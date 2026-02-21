Andueza dice a PNV que "imponer y establecer fechas límite" no es la mejor manera de negociar transferencias

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha criticado la "escenificación nacionalista, estirando hasta el último momento los extremos de cada negociación" de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika y ha dicho al PNV que "imponer, establecer fechas límite y exigir contenidos" no es "la mejor manera de negociar" unas transferencias "que no se pueden traspasar de cualquier manera", sino que es necesario que haya "una seguridad jurídica, económica y funcional".

En su intervención este sábado ante el Comité Nacional, el máximo órgano entre congresos de los socialistas de Euskadi, celebrado en Bilbao, Andueza ha asegurado que a Euskadi "le sienta bien el socialismo" y "le va mucho mejor cuando el Partido Socialista está en el Gobierno Vasco y en el Gobierno de España".

Andueza ha destacado que "eso queda patente en materia de transferencias" y ha recordado que desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa "se han traspasado más de 20, pese, en muchas ocasiones, a la escenificación nacionalista, estirando hasta el último momento los extremos de cada negociación".

"Colaborar, queda demostrado, hace posible un mejor gobierno. Imponer, no. Ni establecer fechas límite ni exigir contenidos. La imposición no es la mejor manera de negociar. Y menos unas transferencias, materias de una complejidad tal, que no se pueden traspasar de cualquier manera", ha defendido, para insistir en que "es necesario que haya una seguridad jurídica, una seguridad económica y una seguridad funcional".

Eneko Andueza ha dicho que "nadie se preocupe" porque "seguro que llegarán más transferencias" y ha añadido que "llegarán como llegaron las cinco últimas, gracias a la participación, a la implicación, al diálogo y al compromiso del Partido Socialista de Euskadi, que fuimos los que las hicimos posibles".

En esa línea, ha asegurado que "llegarán, como deben llegar, con plenas garantías, y no como pretenden imponernos algunos", porque el presidente, Pedro Sánchez, "se ha comprometido y los socialistas somos de palabra, cumplimos".

Asimismo, ha dicho que llegarán más competencias porque "queda Gobierno para rato". "Si alguien espera elecciones anticipadas, mejor que lo haga sentado", ha advertido, para asegurar que "con esa misma amplitud de miras trabajamos en Euskadi, pensando que tenemos un recorrido por hacer, con grandes posibilidades, en el Gobierno Vasco, donde nos queda más de la mitad de la legislatura".

"Y pensando, sobre todo, que nos queda poco más de un año para enfrentarnos a las urnas en las elecciones municipales y forales. Y que tenemos que cargarnos de razones para afrontar esas elecciones de la mejor manera posible", ha agregado.

ACUERDOS

Por otro lado, Andueza ha apostado por la Euskadi que "avanza desde el acuerdo entre partidos y entre instituciones, la que viene de la mano de los socialistas" y ha considerado que la "hoja de ruta marcada y el acuerdo de Gobierno está llevando Euskadi en la buena dirección".

Tras asegurar que los socialistas no están "en la bronca, en el cálculo electoral, ni en el postureo", sino en "la constancia, el trabajo diario y en la construcción de una Euskadi mejor, en esa en la que no sobra nadie", ha destacado los "acuerdos de país" como el alcanzado con la Ley de Educación, la reforma fiscal o "cada año con los presupuestos de la mayoría de las instituciones vascas".

"Eso son las cosas que de verdad preocupan a nuestros vecinos. Esto es pisar tierra. Nada de esto, por cierto, lo hacen ni lo van a hacer nuestros rivales políticos", ha asegurado.

En ese sentido, ha dicho que EH Bildu "deja bien claro cuál es su objetivo político prioritario cuando se ofrece al PNV para compartir listas". "Nada de izquierda y mucho de frente común en clave nacionalista. Lo de siempre: ellos a construir muros, nosotros a tender puentes", ha criticado.

Según ha lamentado, allí donde gobierna EH Bildu hay "mucha imposición y poco diálogo, mucha ortodoxia, pero de gestión, nada de nada". "Su camino es unidireccional y entre análisis y diagnóstico se les va la fuerza por la boca. Y de vez en cuando, independencia, algo que no está, ni mucho menos, entre las principales preocupaciones de los vascos", ha reprochado.

"MÁQUINA DE HACER NACIONALISTAS DE EXTREMA DERECHA"

En cuanto al PP, ha dicho que "ha sido siempre una máquina de hacer independentistas, en Cataluña y en Euskadi, y ahora es una máquina de hacer nacionalistas de extrema derecha, como estamos viendo con el auge de Vox". "Es lo único que podemos esperar del PP en Euskadi. Luego dirán que somos nosotros los que engordamos a la ultraderecha. Aquí el único que engorda a la extrema derecha es quien les da carta de naturaleza abriéndoles la puerta a los gobiernos, los que se arrodillan ante sus exigencias comprando de arriba abajo todo su discurso", ha censurado.

Respecto al PNV, ha dicho que tienen un acuerdo de gobierno y "de ahí no nos vamos a salir". "Somos un partido de palabra. Un partido con sentido de país. Ambos partidos tenemos claro que esa hoja de ruta es fundamental para que Euskadi siga siendo punta de lanza en derechos y libertades, y en bienestar social de España", ha manifestado.

El líder del PSE-EE ha querido "destacar las coincidencias", para precisar que eso "no significa que no haya discrepancias". "Las hemos tenido siempre y las seguiremos teniendo si lo entendemos estrictamente necesario", ha afirmado, para remarcar que "las discrepancias no lo son porque sí, no es ruido, no es postureo, no es cálculo electoral, es defender lo que entendemos que es justo, lo que es mejor para los intereses del conjunto de la ciudadanía".

Tras reconocer las discrepancias en asuntos como en la exigencia de los perfiles lingüísticos para acceder a un empleo o consolidar la plaza en la administración pública, la desclasificación del Puerto de Pasaia o la exigencia para que Kutxa Fundazioa participe en la operación de Ayesa, ha asegurado que los socialistas defienden su postura "sin complejos, con contundencia, pero con respeto, sin insultos, sin descalificaciones y sin amenazas desde la honestidad y pensando siempre en qué es lo mejor para Euskadi, no para nuestros intereses particulares".

Lo que no puede ocurrir, ha advertido, es que "algunos quieran enmendar sus errores o salvar sus broncas a costa de tensionar las relaciones con el Partido Socialista".

Andueza ha insistido en que a Euskadi "le va bien, porque estamos demostrando que hay una forma de entender el país desde la colaboración, la mano tendida, los acuerdos y la estabilidad". "Esa ha sido siempre nuestra forma de trabajar, de trabajar mucho, con generosidad, anteponiendo el interés general a los intereses de partido. Otros pueden reivindicarse con palabras, pero nosotros lo hacemos con hechos, somos el eje central de la política vasca", ha defendido.

"A Euskadi le va bien porque existe un Partido Socialista responsable, que tiene voz propia, y que sabe gobernar, que sabe qué prioridades tiene la sociedad vasca. Con un Partido Socialista que ha aumentado su capacidad de influencia, porque ha crecido en todas las últimas citas electorales. Y seguiremos creciendo", ha augurado, para destacar que los socialistas han dotado a las instituciones "de la estabilidad necesaria para dedicarse a lo que se tienen que dedicar, a gobernar para todos e impulsar proyectos de futuro".

En cualquier caso, ha considerado que "no basta con la estabilidad", sino que los socialistas vascos quieren "trabajar y seguir liderando todas esas políticas progresistas, las mismas que reclama una amplia mayoría social, con la hoja de ruta que llevamos a todos los acuerdos de gobierno".