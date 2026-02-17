Espana agencias

Abascal no descarta una repetición electoral en Extremadura ni pedir a Guardiola que se haga a un lado

El líder de Vox, Santiago Abascal, no descarta una repetición electoral en Extremadura, ante la falta de avances en la negociación para conformar un gobierno de coalición con el PP, y tampoco ha rechazado la posibilidad de reclamar la marcha de María Guardiola para desencallar la situación, aunque ha matizado que este extremo aún no está sobre la mesa.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Abascal ha apuntado a que "todo es posible, desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral", pero ha insistido en situar la pelota sobre el tejado del PP, alegando que la posición y los intereses de Vox son de sobra conocidos por los 'populares' porque ya han alcanzado pactos en otras regiones.

El dirigente de Vox ha explicado que, en el caso de Extremadura, la formación tiene que integrarse en un Ejecutivo de coalición con los 'populares' ante la "ruptura de la confianza". "Necesitamos garantías y eso formará parte también de nuestras negociaciones", ha indicado, aunque ha rehusado entrar en detalles sobre las peticiones concretas de Vox.

EL PP "SE PELEA" CON GUARDIOLA

Requerido por si la presidenta extremeña en funciones está siendo un problema en el marco de la negociación, Abascal ha asegurado que esa pregunta debe contestarla el PP, "que parece que es quien en estos momentos está peleando" con ella, pero no ha descartado la posibilidad de pedir su cabeza.

"Es que yo no estoy en condiciones de descartar nada, la negociación en estos momentos no se está produciendo en condiciones, no está yendo por el lugar adecuado y no sé lo que va a pasar", ha agregado Abascal. "No es algo que nosotros estemos planteando en este momento, ni estemos descartando", ha matizado. En cualquier caso, ha insistido en que esa decisión la tendrá que tomar el PP.

Abascal ha lamentado que "tener una negociación seria" está siendo "muy difícil" porque "no saben a qué atenerse con el PP", apuntando a sus "permanentes cambios de posición". "Vemos también que cuando Guardiola hace un intento de acercamiento a Vox, inmediatamente es desautorizada por portavoces de Génova", ha agregado.

Además, el líder de Vox ha insistido en no negociar a través de los medios de comunicación, como ya han hecho otros dirigentes de su formación. "No deseamos hacer las negociaciones en la prensa, creemos que eso es bastante inconveniente, pero sobre todo lo que deseamos es hacer las negociaciones con un partido serio que tenga siempre las mismas posiciones", ha rematado.

UNA MALA RELACIÓN

Guardiola aseguró en una entrevista concedida a 'OkDiario' que quiere que los de Santiago Abascal sean sus socios de gobierno y que a Vox y al PP "les unen más cosas de las que les separan". También dijo que "defiende el feminismo de Vox", a pesar de haber llamado "señoro" y "machista" a Abascal en campaña. Génova la reprendió públicamente y le pidió llevar las conversaciones con Vox con discreción.

La relación entre Vox y Guardiola es mala desde las elecciones autonómicas de 2023. En el marco de esas negociaciones para cerrar un acuerdo de Gobierno, la dirigente 'popular' ya arremetió contra Vox por "machistas" y "xenófobos", aunque finalmente alcanzaron un pacto para un gobierno de coalición. Ese ejecutivo se rompió en julio de 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

