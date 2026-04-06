El Burgos-Deportivo y el Málaga-Castellón se disputarán el sábado 25 de abril

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- Los encuentros Burgos-Deportivo La Coruña (18.30h) y Málaga-Castellón (21.00h) se disputarán el sábado 25 en la trigésimo séptima jornada de la Liga Hypermotion, mientras que el Ceuta recibirá al líder, el Racing de Santander, el domingo a las 21.00.

La jornada comenzará el viernes 24, cuando Albacete y Eibar se enfrentarán en el Carlos Belmonte a las 20.30 en el único partido del día.

El Burgos y el Deportivo dirimirán el sáabdo en El Plantío un encuentro por seguir subiendo puestos en la zona de play-off, donde solo les separan tres puntos.

Mientras, el Málaga-Castellón parte en el mismo contexto de lucha por el ascenso con los castellonenses, que necesitan una victoria para entrar en los codiciados seis primeros puestos de la Segunda División.

El lider de la tabla, el Racing de Santander, visitará el feudo Ceutí con el objetivo de afianzarse en el primer puesto y cortar la mala racha que lleva persiguiendo al equipo cántabro durante las últimas jornadas.

En la parte baja de la tabla, Mirandés-CyD Leonesa y Huesca-Zaragoza se encargarán el domingo de reestructurar la zona de descenso, con Huesca, Mirandés y Cultural ocupando los últimos tres puestos y empatados a treinta y dos puntos.

- Programa de la 37ª jornada (GMT: -2 horas)

. Viernes 24 abril:

20.30 Albacete-Eibar

. Sábado 25 abril:

16.15 Real Valladolid-Real Sociedad B

18.30 Burgos-Deportivo La Coruña

21.00 Málaga-Castellón

. Domingo 26 abril:

14.00 Córdoba-Sporting Gijón

16.15 Mirandés-CyD Leonesa

16.15 Granada-Almería

18.30 Huesca-Zaragoza

18.30 Leganés-Andorra

21.00 Ceuta-Racing Santander

. Lunes 27 abril:

20.30 Cádiz-Las Palmas. EFE