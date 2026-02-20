Espana agencias

Industria cree que las ayudas retroactivas del Auto+ no podrán pedirse hasta mayo o junio

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- El director general de programas industriales del Ministerio de Industria, Alberto Ruiz Rodríguez, ha señalado que no prevén que el programa Auto+ para la compra de vehículos eléctricos esté antes de mayo o junio, aunque el programa -que sustituye al Plan Moves- tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero.

"Es un programa en el que todavía estamos trabajando. Va a ser retroactivo desde el 1 de enero, pero no prevemos que pueda estar antes de mayo o junio. Todavía estamos en la fase de diseño", ha señalado Ruiz Rodríguez en una intervención en la presentación del anuario 2025-2026 de la movilidad eléctrica organizado por Aedive.

En este aspecto, ha señalado que esperan que este programa, que sustituye al Plan Moves, sea un sistema "más ágil" a la hora de conceder las ayudas al tener un "punto focal" que es la administración del Estado.

"En este plan Auto+ pretendemos que se gestione desde la administración del Estado con el fin de agilizar la tramitación de las ayudas. Porque una de las quejas que nos han llegado por parte de particulares y del sector es que se tardaba mucho en pagar esas subvenciones que se solicitaban", ha señalado.

Ruiz Rodríguez ha recordado que el Plan Auto + está dentro de un programa más amplio como es el Plan Auto 2030 que fue presentado a finales del año pasado y que el Gobierno tiene "una apuesta decidida por la movilidad sostenible".

El Ministerio de Industria informó a comienzos de febrero que el programa Auto+, anunciado por el Gobierno con una dotación de 400 millones de euros para este año, ayudará con hasta 4.500 euros a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.

De acuerdo con la información facilitada por Industria, las ayudas estarán dirigidas a la adquisición directa y/o en leasing o renting (este último, en el caso de autónomos y empresas) a vehículos a motor electrificados, y su importe oscilará dependiendo de factores como el tipo de motorización o el coste del coche. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Patri Guijarro y Salma Paralluelo, novedades en la lista de la selección española

Infobae

Castellón busca nuevo récord de Europa en el 10K y bajar su marca del maratón femenino

Infobae

El TC inadmite de forma unánime el recurso del padre que solicitó la suspensión de la eutanasia de su hija

La máxima instancia judicial de España descartó el amparo solicitado por el representante legal del progenitor, alegando ausencia de vulneración constitucional y respaldando la validez de los dictámenes médicos que certifican el cumplimiento de las condiciones para la muerte asistida

El TC inadmite de forma

Pasa a disposición judicial el detenido por asesinar a su exmujer e hija en Xilxes (Castellón)

El sospechoso, arrestado tras hallarse los cuerpos sin vida de una mujer y una menor en Castellón, comparece hoy ante las autoridades mientras la investigación avanza y la conmoción crece entre vecinos que claman justicia ante los hechos

Pasa a disposición judicial el

Una pareja denuncia "golpes" a su hijo de nueve meses ejercidos por una profesional de guardería en Sevilla

Una pareja denuncia "golpes" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión en Madrid sobre

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”