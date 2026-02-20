Espana agencias

El Gobierno aclara que el catalán no será obligatorio para obtener la regularización

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que el conocimiento de las lenguas oficiales como el catalán no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo.

Fuentes del ministerio han hecho esta declaración después de que ayer el Govern catalán informase de que había hecho una aportación al texto inicial, que aún no está aprobado, para que se tenga en cuenta el conocimiento de este idioma a la hora de renovar la autorización inicial y que ERC se atribuyera también la incorporación de esta medida en el futuro texto definitivo.

En este escenario, desde el departamento de dirige Elma Saiz han precisado que el texto del real decreto, que busca dar permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que vivan en España desde antes del pasado 31 de diciembre y puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, está aún en tramitación.

Han detallado que el texto debe pasar por diferentes fases, entre ellas la solicitud de varios informes a instituciones como el Foro para la Integración social de los Inmigrantes (FISI) y al Consejo de Estado.

Además, se admitirán diferentes aportaciones realizadas, "que en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo".

Han aclarado que, a partir del año de vigencia del permiso inicial, las personas podrán acogerse a otros itinerarios contemplados en el reglamento de extranjería como la figura del arraigo.

Pero, alternativamente, y "siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria", se podrá otorgar una prórroga del permiso con un informe favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas, un requisito que no estaba contemplado en el borrador inicial que salió a audiencia pública.

Este informe de integración acreditará, entre otras cosas, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde reside la persona, "todo ello en coherencia con lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones", han detallado desde el Ministerio.

Se han referido así a cómo funciona, por ejemplo, la regularización por la vía del arraigo, en la que también se exige este informe en el que el conocimiento de las lenguas oficiales es un factor más a tener en cuenta para evaluar el nivel de integración pero no un requisito obligatorio para obtener el permiso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ábalos recurre la decisión de la Mesa del Congreso de negarle la indemnización tras dejar el escaño y podría ir al TC

El extitular de Transportes busca revertir la negativa de la Cámara Baja a otorgarle el pago por cese tras alegar una “flagrante vulneración” de derechos, y advierte que acudirá al Tribunal Constitucional si persiste la denegación

Ábalos recurre la decisión de

La Audiencia de Navarra condena a 5 años de prisión a un hombre que violó a su expareja

El tribunal ha dictado sentencia tras un acuerdo entre todas las partes y establece una indemnización de 27.000 euros para la víctima, que sufre secuelas psicológicas y físicas, además de limitar la libertad del responsable durante 12 años

La Audiencia de Navarra condena

Rajoy alerta de que "el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda"

Arropado por miembros del Partido Popular y simpatizantes en Valladolid, el expresidente del Gobierno advierte sobre la amenaza que representan los movimientos radicales y reclama unidad, respeto institucional y defensa de la separación de poderes para preservar la estabilidad del sistema democrático

Rajoy alerta de que "el

UGT abrirá consulta con empleados de seguros sobre preacuerdo convenio alcanzado por CCOO

Infobae

Robles resalta ante el comisario europeo de Defensa el compromiso con la UE, la OTAN y la subida del gasto en defensa

Robles resalta ante el comisario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España pedirá a la Unión

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”