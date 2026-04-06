El Senado suspende la comparecencia de la esposa de Santos Cerdán por "salud", aunque el PP cuestiona su situación

La esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, ha presentado un informe médico ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' para descartar comparecer este lunes ante este foro argumentando que "su estado de salud le impide su asistencia", por lo que la Cámara Alta ha suspendido esta sesión, aunque ha expresado sus "dudas" sobre esta situación y recabará informes médicos y jurídicos.

Francisca Muñoz Cano estaba citada ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' para este lunes 6 de abril a partir de las 16.00 horas, aunque ha presentado este informe médico del sábado 4 de abril de asistencia a urgencias en el que el facultativo médico que la asistió "explicita que su estado de salud le impide su asistencia", según informan a Europa Press fuentes del entorno de Santos Cerdán.

En el mes de diciembre, Francisca Muñoz fue citada en la comisión de investigación y, en aquel momento, hizo llegar un informe médico que por motivos de salud desaconsejaba su comparecencia en el Senado, por lo que finalmente se suspendió su comparecencia.

Y hace unos días, el PP, con su mayoría en el Senado, la decidió volver a citar en la comisión de investigación, aunque el entorno de Santos Cerdán argumenta que presentó informes médicos actualizados del servicio público de salud "que acreditaban una agravación de su patología previa".

Ante esta situación, el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, cree que este informe de Francisca Muñoz "suscita más que dudas razonables", aunque ha decidido suspender la comparecencia para recabar informes jurídicos y sanitarios de otros doctores.

Según ha insistido, el documento médico presentado por la esposa de Santos Cerdán es, bajo su punto de vista, "insuficiente" y la comisión procederá en cuanto tenga las conclusiones de los informes jurídicos y sanitarios.