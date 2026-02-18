Rufián junto a Emilio Delgado luce poder de convocatoria con su acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid

La elevada cifra de medios de comunicación inscritos para cubrir la mesa de diálogo entre los portavoces Gabriel Rufián y Emilio Delgado fue uno de los datos que marcó la jornada. Según detalló Europa Press, alrededor de un centenar de periodistas y reporteros recibieron acreditación, reforzando la atención generada por el evento en la capital y subrayando la relevancia nacional de la convocatoria. Desde la organización del coloquio se reconoció que la demanda superó todas las previsiones iniciales, y una parte del público quedó fuera de la sala Galileo Galilei debido a la limitación de aforo. El interés mediático y ciudadano resaltó la centralidad del debate sobre el futuro de la izquierda en Madrid, tema principal del acto impulsado por los dirigentes de ERC y Más Madrid.

El público comenzó a llegar antes de la hora anunciada, y desde las 17.00 horas se formaron largas filas frente al recinto, que cuenta con capacidad para 500 asistentes. De acuerdo con Europa Press, el lleno absoluto fue inmediato y muchos ciudadanos no pudieron obtener acceso. Entre los presentes, se comentó que el fenómeno de afluencia a un debate político en mitad de semana reflejaba el deseo de escuchar propuestas diferentes. “Ver esta cola para un debate político un miércoles por la tarde demuestra que hay ganas de escuchar propuestas diferentes”, declaró uno de los asistentes al citado medio.

El evento, moderado por la analista política Sarah Santaoalla, sirvió de punto de encuentro para representantes de distintas formaciones políticas, según expuso Europa Press. Entre los asistentes, destacó la presencia de las cuatro fuerzas que forman parte del Ejecutivo central a través de la cuota del socio minoritario gubernamental. Por el Movimiento Sumar acudieron la coordinadora general Lara Hernández y el diputado Lander Martínez, acompañados por el coportavoz Gerardo Pisarello y la coordinadora autonómica Carolina Cordero representando a los Comunes.

Más Madrid fue la formación con mayor despliegue institucional en la sala, liderada por los concejales Eduardo Rubiño y Nacho Murgui, así como los diputados regionales Jorge Moruno, Marta Carmona y Antonio Sánchez. Por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), asistieron las diputadas Etna Estrems e Inés Granollers, además de los senadores Jordi Gaseni y Laura Castel. La representación socialista también se hizo notar por medio del diputado Arnau Ramírez, perteneciente al PSC, informó Europa Press.

A la cita acudieron otras figuras destacadas de fuerzas como Compromís, representado por Alberto Ibáñez, y la Chunta Aragonesista, con la presencia de Jorge Pueyo, quien recibió públicamente el apoyo de Emilio Delgado durante la campaña electoral previa, según mencionó el medio. Asimismo, se unieron al público el excandidato al Ayuntamiento de Madrid Roberto Sotomayor y las exdiputadas Carolina Alonso y Paloma García, ambas con trayectoria previa en Podemos.

La relevancia alcanzada por el coloquio ha situado la conversación sobre el futuro de la izquierda madrileña en el centro del debate político, indicaron fuentes consultadas por Europa Press. Entre el público también se encontraban figuras del análisis político como Alan Barroso, así como el periodista Antonio Maestre. La pluralidad de asistentes confirmó la amplitud del espectro convocado en torno a los problemas y retos de la izquierda, como reflejó la nutrida asistencia a la sala Galileo Galilei.