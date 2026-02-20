La Generalitat acomete una "renovación" entre cargos involucrados en la gestión de la dana

València, 20 feb (EFE).- El Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca afronta "una renovación" de la estructura interna de la Conselleria de Emergencias e Interior que afecta a varios altos cargos que tuvieron relación directa con la gestión de la dana de octubre de 2024.

En concreto, el director general de Innovación en Emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior, Raúl Quílez, ha solicitado su cese del cargo y está en estudio la renovación de la Secretaría Autonómica de Emergencias e Interior, que ostenta actualmente Irene Rodríguez.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la conselleria que dirige Juan Carlos Valderrama tras la información adelantada este viernes por el diario Las Provincias, y añaden que este departamento autonómico -varios de cuyos altos cargos y exresponsables se encuentran involucrados como investigados o testigos en la causa penal sobre la gestión de la dana- "está afrontando una renovación de su estructura interna".

Según esas fuentes, el pasado mes de diciembre se incorporó Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que Andrés Balfagó accedió en enero como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

"Es de sobra conocido que la gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste. Por tanto, se está afrontando una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria", añaden.

El pasado viernes, Quílez declaró como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana en la que murieron 230 personas aquel 29 de octubre de 2024, cuando él era responsable de la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

En su testifical señaló que el Cecopi de aquel día, al que se sumó alrededor de las 18:30 horas, y los avisos sobre el peligro que corría la presa de Forata le recordaron a la histórica rotura del pantano de Tous, que anegó la comarca, sumergió varios pueblos y dejó ocho víctimas mortales.

Quílez, que el día de la dana estaba al frente de la empresa pública que gestiona el servicio de bomberos forestales de la Generalitat, explicó ante la jueza que el personal de este cuerpo ya tuvo dificultades para entrar en Utiel por la mañana.

Por su parte, Irene Rodríguez es el segundo cargo con más responsabilidad de la conselleria que actualmente dirige Valderrama, quien asumió el cargo tras la destitución de Salomé Pradas, que se encuentra investigada en la causa penal junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso. EFE