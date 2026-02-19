Espana agencias

Aguirre tacha de "broma" la gira de Rufián y admite que le da "mucha risa" su intención de disputar escaños a Vox

Guardar

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha definido de "broma" la gira de escuchada iniciada por la portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha admitido que le da "mucha risa" su intención de disputar escaños a Vox en distintas provincias.

"A mí me hace mucha gracia Rufián, porque ahora hemos pasado de odiar a España y no querer más que la independencia de Cataluña a querer ser el líder de la extrema izquierda en España", ha afirmado Aguirre al ser preguntada por la iniciativa del dirigente republicano en el acto de presentación en el Senado del libro 'Alexis de Tocqueville. Un liberal único.', --organizado por la Fundación FAES--donde ha asistido el expresidente del Gobierno José María Aznar José María Aznar, entre otros.

En este sentido, ha ironizado sobre la posibilidad de que Rufián pueda restar apoyos a Vox. "Anda, ¿qué le va a quitar escaños a Vox, Rufián? Es que me da una risa", ha señalado, recordando que el portavoz de ERC es "un señor independentista catalán". "Pero, en fin, él sabrá mejor que yo. Yo de la extrema izquierda no entiendo nada", ha concluido.

LA VICTIMA DEL EXDAO QUE "PARECE DESPROTEGIDA"

En relación con la polémica por el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, Aguirre ha señalado que "parece" que la víctima sí se sintió "desprotegida", al optar por acudir directamente al juzgado en lugar de activar los mecanismos internos del cuerpo.

En este marco, la 'popular' ha apuntando que la denunciante decidió no acudir a la vía interna "porque se temía que le llamara el jefe del gabinete para decirle: A ver qué quieres. Que la comprara".

A su juicio, este hecho refuerza la gravedad de la situación y cuestiona la idoneidad del exDAO para ocupar ese cargo. "Es un asco el que hayamos tenido de jefe de la Policía a un tipo así, no merece para nada la confianza de Marlaska ni el haber sido jefe de un cuerpo tan importante como es la Policía Nacional. Me da una vergüenza", ha señalado.

Asimismo, ha rechazado que se pueda justificar lo ocurrido por la existencia de una relación previa entre ambas partes. "Las relaciones se acaban y las violaciones existen", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ampliada la denuncia de una concejal por "delito de odio" a presuntos limpiadores municipales de Sevilla

La delegada municipal elevó la denuncia inicial por amenazas y presiones vinculadas a pintadas, carteles y acciones intimidatorias presuntamente realizadas por empleados públicos, señalando coacciones dirigidas a miembros del gobierno local durante el debate sobre la gestión de la limpieza escolar

Ampliada la denuncia de una

El subsecretario de Interior autonómico en la dana afirma que no supo nada de la emergencia hasta recibir el Es Alert

El subsecretario de Interior autonómico

Sindicato de mandos de la Policía pide depurar responsabilidades cuando actúe la justicia contra el DAO y "no antes"

El SPP exige cautela tras la reciente denuncia contra el director adjunto operativo, defiende la presunción de inocencia y advierte a otros sindicatos que cualquier juicio anticipado o búsqueda de repercusión pública puede dañar la credibilidad de la Policía Nacional

Sindicato de mandos de la

Emilio Delgado defiende una "geometría variable" en la izquierda y cree que en la capital solo debe concurrir Más Madrid

Emilio Delgado defiende una "geometría

Suspenden por cuarta vez la vista contra los acusados de construir narcolanchas, esta vez por enfermedad de un procesado

Suspenden por cuarta vez la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la nacionalidad

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid