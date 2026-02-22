Borrell afirma que actualmente la historia europea "la escriben Putin, Trump y Xi Jinping"

Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y actual presidente del Barcelona Centre for International Affairs (CiDOB), propuso la creación de un modelo federal en el que los países más comprometidos con el proyecto europeo unificaran aspectos clave como la fiscalidad, la política exterior y la defensa. Esta propuesta busca responder a la situación actual en la que la influencia de potencias extranjeras predomina sobre las decisiones europeas y en la que la Unión Europea (UE) enfrenta desafíos internos que obstaculizan su cohesión. Según detalló el 'Diari Ara' y recogió Europa Press, Borrell considera que estos factores han desplazado a Europa a un rol secundario en el panorama internacional.

En declaraciones para el 'Diari Ara', recogidas por Europa Press, Borrell afirmó que la historia europea ya no la determinan los países del continente, sino que ahora "la escriben Putin, Trump y Xi Jinping", en referencia a los mandatarios de Rusia, Estados Unidos y China. Indicó que esta situación representa un cambio de época para el continente, que anteriormente actuaba como uno de los principales motores de la historia global. En palabras de Borrell, "los europeos habíamos sido los grandes artífices de la historia, pero en el mundo de hoy la historia la marcan otros".

El exdiplomático señaló, según consignó Europa Press, que Europa nunca había tenido tantos enemigos tanto internos como externos. Expuso que una parte de la sociedad europea muestra resistencia a aceptar el distanciamiento con Estados Unidos, país con el que anteriormente compartía una visión y valores comunes. Subrayó que actualmente la Unión Europea y Estados Unidos ya no comparten los mismos fundamentos políticos y estratégicos. Borrell sugirió la necesidad de fortalecer la unidad interna y coherencia política del bloque, aunque reconoció que, con la estructura de veintisiete miembros, alcanzar una mayor cohesión resulta complicado.

Para Borrell, el contexto actual exige repensar el modelo de integración europea. Argumentó que el bloque debería explorar alternativas en las que un grupo de países verdaderamente dispuestos a profundizar en el proyecto europeo avance hacia una estructura federal, que permita compartir políticas centrales en materia fiscal, diplomática y de seguridad. Esta solución busca superar la fragmentación interna y fortalecer la posición global del bloque.

Respecto a la situación en Ucrania, el medio Europa Press reportó que Borrell analizó las posturas enfrentadas de Estados Unidos y Rusia sobre la guerra. Puntualizó que Donald Trump, presidente estadounidense, busca una "solución rápida", mientras que Vladímir Putin, jefe del Kremlin, se muestra dispuesto a prolongar el conflicto. Según la interpretación de Borrell, la estrategia rusa no obtuvo el éxito esperado de una ofensiva rápida, pero el líder ruso no tiene incentivos para detener la operación militar.

Borrell declaró textualmente que "continuará, y le da igual lo que le diga Trump, porque no tiene muchos alicientes para detener la guerra. Por tanto, en el mejor de los casos creo que tendremos una solución a la coreana, es decir, un escenario similar al de Corea, de guerra congelada: no hay paz, pero tampoco hay guerra", cita recogida por Europa Press. Esta evaluación apunta a la posibilidad de que el conflicto permanezca en un punto muerto, sin resolverse ni acercarse a un armisticio completo.

El exrepresentante europeo también se refirió a las consecuencias de la pérdida de cohesión en la política comunitaria. Según lo publicado por Europa Press, Borrell reiteró que la UE requiere de una reformulación para adaptarse a los desafíos de un entorno internacional dominado por actores externos. La influencia de líderes como Putin, Trump y Xi Jinping ha relegado a Europa a una posición de espectadora respecto a las grandes decisiones globales, lo cual agrava no solo las divisiones internas del bloque sino también su competitividad en el ámbito internacional.

El dirigente del CiDOB remarcó en la entrevista que la UE debe afrontar cuestiones inéditas tanto en materia política como de seguridad y cohesión. El nuevo contexto internacional plantea exigencias que, en opinión de Borrell, el actual modelo comunitario no consigue satisfacer de forma eficaz. Estas tensiones internas y la presión exterior hacen urgente la necesidad de repensar la integración europea con nuevas fórmulas que permitan un mayor grado de unidad y capacidad de influencia ante las potencias globales.