, uno de los efectivos que viajó a Marruecos con la tarea de obtener muestras de ADN de familiares de Abdelbaky Es Satty, considerado el organizador principal de los ataques. El objetivo de esta misión fue poder identificar a Es Satty tras su muerte, ocurrida en la explosión de una vivienda en Alcanar, Tarragona. Conforme detalló Europa Press, durante su intervención judicial anterior, los agentes desplazados resaltaron que su participación en territorio marroquí fue meramente testimonial, ya que las autoridades locales realizaron todos los procedimientos necesarios para la obtención de las muestras.

El medio Europa Press consignó que en la misma jornada se planeaba interrogar a Adrián Fernández Ramírez, una persona que tuvo contacto con Es Satty y a quien el propio imán intentó radicalizar. Fernández Ramírez, que declaró en el juicio por los atentados, indicó que coincidió con Es Satty en Castellón, donde este defendía posturas favorables a la yihad, pero aseguró que no llegó a mostrarle videos relacionados con el Daesh ni a invitarle a planear actos violentos. La comparecencia de Fernández Ramírez no se realizará este martes, después de que haya notificado a la Cámara su imposibilidad de acudir en esta fecha, aunque se prevé que la convocatoria se reprograme para más adelante.

El parón en la comisión se remonta a la última comparecencia, que tuvo lugar el 26 de junio del año pasado. Tras la pausa estival, no se recuperaron las sesiones. Parte de este retraso, según publicó Europa Press, responde a la ruptura de relaciones entre Junts y el Gobierno. Junts fue la formación política que inicialmente impulsó la apertura de la comisión como condición para su apoyo al PSOE en esta legislatura. Tras distanciarse del Ejecutivo, la formación no promovió la reanudación de las reuniones.

En este contexto, hacia final de año, el presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro, mantuvo consultas con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de recordar las obligaciones del Congreso respecto a las víctimas de los atentados. Según relataron a Europa Press fuentes parlamentarias, Guijarro propuso decidir si continuarían interrogando a testigos o si era el momento de consensuar unas conclusiones.

A medida que avanza este proceso, la comisión parlamentaria enfrenta la elección de citar a los responsables de la Policía y la Guardia Civil que aún no han expuesto su versión ante la comisión, incluidos el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Entre las posibles comparecencias futuras se encuentran figuras de alto perfil político, como Carles Puigdemont —líder de Junts y expresidente de la Generalitat—, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tampoco han prestado testimonio en este marco.

Europa Press señaló que la comisión fue uno de los compromisos adquiridos entre Junts y el PSOE al inicio de la legislatura. Este órgano busca esclarecer tanto las circunstancias de los ataques yihadistas en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils como la actuación de los distintos cuerpos de seguridad y la gestión política previa y posterior a los hechos. La obtención de testimonios de actores clave, tanto del ámbito policial como del político, ha sido una demanda continua de algunas formaciones representadas en la comisión, que consideran imprescindible contar con una visión integral de los sucesos y de la gestión de la crisis.

El futuro inmediato de la comisión dependerá de la decisión de los miembros sobre el listado de comparecientes. Entre las tareas pendientes destaca la posibilidad de llamar a declarar a responsables cuya versión podría aportar información relevante para el cierre de la investigación parlamentaria, asunto sobre el que aún no hay una resolución definitiva.

Temas Relacionados

Atentados yihadistasCongreso de los DiputadosJuntsPolicía NacionalCataluñaMarruecosInvestigación parlamentariaAbdelbaky Es SattyAdrián Fernández RamírezCarles PuigdemontEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Rueda reivindica a su equipo dos años después de su victoria y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

Rueda reivindica a su equipo

Comunidad de Madrid pide a Delegación 1.500 guardias civiles y "bajar" ratios de delitos tras los datos de criminalidad

Comunidad de Madrid pide a

El detenido por el crimen de Sarriguren (Navarra) pasa este lunes a disposición judicial

El sospechoso arrestado el viernes será presentado ante la autoridad judicial mientras la investigación permanece bajo responsabilidad de la Policía Foral y crece la indignación social con nuevas manifestaciones y muestras de repulsa en Navarra

El detenido por el crimen

Sánchez, tras las afirmaciones de Guardiola sobre feminismo: "El machismo del PP es igual al machismo de Vox"

Durante un acto en Ponferrada, Pedro Sánchez criticó a María Guardiola por sus recientes declaraciones sobre la igualdad entre partidos y denunció la violencia contra mujeres, subrayando la urgencia de abordar el uso de tecnología para atacar derechos fundamentales

Sánchez, tras las afirmaciones de

El PP presenta un plan de emergencia para las presas españolas con una inversión de unos 100.000 millones hasta 2035

Expertos del sector hidráulico advierten sobre el grave deterioro y la falta de protocolos vigentes en miles de infraestructuras, reclamando una auditoría integral, refuerzo de personal, actualización legal y mayor inversión para afrontar riesgos de inundación y sequía

El PP presenta un plan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

ECONOMÍA

Una vivienda usada como alquiler

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones