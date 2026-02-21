Garriga (Vox) llama a la movilización contra la "islamización e inmigración" en Cataluña

Durante un recorrido por diversas localidades en la provincia de Barcelona, el líder de Vox en el Parlament, Joan Garriga, manifestó su rechazo a la intención del Gobierno de introducir menús halal en los colegios, añadiendo que su partido propondrá medidas en todos los ayuntamientos catalanes para evitar lo que describió como una “sharia gastronómica” en los centros escolares. Según informó el medio que cubrió la visita, Garriga realizó este anuncio tras visitar Sant Cugat del Vallès, Rubí y Terrassa, donde también lanzó críticas públicas a los partidos del PSC, Junts y ERC, señalando lo que, a su juicio, es una transformación demográfica que afecta a la comunidad.

De acuerdo con lo publicado, el portavoz de Vox en el Parlament centró su discurso en lo que denominó “islamización e inmigración masiva” en Cataluña. Garriga consideró que estos cambios suponen una amenaza para la identidad cultural de la región y para la libertad de las mujeres. Sostuvo que los partidos a quienes dirige sus críticas actúan en connivencia para provocar una “transformación profunda y peligrosa” en Cataluña, una visión que, según denunció, motiva la presentación de iniciativas para frenar determinadas prácticas religiosas en las instituciones públicas.

El medio detalló que, durante sus declaraciones ante la prensa, Garriga expresó una postura firme contra lo que describió como la imposición de costumbres alimentarias derivadas de la fe musulmana en las escuelas catalanas. Subrayó la intención de Vox de llevar la discusión a los plenos municipales, con el objetivo de impedir la instauración de menús halal en los centros educativos del territorio.

Según publicó la fuente original, el líder de Vox aprovechó su comparecencia para culpar a Junts de ser los “principales responsables de la islamización” en Cataluña. Garriga criticó que esta formación política, en su opinión, prefirió “alinearse con la izquierda” antes que apoyar la propuesta de Vox en el Congreso de los Diputados, orientada a prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Estas intervenciones del portavoz de Vox buscan posicionar a su partido como un actor principal en el debate sobre la inmigración y la diversidad religiosa dentro del contexto catalán.

El medio también reportó que, dentro de sus planteamientos, Garriga mencionó que Vox actuará de manera coordinada en todos los municipios de Cataluña, presentando mociones que aborden la prohibición de menús específicos en las escuelas bajo el argumento de proteger la cultura local. Estas medidas se enmarcan en el programa de acción que el partido ha decidido poner en marcha tras la reciente gira de su portavoz por diversas ciudades barcelonesas.

En las intervenciones recogidas por la prensa, Garriga dirigió también palabras hacia el PSC y ERC, a quienes acusó, junto con Junts, de propiciar una política migratoria y cultural que, según su análisis, resulta perjudicial para la sociedad catalana. El dirigente de Vox argumentó que esta postura de los partidos mencionados favorece la implantación de prácticas religiosas o costumbres asociadas a la inmigración, lo que, según él, alteraría la identidad original de la región.

Al referirse a la cuestión de los menús en los colegios, Garriga insistió, según informó el medio, en que Vox defenderá “con firmeza” la no adopción de criterios alimentarios condicionados por creencias religiosas en los servicios públicos. Reiteró el rechazo de su partido a que se modifique la oferta alimentaria en función de las demandas religiosas de una parte de la población, enfatizando la necesidad de preservar la laicidad de las instituciones educativas.

Las propuestas anunciadas por Garriga, documentó la fuente periodística, forman parte de la estrategia de Vox para abordar las cuestiones migratorias y culturales de manera activa en las instituciones locales. El partido sostiene que con estas iniciativas se busca mantener lo que consideran como valores propios de Cataluña, ubicando la discusión en el ámbito político y municipal. Las declaraciones de Garriga se producen en el contexto de un debate sobre la convivencia, la diversidad religiosa y las políticas migratorias en el territorio catalán.

El líder parlamentario de Vox concluyó su intervención en las localidades del Vallès exponiendo su expectativa de obtener respaldo en los ayuntamientos para las iniciativas promovidas por su partido, mencionando que estas propuestas constituyen una respuesta a la situación que, según expresó, se vive en Cataluña por el avance de nuevas costumbres y creencias.