El Supremo confirma 50 años de prisión a un hombre que tuvo secuestrada 35 días a su novia menor e intentó matarla

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de 50 años de prisión a un hombre que intentó matar a su pareja menor de edad a golpes, la violó y la retuvo durante un periodo --en el que "no le mostró el más mínimo de compasión"-- de 35 días.

Así lo ha decidido el alto tribunal en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que rechaza el recurso de casación que interpuso un hombre contra la condena de 50 años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial, y que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por delitos de asesinato, agresión sexual, malos tratos físicos y psíquicos habituales, trato degradante, lesiones, amenazas y detención ilegal.

Los hechos ocurrieron en Fuenlabrada (Madrid) entre el 18 de octubre y el 23 de noviembre de 2021, cuando el acusado tenía 19 años y la víctima, 16. El hombre "desplegó sobre ella una situación de dominio y de poder" durante ese periodo, sometiéndola a continuos controles "para aislarla de su entorno familiar y social, atemorizándole para impedir que saliera de las habitaciones donde se hospedaban", recoge el Supremo.

La pareja vivió unos días en la casa del padre de él, donde ya le impedía ir al colegio o salir a la calle sola, y al poco tiempo se mudaron a un piso en alquiler donde vivían dos hermanos y la novia de uno de ellos.

En este nuevo domicilio, según la sentencia, el hombre "aumentó progresivamente su vil propósito" contra su pareja, pues, desde el primer día, le impidió salir del piso y, a los dos días, de la habitación para que no se comunicara con los otros dos varones ocupantes del piso".

Así, él llegó hasta el punto de "dejar de trabajar para quedarse con ella por celos y empezar a agredirle casi todas las noches", explica el TS.

En concreto, detalla que hubo agresiones y le forzó a mantener relaciones sexuales, "todo ello con tal virulencia, vileza y crueldad, que le generaron un ambiente de absoluto terror".

La menor consiguió zafarse de su agresor mientras este la sujetaba para intentar que no saliera de la habitación. Cayó al suelo y, alertados por el ruido, los otros ocupantes de la casa entraron al cuarto y se la encontraron malherida, expone la sentencia.

SU CUERPO ERA "CORROBORACIÓN FIDEDIGNA" DE SU TESTIMONIO

Además de los 50 años de prisión, la Audiencia Provincial prohibió al hombre acercarse y comunicarse con la víctima y le impuso una indemnización de más de 200.000 euros.

En su recurso de casación, el hombre argumentó que la declaración judicial de ella "no se ajusta a las manifestaciones del resto de testigos". En la sentencia, el Supremo responde que en el recurso "no median elementos de prueba con contenido divergente a la versión" de la víctima.

"Sucede además que es el propio cuerpo de la víctima, lacerado y lesionado en toda en su extensión, de gravísimo modo y en múltiples formas, corroboración fidedigna de su testimonio", añade el TS. Por ello, desestima este motivo.

Además, el recurrente alegó que "sufre una patología derivada del consumo de alcohol y tóxicos, y que en el momento de cometer los hechos enjuiciados, se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas", por lo que pedía una atenuante.

Respecto a esto, el Supremo considera que estos motivos "ya fueron racionalmente rechazados en apelación". Además, "ninguno" de los documentos aportados sobre sus supuestas adicciones se refieren "a la situación del inculpado al momento del hecho ni a momento anterior alguno de su vida, sólo posteriores", por lo que también rechaza este motivo.

EuropaPress

