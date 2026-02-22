Barbón asegura que Asturias es un "oasis de estabilidad política" frente a las repeticiones electorales de otras CCAA

El presidente asturiano, Adrián Barbón, expuso que, desde que asumió el Gobierno, Asturias ha aprobado siete presupuestos sin contar con mayoría absoluta en la Junta General, y remarcó que esta continuidad legislativa contrasta con el panorama de otras comunidades autónomas donde las dificultades para formar mayorías han desembocado en nuevas convocatorias de elecciones. Según publicó la FSA en un comunicado tras la celebración del homenaje a Manuel Llaneza en la localidad de Mieres, Barbón definió la situación política asturiana como la de un “oasis de estabilidad” frente a la inestabilidad en las regiones dirigidas por partidos conservadores.

De acuerdo con la información de la FSA, el jefe del Ejecutivo asturiano manifestó que, mientras en diversas comunidades las tensiones para formar gobierno y acordar presupuestos han sido el detonante para disolver parlamentos y llamar de nuevo a las urnas, Asturias ha conseguido mantener la actividad parlamentaria y sacar adelante las cuentas públicas en cada ejercicio anual desde el inicio de su mandato. El presidente indicó que las expectativas de obtener amplias mayorías han cambiado: “Si el PP convocaba elecciones para obtener la mayoría absoluta, resulta que ahora tienen ración doble de Vox”, sostuvo Barbón, en relación a los pactos y equilibrios políticos que se observan en otras comunidades autónomas.

En otra parte de sus declaraciones, el presidente asturiano abordó los desencuentros con Izquierda Unida, su socio de gobierno en el actual Ejecutivo de coalición, en torno al debate sobre la implantación de universidades privadas en el Principado. Barbón señaló que las diferencias responden a que se trata de organizaciones políticas distintas y que este hecho debe quedar claro ante la opinión pública. Al respecto, reafirmó la defensa de la universidad pública como eje central de la política educativa de su Gobierno y detalló que nunca antes se había avanzado hacia la gratuidad de la matrícula universitaria como en el momento actual.

El medio FSA informó que Barbón destacó, además, los esfuerzos para potenciar la innovación y el desarrollo a través de la creación de centros de investigación y desarrollo, en colaboración con la Universidad de Oviedo, como parte de la apuesta por un modelo basado en el conocimiento y la tecnología. El presidente subrayó que no se destinará ni un solo euro procedente de fondos públicos a ningún centro adscrito a universidades privadas, a la vez que matizó que existe una diferencia entre el impulso a la iniciativa privada y la privatización de servicios educativos. “Una cosa es privatizar y otra ser respetuoso con la iniciativa privada”, expresó.

En sus declaraciones, recogidas por FSA, Barbón reiteró que la política presupuestaria asturiana ha permitido dotar de estabilidad institucional al Principado y distinguirlo frente a los procesos electorales recurrentes en territorios gobernados por partidos de derecha. El presidente vinculó esta situación a la existencia de gobiernos que dependen de acuerdos con formaciones de extrema derecha, lo que, según su análisis, ha generado mayor fragmentación y dificultad para mantener una gestión continuada.

El presidente del Gobierno de Asturias concluyó su intervención estableciendo las diferencias entre lo que considera políticas responsables de gobierno, centradas en la defensa de los servicios públicos y la innovación, y aquellas fórmulas de alianzas que, en su opinión, conducen a un aumento de la incertidumbre institucional en otros puntos del Estado.