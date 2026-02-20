Industria cree que las ayudas retroactivas del Auto+ no podrán pedirse hasta mayo o junio

Madrid, 20 feb (EFE).- El director general de programas industriales del Ministerio de Industria, Alberto Ruiz Rodríguez, ha señalado que no prevén que el programa Auto+ para la compra de vehículos eléctricos esté antes de mayo o junio, aunque el programa -que sustituye al Plan Moves- tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero.

"Es un programa en el que todavía estamos trabajando. Va a ser retroactivo desde el 1 de enero, pero no prevemos que pueda estar antes de mayo o junio. Todavía estamos en la fase de diseño", ha señalado Ruiz Rodríguez en una intervención en la presentación del anuario 2025-2026 de la movilidad eléctrica organizado por Aedive.

En este aspecto, ha señalado que esperan que este programa, que sustituye al Plan Moves, sea un sistema "más ágil" a la hora de conceder las ayudas al tener un "punto focal" que es la administración del Estado.

"En este plan Auto+ pretendemos que se gestione desde la administración del Estado con el fin de agilizar la tramitación de las ayudas. Porque una de las quejas que nos han llegado por parte de particulares y del sector es que se tardaba mucho en pagar esas subvenciones que se solicitaban", ha señalado.

Ruiz Rodríguez ha recordado que el Plan Auto + está dentro de un programa más amplio como es el Plan Auto 2030 que fue presentado a finales del año pasado y que el Gobierno tiene "una apuesta decidida por la movilidad sostenible".

El Ministerio de Industria informó a comienzos de febrero que el programa Auto+, anunciado por el Gobierno con una dotación de 400 millones de euros para este año, ayudará con hasta 4.500 euros a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.

De acuerdo con la información facilitada por Industria, las ayudas estarán dirigidas a la adquisición directa y/o en leasing o renting (este último, en el caso de autónomos y empresas) a vehículos a motor electrificados, y su importe oscilará dependiendo de factores como el tipo de motorización o el coste del coche. EFE