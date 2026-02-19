Espana agencias

El Gobierno declara Lugar Inmaterial de Memoria Democrática las manifestaciones posteriores al 23-F

Miles de ciudadanos marcharon en toda España el 27 de febrero de 1981 para defender la democracia tras el intento de golpe, un episodio que ahora recibirá reconocimiento oficial por su simbolismo y relevancia histórica según fuentes gubernamentales

Guardar

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática llevará a cabo acciones conmemorativas para rememorar la jornada del 27 de febrero de 1981. El organismo, según informó Europa Press, instalará placas, paneles y otros distintivos en recuerdo de las manifestaciones multitudinarias que se organizaron para defender el orden constitucional días después del intento de golpe de Estado del 23-F. Esta decisión oficial, publicada en el Boletín Oficial del Estado, reconoce a las protestas de esa fecha como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática, basándose en su significado simbólico y en la amplia participación ciudadana que registraron en diversas regiones del país.

De acuerdo con Europa Press, la medida del Gobierno responde a lo que considera el carácter plenamente democrático e inmaterial de aquellas manifestaciones, en las que cientos de miles de ciudadanos de diferentes ciudades salieron a las calles bajo el lema “Por la libertad, la democracia y la Constitución”. Las concentraciones, reportó Europa Press, reunieron en Barcelona a 25.000 personas; en Valencia a 200.000; en Sevilla, Zaragoza y Oviedo, a 100.000 en cada una; en Alicante, Granada y Murcia, a 50.000 por localidad; y en Valladolid, A Coruña y Málaga, a 30.000 en cada una de las ciudades.

El Ejecutivo, según consignó Europa Press, otorgó este reconocimiento debido a que considera la jornada como una manifestación memorable y un símbolo de la resistencia y la voluntad democrática de la población española ante quienes querían revertir el proceso democrático iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco. El comunicado oficial destaca que la ciudadanía expresó ese día su oposición a quienes buscaban restablecer el régimen anterior o bloquear los avances democráticos alcanzados en la transición.

El proyecto contempla la colocación de recursos visuales y digitales explicativos en los lugares donde tuvieron lugar las concentraciones más representativas, con el propósito de difundir e interpretar el significado histórico de esas movilizaciones. El Gobierno, citando fuentes recogidas por Europa Press, promoverá también acciones informativas y de divulgación para mantener vivo el recuerdo de la jornada y su importancia en el contexto del proceso de democratización en España.

La declaración de Lugar Inmaterial de Memoria Democrática para las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 constituye un reconocimiento público y oficial al papel del movimiento ciudadano en la defensa de la democracia tras el fallido golpe de Estado. Según detalló Europa Press, las actividades impulsadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática buscarán honrar la memoria de los participantes y preservar el testimonio de la repulsa social a la restauración de la dictadura. Estas iniciativas incluyen actos conmemorativos, acceso a materiales pedagógicos y la creación de espacios virtuales en los que se explicará el contexto y el desarrollo de la jornada.

Las movilizaciones, originadas como respuesta al intento de subvertir el régimen constitucional el 23 de febrero de 1981, representaron, según los datos publicados por Europa Press, la mayor muestra de unidad nacional en defensa de las instituciones democráticas en la historia reciente de España. Los eventos atrajeron atención tanto nacional como internacional, y se integran ahora en el marco de las políticas públicas orientadas a salvaguardar la memoria democrática y el legado de la transición política del país.

Temas Relacionados

Memoria DemocráticaGobierno de España23-FFrancisco FrancoSecretaría de Estado de Memoria DemocráticaBarcelonaValenciaManifestacionesConstituciónEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Juzgan a un acusado de violar a una menor con la que contactó por redes con la excusa de ayudarle con los deberes

El tribunal balear examina el caso contra un hombre señalado por la Fiscalía, que pide siete años de cárcel por abusos, tras aprovechar una red social para entablar contacto y llevar a la niña a su vivienda en Palma

Juzgan a un acusado de

Moncloa explica hoy al Congreso si hubo interferencias chinas y rusas en Inteligencia y la desconexión con Israel

El jefe de Seguridad Nacional comparecerá ante la comisión parlamentaria para detallar los riesgos detectados y responder sobre las medidas adoptadas ante dudas de Washington, sospechas de presión extranjera y el recorte de relaciones estratégicas con Israel

Moncloa explica hoy al Congreso

Hoy será noticia. Viernes, 20 de febrero

Infobae

Hasta un año de prisión a 19 hinchas extranjeros por disturbios en la CAN de Marruecos

Infobae

Ester Muñoz está "convencida" de que habrá "entendimiento" entre PP y Vox en las comunidades: "No veo otra opción"

Ester Muñoz está "convencida" de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aplicará un informe

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”