Sánchez reprocha a la CEOE que no firme el SMI, que es "un acto de justicia social"

Madrid, 16 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado a la CEOE su ausencia en la firma del acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) porque se trata de "un acto de justicia social" en un momento de crecimiento económico y grandes resultados empresariales.

"La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores merecen un salario digno", ha dicho Sánchez durante la firma del acuerdo que elevará un 3,1 % el SMI para 2026, un pacto alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y que rechazan las patronales CEOE y Cepyme.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en valor todas las subidas del SMI llevadas a cabo desde que gobierna Sánchez y ha asegurado que el Gobierno "es consciente de que España es de sus gentes trabajadoras y que el bienestar no pasa por las élites sino por las mayorías sociales". EFE

