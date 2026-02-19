Enrique Cerezo: "No era el resultado que esperábamos y aquí el partido empezará de cero"

Madrid, 19 feb (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, valoró el empate a tres ante el Brujas y admitió que "no era lo que esperaban" y añadió que la eliminatoria empezará "de cero" en el Metropolitano el próximo martes, declaró en la presentación de la Madcup.

En Brujas los rojiblancos empezaron ganando por 0-2, pero en la segunda parte los belgas igualaron dos veces el marcador, poniendo el empate final (3-3).

El presidente se lamentó por el último gol encajado, que significó el empate a 3, pero mantiene la "esperanza" de poder ganar y tener un "gran resultado" en casa en el partido de vuelta.

Cerezo añadió que el objetivo que tiene el Atlético de Madrid en esta Liga es "estar presentes entre los tres primeros como en los últimos años".

Cerezo recalcó las condiciones climatológicas con las que se jugó el partido ante el Brujas. "Pasamos mucho frío, mucha lluvia e incluso agua nieve".

En cuanto a los objetivos de esta temporada comentó la "gran ilusión" que tienen por la Copa del Rey, pero comentó que el equipo se mantiene "enfocado" en el partido del sábado ante el Espanyol y también en el del l próximo martes ante el Brujas: "meternos en octavos también nos hace mucha ilusión" añadió Enrique Cerezo.

El presidente del Atlético de Madrid compareció en la presentación de la Madcup este jueves, en la que la academia del club rojiblanco es patrocinador y participante del torneo. EFE