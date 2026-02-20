Agenda Informativa de Europa Press para hoy, 20 de febrero (y 2)

La entrega del II Premio Ángeles, Eugenia y Jorge Piretti en reconocimiento a la tripulación del Helimer 203 por su intervención durante la gota fría registrada en la Comunidad Valenciana en 2024 se encuentra entre los actos destacados de la jornada, que reúne a líderes políticos, empresariales y sociales en Madrid y Nueva Delhi. Según consignó Europa Press, la agenda informativa de este viernes 20 de febrero abarca encuentros clave relacionados con la transformación digital, movilidad eléctrica, igualdad de género, salud, cultura y derechos de los migrantes.

De acuerdo con el medio Europa Press, el día inició en Nueva Delhi, donde el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sostuvo una reunión con Amandeep Gill, secretario general adjunto y enviado especial para Tecnologías Digitales y Emergentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este encuentro forma parte de la agenda internacional centrada en la digitalización y la colaboración en tecnologías emergentes.

Simultáneamente, en Madrid, el Nuevo Economía Fórum citó a las 09:00 horas el ‘Foro de la Nueva Defensa y el Espacio’, que contó con la participación del comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. Este foro estuvo presentado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y centró sus debates en temas relacionados con el desarrollo de la defensa europea y sus retos actuales y futuros. Según señaló Europa Press, la cita tuvo lugar en el Four Seasons Hotel.

La agenda en Madrid incluyó la intervención de la ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien fue entrevistada en el programa 'Zona Roja' a las 09:30 horas. Posteriormente, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) presentó a las 10:00 horas su anuario 2025-2026 sobre movilidad eléctrica, destacando el avance del sector y las perspectivas para los próximos años. El evento se realizó en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En el ámbito asegurador, Español-Invertia organizó el primer Observatorio del Sector Asegurador a las 10:15 horas. La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, formó parte de esta jornada celebrada en el Campus Almagro de la Universidad Camilo José Cela, aportando la perspectiva institucional sobre los desafíos actuales y las tendencias del sector.

El sector agrícola también tuvo espacio en la agenda, ya que Asaja realizó a las 10:30 horas una atención a los medios frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por los nuevos casos de Peste Porcina Africana registrados en el país, según reportó Europa Press.

Avanzando hacia el mediodía, el Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF) llevó a cabo una conversación con Fernando Restoy, presidente del Financial Stability Institute del Banco de Pagos Internacionales y ex subgobernador del Banco de España, a las 12:00 horas. Esta cita reunió a expertos del ámbito financiero en el Aula Magna de Cunef Universidad y abordó temas de estabilidad bancaria y retos regulatorios.

Entre las citas institucionales, la jornada ‘Desigualdad: es hora de actuar’, dedicada al análisis y combate de la desigualdad, destacó la intervención inicial del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a las 10:00 horas. Posteriormente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asistió al evento a las 10:15 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró la jornada a las 13:00 horas. El acto se realizó en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y sirvió de plataforma para debatir políticas públicas frente a la desigualdad.

En el ámbito social, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, María Rey, intervino en el Foro de la Nueva Comunicación, presentado por el periodista Roberto Arce a las 09:00 horas en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, según publicó Europa Press.

Coincidiendo con el Día de la Igualdad Salarial en España, el Observatorio del Empleo en el Tercer Sector celebró a las 10:00 horas el evento “Impulsando la igualdad de género en las entidades sociales” en el Instituto de las Mujeres. Poco después, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dio a conocer un informe relativo a las condiciones laborales de las mujeres y la brecha salarial, con una presentación a las 11:00 horas en su sede de la calle Fernando el Santo.

Más tarde, a las 12:00 horas, se realizó la presentación del informe 'El derecho a tener derechos. Cuando el empadronamiento se vuelve trinchera', elaborado por más de veinte colectivos y organizaciones dedicados a la defensa de los derechos de los migrantes, en la Plaza de la Villa. También a esa hora, el Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Eduardo Úrculo acogió la presentación de la vigésima segunda edición del festival ‘Ellas Crean’, que resalta la creación artística femenina dentro del panorama cultural madrileño.

La salud formó parte destacada de la agenda con la continuidad en Madrid del Longevity World Forum, que reunió a especialistas en longevidad en La Nave desde las 09:30 horas, según detalló Europa Press.

La diversidad y la inclusión se vieron reflejadas en la gala de los Premios ADI LGTBI+, celebrada a las 18:00 horas en el Ministerio de Igualdad, donde se reconoció el compromiso de personas y entidades con la inclusión en el deporte y la visibilización de buenas prácticas frente a la discriminación.

En materia religiosa, la jornada incluyó la apertura del proceso de canonización del Padre Ángel Ayala, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, a las 20:00 horas en el Colegio Mayor de San Pablo.

En la sección de Cultura, además del lanzamiento oficial de la nueva edición del festival ‘Ellas Crean’, el día contempló un encuentro con la autora Natalia Moreno por la publicación de su libro "Madonna no nació en Wisconsin" en la librería Amapolas en octubre, ubicada en la calle de Pelayo.

La agenda informativa reflejada por Europa Press integró sectores diversos, desde la economía y la salud hasta la cultura y los derechos sociales, con intervenciones de responsables institucionales y representantes de entidades sociales, empresariales y académicas. Los distintos actos previstos resaltaron temas como la digitalización, la igualdad de género, la movilidad eléctrica, la brecha salarial, la estabilidad financiera, los retos agrícolas y la protección de derechos, con la participación de organismos nacionales e internacionales.