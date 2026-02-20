Espana agencias

Bolaños reconoce que en toda organización pueden surgir "cerdos machistas" pero la diferencia es cómo se ataja

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha diferenciado este viernes las distintas formas de actuar ante casos de acoso. Ha reconocido que "ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, agresiones, acosos, haya cerdos machistas que acosan a las mujeres" pero la diferencia es cómo se actúa ante estos casos.

Bolaños ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado sobre la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el caso del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional querellado por presunta agresión sexual, momentos antes de visitar los terrenos donde se situará el nuevo Tribunal de Instancia de Lorca.

En este sentido, ha asegurado que si afecta a un gobierno socialista o al Partido Socialista, "en horas están fuera"; mientras que "cuando afecta a otras organizaciones, como es el caso del Partido Popular, se protege al presunto agresor y se denigra a la víctima".

"Esa es la diferencia en este tipo de casos porque, lamentablemente, ninguna organización humana está libre de sufrirlos", ha insistido.

Lo que sí se está consiguiendo, ha indicado, es que "las mujeres denuncien más y lo hagan con más libertad", algo que "debemos poner en valor".

Bolaños cree que el Ministerio del Interior actuó "de manera contundente e inmediata, tan pronto como tuvo noticia de esta denuncia, se le apartó de su cargo de manera inmediata".

No solo eso, ha añadido, "las personas que eventualmente puedan haber encubierto a este comportamiento, este acoso, esta agresión también están sometidas a un expediente para conocer cuál ha sido su encubrimiento", por lo que ha reiterado que "la actuación del Ministerio del Interior ha sido contundente, eficaz y rápida".

