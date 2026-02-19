Espana agencias

Marta, dueña de récords inéditos en Brasil, sigue activa al cumplir sus 40 años

Guardar

Río de Janeiro, 19 feb (EFE).- La mayor estrella del fútbol femenino mundial, Marta, celebra sus 40 años este jueves en plena actividad competitiva, con marcas que ningún otro futbolista brasileño ha alcanzado y lista para, con el Orlando Pride estadounidense, iniciar su vigésimosexta temporada profesional.

Lejos de pensar en el retiro, la jugadora prepara una nueva campaña con el Orlando Pride con el objetivo de intentar vencer un nuevo título de la liga femenina estadounidense, que comienza el 15 de marzo próximo.

De la misma forma, pese a que ya ha anunciado en algunas ocasiones su retiro de la selección brasileña, ni el propio técnico de la Canarinha, Arthur Elías, que la tuvo en cuenta para la Copa América y para algunos amistosos en 2025, descarta convocarla para el Mundial de 2027, del que Brasil será anfitrión.

Seis veces elegida la mejor del mundo por la FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018), la 'reina' Marta Vieira da Silva nació en Dois Riachos, en el empobrecido estado de Alagoas (nordeste), y construyó desde muy joven una carrera marcada por su velocidad, habilidad con la pierna izquierda y una facilidad excepcional para decidir partidos.

Debutó en la selección sub-19 en 2002 y, a los 17 años, ya integraba la absoluta. Desde entonces disputó seis Copas del Mundo y seis Juegos Olímpicos.

Con la Canarinha alzó tres platas olímpicas (2004, 2008 y 2024), además de dos oros en Juegos Panamericanos.

Con 15 anotaciones, Marta es la máxima goleadora de la historia de los Mundiales, entre hombres y mujeres.

Ningún otro futbolista brasileño ha sido elegido seis veces el mejor del mundo.

Ni siquiera Lionel Messi consiguió ser elegido el mejor del mundo por cinco temporadas seguidas.

Tampoco existe otro jugador del país que haya disputado seis Mundiales y seis Juegos Olímpicos manteniéndose competitivo a los 40 años.

Igualmente es la mayor goleadora en la historia de la selección brasileña, con 120 anotaciones, muy por encima de Neymar (79) y del también 'rey' Pelé (77).

En agosto pasado Marta alzó su cuarto título de la Copa América, competición en la que fue elegida la mejor jugadora, tras la victoria de Brasil sobre Colombia en una final en que la "reina" anotó dos veces.

También dejó una huella profunda en los clubes por los que pasó. Brilló en Suecia con el Umeå IK, donde se adjudicó dos Ligas suecas y una Liga de Campeones femenina de la UEFA.

En Brasil, en donde comenzó su carrera profesional con Vasco da Gama en 2001, tuvo pasajes destacados por el Santos, con el que ganó la Copa Libertadores femenina y la Copa de Brasil.

En el fútbol estadounidense pasó por equipos históricos como Los Angeles Sol, FC Gold Pride y Western New York Flash, con los que se adjudicó títulos de liga en tres temporadas consecutivas en la extinta WPS, lo que reforzó su condición de referente mundial. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Scariolo: El Unicaja tenía problemas físicos y hemos impuesto una intensidad muy alta

Infobae

Deck: Hemos estado muy bien del minuto 1 al 40

Infobae

Barreiro: Las bajas eran complicadas pero tenemos que hacer muchas cosas mejor

Infobae

Ibon Navarro: Nos hemos visto superados por todo y no hemos podido responder en nada

Infobae

Hodgkinson bate el récord del mundo al que estaba predestinada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”