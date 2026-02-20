Espana agencias

La Generalitat acomete una "renovación" entre cargos involucrados en la gestión de la dana

Guardar

València, 20 feb (EFE).- El Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca afronta "una renovación" de la estructura interna de la Conselleria de Emergencias e Interior que afecta a varios altos cargos que tuvieron relación directa con la gestión de la dana de octubre de 2024.

En concreto, el director general de Innovación en Emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior, Raúl Quílez, ha solicitado su cese del cargo y está en estudio la renovación de la Secretaría Autonómica de Emergencias e Interior, que ostenta actualmente Irene Rodríguez.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la conselleria que dirige Juan Carlos Valderrama tras la información adelantada este viernes por el diario Las Provincias, y añaden que este departamento autonómico -varios de cuyos altos cargos y exresponsables se encuentran involucrados como investigados o testigos en la causa penal sobre la gestión de la dana- "está afrontando una renovación de su estructura interna".

Según esas fuentes, el pasado mes de diciembre se incorporó Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que Andrés Balfagó accedió en enero como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

"Es de sobra conocido que la gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste. Por tanto, se está afrontando una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria", añaden.

El pasado viernes, Quílez declaró como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana en la que murieron 230 personas aquel 29 de octubre de 2024, cuando él era responsable de la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

En su testifical señaló que el Cecopi de aquel día, al que se sumó alrededor de las 18:30 horas, y los avisos sobre el peligro que corría la presa de Forata le recordaron a la histórica rotura del pantano de Tous, que anegó la comarca, sumergió varios pueblos y dejó ocho víctimas mortales.

Quílez, que el día de la dana estaba al frente de la empresa pública que gestiona el servicio de bomberos forestales de la Generalitat, explicó ante la jueza que el personal de este cuerpo ya tuvo dificultades para entrar en Utiel por la mañana.

Por su parte, Irene Rodríguez es el segundo cargo con más responsabilidad de la conselleria que actualmente dirige Valderrama, quien asumió el cargo tras la destitución de Salomé Pradas, que se encuentra investigada en la causa penal junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno aclara que el catalán no será obligatorio para obtener la regularización

Infobae

Los abogados de presos de ETA Arantza Zulueta y Jon Enparantza ingresan en prisión

Infobae

Las aguas recuperan poco a poco su cauce en la cuenca del Duero, con avisos en 17 tramos

Infobae

El efecto Messi convierte al Inter Miami en el club más valioso de la MLS

Infobae

Madrid se impone a Barcelona como la ciudad favorita de España para ver fútbol fuera de casa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión en Madrid sobre

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

ECONOMÍA

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”