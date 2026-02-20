Espana agencias

Landaluce celebra el auto de un juzgado contra Alvise para eliminar mensajes difundidos en Telegram contra él

Guardar

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha celebrado este viernes el auto de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 que ha ordenado la retirada de mensajes difundidos en Telegram por una posible vulneración de su derecho al honor por parte del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez.

"Es una resolución clara que marca un límite, porque no vale todo y la difamación no puede convertirse en arma política", ha expresado el alcalde en declaraciones a los periodistas sobre esta resolución judicial que ha estimado parcialmente la medida cautelar solicitada por su abogado contra los mensajes difundidos por Alvise.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Landaluce reclamaba que Alvise eliminase de forma "inmediata" todas las publicaciones efectuadas en la red social Telegram relativas a los supuestos abusos sexuales a dos ex concejalas del Ayuntamiento de Algeciras, que amenazaba el eurodiputado con hacer públicos si no dimitía.

Así, en la denuncia se ordenaba que el demandado cesase "de forma inmediata y provisional" la publicación, difusión o reproducción de "nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones relativos a su que guarden relación" con este presunto caso, y se solicitaba una cuantía de 300 euros para la adopción de la medida cautelar.

El juzgado ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Landaluce, en concreto las relativas a eliminar las publicaciones y no realizar nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones relativos al demandado, rechazando la relativa a la cuantía.

Ante los medios el alcalde de Algeciras ha indicado que "este es el primer paso", y que él continuará con la vía judicial porque quiere "que se resarza" del daño ha causado "por parte del señor Alvise", denunciando que todo esto obedece a "una estrategia perfectamente diseñada, un gran montaje del Partido Socialista", que presentó una demanda "sin una base sólida" ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, la cual fue archivada.

"Estamos ante una campaña perfectamente orquestada para dañar mi imagen. Quieren el sillón de alcalde, pero no para trabajar" sino para "tener poder", ha advertido Landaluce, quien ha incidido en que "no se puede destruir a la persona desde la difamación, no se puede destruir la reputación desde el acoso político". "Lo digo con claridad porque me voy a defender, no me voy a callar, y voy a seguir trabajando por Algeciras", ha añadido.

En ese sentido, ha indicado que "siguen su curso" las demandas contra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a quien ya advirtió el pasado 12 de enero que rectificase sobre "falsedades" dichas en su contra durante un mitín en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde afirmó que era "un alcalde condenado".

Cabe recordar que el pasado 15 de enero la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra Landaluce, que señalaba supuestos delitos de "malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Tras esta denuncia, a principios de enero, Landaluce anunció su baja del PP para evitar que se dañase la imagen de su partido, y a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión por parte de los partidos de la oposición, el alcalde se ha mantenido en su puesto como concejal no adscrito, aunque contando con el apoyo de su anterior formación en el Ayuntamiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ortega peleará dentro de Vox porque su "honorabilidad no está en venta" y acusa al partido de inventarse "mentiras"

Ortega peleará dentro de Vox

Martínez pide tomar las encuestas como "un horóscopo" y augura que el PP dirá "que Tezanos defiende a Sánchez"

Martínez pide tomar las encuestas

Prisión para siete de los detenidos en Macael (Almería) hallados en posesión de armas y 92 kilos de cocaína

Prisión para siete de los

Trasladado a una prisión de Sevilla el hombre de 81 años detenido tras la muerte de su mujer en Badajoz

Trasladado a una prisión de

El abogado de la denunciante del DAO asegura que Marlaska le ha llamado y se ha establecido un "canal de comunicación"

El abogado de la denunciante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Archivada la denuncia por abusos

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”