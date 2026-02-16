Vox reclama a Guardiola "hechos, no palabras" y constata que aún "están lejos" de pactar en Extremadura

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, comentó que las conversaciones entre su partido y el Partido Popular para conformar un gobierno en Extremadura han alcanzado un desarrollo mayor de lo que reconoce María Guardiola, actual presidenta en funciones de la región. Sin embargo, Fúster recalcó que las posturas siguen distantes y que no existen avances suficientes para prever un acuerdo a corto plazo, de acuerdo con lo publicado por ‘OkDiario’ y difundido en fuentes como el medio OkDiario.

Según detalló el medio, Fúster reclamó a Guardiola “hechos, no palabras”, y señaló que Vox continúa exigiendo propuestas concretas para poder acercar posturas sobre un posible gobierno de coalición. La petición surgió tras una entrevista en la que Guardiola manifestó su intención de que Vox forme parte del ejecutivo autonómico y sostuvo que ambas formaciones comparten más puntos en común que desencuentros. No obstante, Fúster cuestionó la coherencia de estas manifestaciones, indicando que la versión de Guardiola que surge en esa entrevista difiere de la que protagonizó la última campaña electoral, en la que calificó al líder de Vox, Santiago Abascal, de “señoro”, y recordó además la afinidad mostrada entre el Partido Popular y el PSOE en decisiones pasadas.

El portavoz de Vox insistió en que su formación aún está “lejos” de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular extremeño. Señaló que, luego de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en las que Vox duplicó su presencia en la Asamblea regional, Guardiola no ha formulado ninguna propuesta concreta a los representantes de Vox. Defendió que las propuestas de Vox son “muy razonables”, aunque evitó proporcionar detalles sobre las mismas. Utilizó una metáfora para expresar su posición: “La música está bien, pero ¿dónde está la letra? La tiene que poner ella, y se pone sentándose y ofreciendo en sintonía con esa música”, indicó Fúster, según transmitió OkDiario.

El dirigente nacional subrayó el método de negociación de Vox y declaró que no participan en rondas mediáticas ni en debates televisivos para avanzar en acuerdos. Enfatizó que su partido únicamente dialoga en los foros pertinentes y con discreción. Añadió que lo que Vox busca de forma prioritaria es impulsar “un cambio de políticas”, tanto en Extremadura como en otras comunidades y a nivel nacional, una transformación centrada en áreas como medio ambiente, inmigración ilegal, fiscalidad, gasto político, memoria histórica y políticas de género.

Durante su comparecencia ante la prensa, el portavoz advirtió que Vox no está dispuesto a ofrecer su apoyo como mero respaldo pasivo ni a actuar como “muleta” del PP. Fúster solicitó a los populares que sean claros en sus intenciones y se comprometan con medidas concretas orientadas a satisfacer las demandas de sus votantes. Insistió en que el PP debería “rectificar” si considera que “se han equivocado gravemente siendo los aliados del PSOE”, y sugirió que si esa rectificación se produce, un acuerdo sería sencillo.

El calendario político situó la primera sesión de investidura de María Guardiola para el 3 de marzo, fecha en la que será necesaria la mayoría absoluta en la Asamblea regional para que continúe como presidenta. Según informó OkDiario, la previsión apunta a que Vox mantenga un voto negativo en esa jornada, lo que podría derivar en una primera derrota para Guardiola. A partir de ese momento se abrirá un plazo de dos meses para negociar la formación de gobierno; de no cristalizar un acuerdo durante ese tiempo, la región se enfrentaría a una repetición electoral. Fúster adelantó que su grupo tampoco contempla la opción de la abstención en una eventual segunda votación, donde bastaría con más síes que noes para investir presidenta a Guardiola.

En relación con el proceso negociador en Aragón, Fúster explicó que las conversaciones en esa comunidad no están vinculadas a las de Extremadura. Remarcó que ambos procesos se desarrollan de manera independiente y consideró posible que se alcance un pacto en Aragón y se repitan los comicios en Extremadura. Tras las elecciones del 8 de febrero, donde Vox también incrementó su representación en Aragón, los primeros contactos entre ambas formaciones se han limitado a intercambios de mensajes entre el presidente en funciones, Jorge Azcón, y los representantes de Vox, Alejandro Nolasco y Montserrat Lluís, según reportó OkDiario. Fúster agregó que aún no se han producido reuniones formales para negociar en profundidad en el territorio aragonés.

El escenario político en Extremadura y Aragón sigue marcado por la búsqueda de mayorías y por las exigencias de Vox para influir en las políticas de los próximos ejecutivos autonómicos. Fúster reiteró, según consignó OkDiario, que Vox solo contempla acuerdos basados en compromisos programáticos claros y no en negociaciones médicas o en apoyos incondicionales. La postura de Vox, subrayó el portavoz, persiste en la apuesta por impulsar un nuevo ciclo político en los parlamentos regionales y en el ámbito estatal.