El Gobierno declara Lugar Inmaterial de Memoria Democrática las manifestaciones posteriores al 23-F

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática llevará a cabo acciones conmemorativas para rememorar la jornada del 27 de febrero de 1981. El organismo, según informó Europa Press, instalará placas, paneles y otros distintivos en recuerdo de las manifestaciones multitudinarias que se organizaron para defender el orden constitucional días después del intento de golpe de Estado del 23-F. Esta decisión oficial, publicada en el Boletín Oficial del Estado, reconoce a las protestas de esa fecha como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática, basándose en su significado simbólico y en la amplia participación ciudadana que registraron en diversas regiones del país.

De acuerdo con Europa Press, la medida del Gobierno responde a lo que considera el carácter plenamente democrático e inmaterial de aquellas manifestaciones, en las que cientos de miles de ciudadanos de diferentes ciudades salieron a las calles bajo el lema “Por la libertad, la democracia y la Constitución”. Las concentraciones, reportó Europa Press, reunieron en Barcelona a 25.000 personas; en Valencia a 200.000; en Sevilla, Zaragoza y Oviedo, a 100.000 en cada una; en Alicante, Granada y Murcia, a 50.000 por localidad; y en Valladolid, A Coruña y Málaga, a 30.000 en cada una de las ciudades.

El Ejecutivo, según consignó Europa Press, otorgó este reconocimiento debido a que considera la jornada como una manifestación memorable y un símbolo de la resistencia y la voluntad democrática de la población española ante quienes querían revertir el proceso democrático iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco. El comunicado oficial destaca que la ciudadanía expresó ese día su oposición a quienes buscaban restablecer el régimen anterior o bloquear los avances democráticos alcanzados en la transición.

El proyecto contempla la colocación de recursos visuales y digitales explicativos en los lugares donde tuvieron lugar las concentraciones más representativas, con el propósito de difundir e interpretar el significado histórico de esas movilizaciones. El Gobierno, citando fuentes recogidas por Europa Press, promoverá también acciones informativas y de divulgación para mantener vivo el recuerdo de la jornada y su importancia en el contexto del proceso de democratización en España.

La declaración de Lugar Inmaterial de Memoria Democrática para las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 constituye un reconocimiento público y oficial al papel del movimiento ciudadano en la defensa de la democracia tras el fallido golpe de Estado. Según detalló Europa Press, las actividades impulsadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática buscarán honrar la memoria de los participantes y preservar el testimonio de la repulsa social a la restauración de la dictadura. Estas iniciativas incluyen actos conmemorativos, acceso a materiales pedagógicos y la creación de espacios virtuales en los que se explicará el contexto y el desarrollo de la jornada.

Las movilizaciones, originadas como respuesta al intento de subvertir el régimen constitucional el 23 de febrero de 1981, representaron, según los datos publicados por Europa Press, la mayor muestra de unidad nacional en defensa de las instituciones democráticas en la historia reciente de España. Los eventos atrajeron atención tanto nacional como internacional, y se integran ahora en el marco de las políticas públicas orientadas a salvaguardar la memoria democrática y el legado de la transición política del país.