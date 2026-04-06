Yolanda Díaz cree que Feijóo debe rendir cuentas políticas por lo que hizo el PP de Rajoy

Madrid, 6 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo debería rendir cuenta políticas por el caso Kitchen, cuyo juicio ha arrancado este lunes, porque fue "de una gravedad inusitada".

Yolanda Díaz, en una entrevista en TVE, ha recordado que ella misma también fue investigada en aquella etapa del PP, aprovechando el inicio del juicio, que sienta en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, incluido al exministro Jorge Fernández Díaz, por poner en marcha un presunto operativo con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraerle documentación comprometedora para el partido sobre su financiación en B.

"He sido la diputada menos conocida y la más investigada", ha afirmado la también ministra de Trabajo al referirse a la trama organizada "para investigar a adversarios políticos con fondos públicos" para recalcar que los ciudadanos se merecen responsabilidades penales pero también políticas.

Por su lado la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha condenado "toda la corrupción, salga de donde salga" porque, ha dicho, es un comportamiento "repugnante".

Desde su espacio político, Sumar, donde no tienen "nada que esconder", ha subrayado, van a trabajar para que haya "corrupción cero" en las instituciones españolas. EFE