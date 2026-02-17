Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 17 de febrero en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- Ruedas de prensa en el Congreso: a las 09.15 horas, la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Barbero; a las 09.30 horas, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez; a las 10.15 horas, la portavoz de los Comuns, Aina Vidal; y a las 10.45 horas, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 09.00 horas: La diputada de Sumar en el Congreso y coordinadora de Comuns, Candela López, es entrevistada en el programa 'Els Matins' de 'TV3'.

-- 09.30 horas: El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, es entrevistado en 'El Matí' de 'Catalunya Ràdio'.

-- 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecen la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

-- 11.00 horas: En Madrid, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo presentan la exposición 'Cincuenta años de plomo. 1975-2025, la senda sangrienta de los GRAPO'. Asiste la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo. Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21).

-- 11.45 horas: La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, es entrevistada en 'En Boca de Todos' de 'Cuatro'.

-- 12.30 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia presiden la celebración del acto institucional 'Nuestra Constitución más longeva' y visita a la exposición 'Nuestra Constitución más longeva, la Constitución de 1978: un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades'. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sendos ministros. Congreso de los Diputados (Plaza de las Cortes, 1).

NOTA: El acto será emitido en directo y distribuido por las vías habituales: Torrespaña, circuito interno de televisión, streaming web y 'YouTube'.

-- 16.15 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el embajador de los Estados Unidos de América, Benjamín León Jr., en la sede del Ministerio (Palacio de Viana).

-- 16.30 horas: En Madrid, el diputado de Sumar en el Congreso Lander Martínez, el coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, y el coordinador de IU Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ofrecen declaraciones a los medios. Puerta de los Leones del Congreso (C/ San Jerónimo, s/n).

-- 18.45 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, asiste junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, al II Foro de Reflexiones desde la Justicia, organizado por 'La Razón', en su sede (C/ Josefa Valcárcel, 42).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.30 horas: Mesa del Congreso. Salón de Ministros.

-- 10.00 horas: Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Comparecen el responsable del sindicato UGT en la Corporación RTVE, Miguel Curieses, y el responsable del Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión (SI) en la Corporación RTVE, Joaquín Valhondo Avilés. Sala Gabriel Cisneros (sesión a puerta cerrada).

-- 10.00 horas: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Comparecen el presidente de Metropolitan House, Rafael Angulo Cordero, y el secretario y responsable del área de Socioeconómica y Derechos Humanos del Consejo de la Juventud de España, Javier Muñoz Rodríguez. Sala Cánovas.

-- 15.00 horas: Sesión Plenaria. Toma en consideración de proposiciones de ley, proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Hemiciclo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Garay. Despachos de Honor.

-- 15.30 horas: Comisión de Pesca. Sala 20.001-B.

-- 15.45 horas: Comisión de Interior. Sala 20.001-A.

-- 16.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

TRIBUNALES

-- 16.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la delegación del Parlamento Europeo que evalúa la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción. Oficina del Parlamento Europeo en España (P.º Castellana, 46).

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un Desayuno Informativo de Fórum Europa. Es presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Four Seasons Hotel (C/ Sevilla, 3).

-- 15.00 horas: En Sevilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Segundo Batallón de Intervención en Emergencias de la UME (BIEM II), en la Base Aérea de Morón (Carretera De Morón, s/n).

-- 18.00 horas: En Valencia, la secretaría de Igualdad, Pilar Bernabé, participa en un acto con motivo de la celebración del 'Día para la Igualdad salarial', en la sede del PSPV-PSOE (C/ Hospital, 1).

