Undécimo gol de Carrera (Real Sociedad B) y séptimo de Larrubia (Málaga)

Madrid, 16 feb (EFE).- La Real Sociedad B venció este lunes al Málaga por 2-1 con el undécimo tanto de la temporada de LaLiga Hypermotion de Gorka Carrera y el tercero del keniano Job Ochieng, mientras que por el equipo andaluz marcó David Larrubia, autor del séptimo de su cuenta.

-- Clasificación tras la disputa de la 26ª jornada:

- Con 14 goles: Arribas (7p) (Almería)

- Con 12 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (5p) (Sporting)

- Con 11 goles: Gorka Carrera (Real Sociedad B).

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Chupe (2p) (Málaga); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Villalibre (Racing Santander).

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander)

- Con 7 goles: Puertas y Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); David González (2p) (Burgos); Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Martón (2p) (Eibar); Gelabert (1p); David Larrubia (Málaga); y Juan Otero (COL) (2p) (Sporting).

- Con 6 goles: Jefté (2p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Villahermosa (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Cala (2p) (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Ale García (Las Palmas); Adrián Niño (Málaga); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 5 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cipenga (CGO) (Castellón); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (1p), Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Jesé Rodríguez (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p) y Peter Federico (DOM) (Valladolid).

- Con 4 goles: Lautaro (URU) (1p) (Andorra); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Suero (1p) (Castellón); Matos, Rubén Díez (4p) y Zalazar (Ceuta) (Ceuta) (Ceuta); Luis Chacón (Cultural); José Arnáiz (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB), Enrique Clemente y Manu Fuster (Las Palmas); Diego García (2p) (Leganés); Peio Canales (Racing); Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) y Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p), Curro (2p) y Mario González (1p) (Burgos); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) y Barri (Castellón); Sergi Guardiola (Córdoba); Ribeiro (BRA) y Diego Collado (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla, José Corpas (1p) y Álvaro Rodríguez (Eibar); Alcaraz (Granada); Sergi Enrich y Sielva (2p) (Huesca); Duk (CVE) y Roberto López (Leganés); Jauregi (1p), Dani Lorenzo (Málaga); Javi Hernández y Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Astiazaran y Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Latasa (2p) y Meseguer (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal, Thalys (BRA) y Alex Muñoz (Almería); Gael Alonso y Jastin (POR) (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra (Burgos); Moussa (MAL) (Cádiz); Brignani (ITA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Diego Bri y Requena (Córdoba); Paco Cortés e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz, Stoichkov, Villares y Mulattieri (ITA) (Deportivo); Jon Bautista y Madariaga (Eibar); Faye (SEN), Sola y Lama (Granada); Ntamack (FRA), Pulido, Kortajarena (1p) y Escobar (Huesca); Iván Gil (Las Palmas); Naim García, Diawara (GUI), Melero y Óscar Plano (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro y Manex Lozano (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Pablo Vázquez y Guille Rosas (Sporting); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Cerdà, Molina y Yeray (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí y Jorge More (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña y Bodiger (FRA) (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Carlos Isaac y Goti (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Adu Ares, Nolaskoain y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Oscar Naasei (GHA) e Izán (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Mika Mármol, Estanis y Kirian (Las Palmas); Rubén Peña y Cissé (GUI) (Leganés); Ochoa (IRL) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela y Adrián Pica (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN) y Suleiman (GAM) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Andrés Ferrari (URU) y Manu Rodríguez (Sporting); Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo y David Torres (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada) EFE

