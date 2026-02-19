Espana agencias

El BOE publica el cese del comisario José Ángel González como DAO tras la querella por agresión sexual

La destitución del máximo responsable operativo de la Policía Nacional, firmada por el ministro del Interior, sigue a la denuncia presentada por una agente y ha motivado el inmediato refuerzo de protección policial para la denunciante, según fuentes oficiales

Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, estableció un contacto directo con la agente que interpuso una denuncia por agresión sexual contra el comisario principal José Ángel González Jiménez para informarle sobre la disponibilidad de protección policial y ofrecerle este recurso. La agente, según detalló el Ministerio del Interior y reportó Europa Press, aceptó la medida, que busca garantizar su seguridad tras la presentación de la querella y los efectos que esta generó en el seno de la Policía Nacional. El refuerzo de la protección se produjo en paralelo a la publicación oficial del cese de González Jiménez, quien ejercía como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

De acuerdo con Europa Press, el Boletín Oficial del Estado (BOE) divulgó en una edición extraordinaria el cese del comisario José Ángel González Jiménez este jueves a última hora de la mañana. La publicación se produjo dos días después de que trascendiera la denuncia interpuesta por una subordinada, así como la renuncia de González Jiménez a su cargo como principal responsable operativo dentro del organigrama policial. El documento formaliza la medida bajo la Orden INT/106/2026, con fecha del 18 de febrero, y lleva la rúbrica del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el texto consignado en el BOE, se especifica el "cese del Comisario Principal don José Ángel González Jiménez como Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía", cumpliendo así con la estructura legal prevista en los artículos 47.6 y 48.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Europa Press explicó que la decisión se tomó tras la propuesta formal del Director General de la Policía y la evaluación de la Secretaria de Estado de Seguridad.

El medio Europa Press añadió que el relevo de González Jiménez como DAO se ejecutó tras hacerse pública la querella presentada por una subordinada, que declaró un supuesto delito de agresión sexual. La gravedad de las acusaciones motivó la dimisión de González Jiménez del puesto como principal responsable operativo, dando paso a la asunción temporal de funciones por parte de la comisaria principal Gemma Barroso, quien quedó al frente de la Dirección Adjunta Operativa mientras se designa a su titular.

En el transcurso de las actuaciones, y tras la oficialización de la renuncia, las autoridades priorizaron la integridad de la denunciante. Como resultado, la nueva responsable interina de la DAO, Gemma Barroso, se comunicó inmediatamente con la agente para poner a su disposición una protección policial adecuada a la situación tras la presentación de la denuncia. Así lo indicó el Ministerio del Interior, que detalló la aceptación por parte de la víctima de este refuerzo de seguridad.

Europa Press subrayó que la secuencia de acontecimientos se produjo con rapidez: la querella ingresó apenas dos días antes de concretarse el cese, y la publicación extraordinaria del BOE confirmó de manera oficial la salida de González Jiménez del cargo de máxima relevancia operativa en la Policía Nacional.

Las atribuciones legales y administrativas que facilitaron el cese están contempladas tanto en la propuesta del Director General de la Policía como en el informe elevado por la Secretaria de Estado de Seguridad, conforme expone el texto legal. La Orden aprobatoria lleva la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ejecutó la medida en uso de sus competencias determinadas por el ordenamiento policial.

Efectuada la publicación oficial en el BOE y aceptada la protección especial por parte de la agente denunciante, la estructura de mando policial quedó temporalmente dirigida por la comisaria Barroso. Europa Press precisó que Barroso asume la DAO en funciones hasta que se designe formalmente a un nuevo titular.

Según recogieron los documentos oficiales y confirmó el Ministerio del Interior, todas las actuaciones buscan preservar tanto la legalidad como la protección institucional y personal de quienes participan directa o indirectamente en la investigación interna desencadenada por la denuncia. Esta gestión, descrita de forma detallada por Europa Press, pone de relieve el procedimiento seguido por el cuerpo policial frente a las acusaciones a figuras de alto rango y las sucesivas medidas de protección impulsadas para garantizar los derechos y la seguridad de la persona denunciante.

Agresión sexualJosé Ángel González JiménezPolicía NacionalBOEMinisterio del InteriorFernando Grande-MarlaskaEspañaEuropa PressCese policialDirección Adjunta OperativaEUROPAPRESS

