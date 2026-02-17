El PP asegura que Sánchez es el "Dios de la corrupción, sin ningún género de dudas"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "Dios de la corrupción, sin ningún género de dudas", tras ver los mensajes en los que el empresario Víctor de Aldama se refería a el "1" en una conversación con el exasesor de Ábalos, Koldo García.

"Creo que no hay nadie en España que dude ahora mismo de que la corrupción entra en 'Ferraz' con Pedro Sánchez y la corrupción termina en La Moncloa con Sánchez", ha asegurado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, al ser preguntada por los mensajes publicados por 'El Español'.

En este sentido, ha agregado que el papel del líder socialista ha sido necesario para los negocios de su mujer, Begoña Gómez, por los que ahora está siendo investigada, dado que, si no fuese su pareja, no tendría "ningún tipo de relación ni ningún tipo de capacidad de influencia en haber adjudicado esos fondos (de 475 millones de euros) a Air Europa".

"Yo creo que no tiene ningún sentido que el Palacio de la Moncloa se convierta en un centro de 'networking' donde la mujer del presidente del Gobierno esté haciendo negocios propios", ha espetado la diputada 'popular'.

Asimismo, ha cargado contra el PSOE, asegurando que los secretarios de organización socialistas, o bien "no pagan impuestos" --refiriéndose al adjunto a la Secretaría de Organización, Borja Cabezón--, o bien "utilizan los impuestos de los demás para pagar a mujeres prostituidas o para llevarse mordidas".

GUARDIOLA ES UNA "DEMÓCRATA" QUE LEE LO QUE DICEN LAS URNAS

Interpelada por las declaraciones de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en las que asegura que el feminismo que ella apoya es el mismo que "defiende Vox", Funez ha asegurado que la presidenta extremeña es "una demócrata que está leyendo lo que dijeron las urnas".

Respecto a los comicios del pasado 21 de diciembre, la 'popular' ha agregado que Guardiola "tiene que liderar el Gobierno" tras haber conseguido el 43% de los votos, pero también debe "atender lo que han dicho esas urnas" y trabajar con "aquellas fuerzas políticas" en las que se puede apoyar.

Finalmente, ha concluido su defensa a un posible acuerdo entre el PP y Vox en la autonomía, afirmando que la coherencia de su partido en materia de igualdad, defensa de la mujer y feminismo ""está puesta a prueba y fuera de toda duda".